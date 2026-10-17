Doanh thu tăng gần 3 lần, mục tiêu thập kỷ được rút ngắn còn... 3 năm

Trao đổi tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp do Vingroup và VinFast tổ chức, ông Lương Đức Thụ, Chủ tịch HĐQT Automech, cho biết bước ngoặt khi đồng hành cùng VinFast giúp doanh nghiệp thay đổi về chất, làm chủ công nghệ và tự tin cho bước tiến ra thị trường quốc tế.

Tăng trưởng vượt dự tính từ cách “hỗ trợ ngược” của VinFast

PV: Có mặt tại hội nghị với tư cách nhà cung cấp của VinFast, ông có thể chia sẻ Automech hôm nay đã khác thế nào so với thời điểm 2 bên bắt đầu hợp tác?

Ông Lương Đức Thụ: Trước đây, Automech còn rất nhỏ, chủ yếu bán máy móc gia công cơ khí và cung cấp linh kiện nhỏ lẻ, quy mô manh mún, chưa có tính hệ thống. Hợp tác với VinFast thực sự là bước chuyển đổi vượt bậc với chúng tôi.

Trước đây chúng tôi có khoảng 200 người, nay toàn hệ thống đã có hơn 1.000 người, tăng khoảng 5 lần. Doanh số cũng tăng ngay từ mức 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng, rồi đạt 1.500 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng năm nay. Tôi nghĩ trong toàn ngành, rất ít doanh nghiệp có thể đạt tốc độ tăng trưởng như vậy. Tuy nhiên, nhờ VinFast phát triển mạnh, chúng tôi được hưởng lợi lớn.

PV: Từ mức doanh thu 800 tỷ đồng, nay có thể lên tới 2.000 tỷ đồng, tốc độ này có nằm trong tính toán ