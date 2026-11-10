Dịp 24/11, khám phá những nét văn hóa Việt tại đảo Phú Quốc

Kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) rơi vào đúng mùa đẹp nhất năm tại Phú Quốc với biển êm, trời trong. Du khách đến đảo Ngọc dịp này vừa có thể tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên “trời cho”, vừa khám phá các điểm đến mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

Hành trình trải nghiệm của du khách có thể bắt đầu từ việc chiêm bái Chùa Hộ Quốc - nơi gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, gìn giữ sự bình yên phía Tây Nam đất nước, hay viếng đền thờ vua Gia Long gắn liền di tích Giếng Ngự tại Mũi Ông Đội.

Dấu ấn văn hóa, lịch sử Phú Quốc còn được lưu giữ tại Bảo tàng Cội Nguồn với hơn 3.300 hiện vật, những nhà thùng nước mắm truyền thống nơi cá cơm được ủ chượp trong các thùng gỗ lớn, hay những vườn tiêu xanh trĩu hạt gắn bó với bao thế hệ người dân đảo Ngọc.

Từ mạch nguồn lịch sử ấy, sắc màu văn hóa Việt tiếp tục được nối dài tại các điểm đến du lịch ở Nam đảo - nơi du khách bắt gặp chất thơ trên Cầu Hôn, nét đài các xứ Huế của Tháp Nam Phương, phong vị quê nhà thân thuộc hay những giai điệu quê hương cất lên giữa các show diễn đẳng cấp bên bờ biển.

Khi văn hoá hiện diện qua những công trình biểu tượng

Tại Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn), văn hóa hiện diện trong những chi tiết tinh tế trên Cầu Hôn (Kiss Bridge). Không chỉ nổi tiếng với thiết kế hai nhánh cầu vươn ra biển của kiến trúc sư Marco Casamonti, công trình còn gây bất ngờ bởi gần 400 câu văn, ngạn ngữ và thơ tình được khắc dọc hành lang bằng 22 ngôn ngữ.

Đôi bạn trẻ check-in tại Cầu Hôn, bên cạnh câu thơ "Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ”của Xuân Quỳnh

Xen giữa những áng thơ tình nổi tiếng thế giới, du khách còn bắt gặp những vần thơ, lời ca Việt Nam thân thuộc đã đi cùng năm tháng: “Việt Nam đất nước ta ơi/Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn” (Nguyễn Đình Thi) hay “Tôi nghe giai điệu Tổ Quốc tôi/Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng” (Trần Tiến).

Rời Sunset Town, tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách vượt biển đến Hòn Thơm, nơi đang hình thành một công trình mang dấu ấn văn hóa - lịch sử khác đang hiện diện sừng sững giữa trời. Nổi bật giữa đảo là Tháp Nam Phương thuộc khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam với tạo hình chiếc khăn vành dây khổng lồ lấy cảm hứng từ trang phục của Nam Phương Hoàng hậu, vươn lên ở độ cao 79 m.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của trang phục cung đình Huế, chiếc khăn truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc giữa biển trời phương Nam. Chi tiết ấy tạo nên một dấu ấn Việt thú vị trong không gian nghỉ dưỡng hiện đại.

Tháp Nam Phương với phần mái vòm lấy cảm hứng từ khăn vành dây là điểm nhấn kiến trúc của khu khách sạn Rixos Phu Quoc Vietnam

Hương vị quê nhà giữa những cuộc gặp gỡ Đông – Tây

Sau những giờ vui chơi tại Sun World Hon Thom, du khách có thể ghé Taste of Vietnam để khám phá hương vị ba miền. Từ bún quậy đặc trưng Phú Quốc đến bánh xèo vàng ruộm, bánh khọt giòn thơm, mỗi món ăn mở ra một lát cắt về văn hóa ẩm thực Việt. Với khách quốc tế, đây là cơ hội khám phá bản sắc địa phương qua những hương vị gần gũi nhất.

Sau những giờ vui chơi tại công viên nước Hòn Thơm, du khách có thể thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Việt

Trở lại Sunset Town khi chiều muộn, Sun Bavaria GastroPub tiếp tục hành trình giao thoa văn hóa theo một cách thú vị. Giữa bàn tiệc buffet gần 100 món Á – Âu phong phú, gian Madam Việt Nam lại mở ra một góc rất đỗi thân quen với bún cá cải xanh, nem rán vàng giòn và bánh mì heo quay giòn da.

Thực khách quốc tế có thể bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực Việt từ những món ăn ấy, trong khi du khách trong nước tìm thấy hương vị quen thuộc giữa không gian nhà hàng mang đậm dấu ấn châu Âu. Không cần những lời giới thiệu cầu kỳ, đôi khi một món ăn ngon cũng đủ trở thành nhịp cầu đưa các nền văn hóa đến gần nhau.

Lời ru Việt ngân vang giữa sân khấu biển 56.000 m2

Nếu kiến trúc kể chuyện bằng hình khối, ẩm thực kết nối bằng hương vị, thì những sân khấu nghệ thuật đêm tại Nam Phú Quốc lại đưa văn hóa Việt đến với khán giả bằng âm nhạc và chuyển động.

Ngay trước Sun Bavaria GastroPub - nhà hàng ven biển lớn nhất hành tinh, mặt biển rộng 56.000 m2 trở thành sân khấu của show diễn Symphony of the Sea mùa 3. Giữa những màn trình diễn Jetski, Flyboard tốc độ cao, ánh sáng laser và pháo hoa rực rỡ, những thanh âm thân thuộc của văn hóa Việt bất ngờ cất lên.

Góc xem pháo hoa Symphony of the Sea từ nhà hàng Sun Bavaria GastroPub

Giai điệu “Mẹ yêu con” cùng tiếng sáo diều gợi nhớ bầu trời làng quê Việt, xen giữa những màn Flyboard uyển chuyển trên mặt nước. Sự kết hợp giữa âm thanh quen thuộc và công nghệ trình diễn mang đến những khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa mới mẻ cho khán giả.

Không chỉ hiện diện trong những giai điệu thân thuộc, văn hóa Việt còn được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại tại Kiss of the Sea (Nụ hôn của biển cả). Đằng sau sân khấu đa phương tiện hoành tráng là cốt truyện lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ), trong đó hành Thổ tượng trưng cho đảo Ngọc Phú Quốc.

Dấu ấn nghệ thuật múa rối bóng dân gian cũng được lồng ghép trong tạo hình nhân vật và ngôn ngữ biểu diễn. Đặc biệt, những hình tượng đặc trưng của địa phương được đưa vào câu chuyện một cách gần gũi, từ chàng trai xứ đảo Mok, chú chó xoáy Phú Quốc trung thành tên Khee đến loài bò biển quý hiếm.

Với những nét chấm phá từ kiến trúc, ẩm thực đến nghệ thuật, chuyến du ngoạn Nam đảo Phú Quốc mùa này có thêm một dư vị đáng nhớ: những câu chuyện Việt được kể nhẹ nhàng giữa biển trời.

Kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) rơi vào đúng mùa đẹp nhất năm tại Phú Quốc với biển êm, trời trong. Du khách đến đảo Ngọc dịp này vừa có thể tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên “trời cho”, vừa khám phá các điểm đến mang đậm bản sắc văn hoá Việt.

Hành trình trải nghiệm của du khách có thể bắt đầu từ việc chiêm bái Chùa Hộ Quốc - nơi gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, gìn giữ sự bình yên phía Tây Nam đất nước, hay viếng đền thờ vua Gia Long gắn liền di tích Giếng Ngự tại Mũi Ông Đội.

Dấu ấn văn hóa, lịch sử Phú Quốc còn được lưu giữ tại Bảo tàng Cội Nguồn với hơn 3.300 hiện vật, những nhà thùng nước mắm truyền thống nơi cá cơm được ủ chượp trong các thùng gỗ lớn, hay những vườn tiêu xanh trĩu hạt gắn bó với bao thế hệ người dân đảo Ngọc.

Từ mạch nguồn lịch sử ấy, sắc màu văn hóa Việt tiếp tục được nối dài tại các điểm đến du lịch ở Nam đảo - nơi du khách bắt gặp chất thơ trên Cầu Hôn, nét đài các xứ Huế của Tháp Nam Phương, phong vị quê nhà thân thuộc hay những giai điệu quê hương cất lên giữa các show diễn đẳng cấp bên bờ biển.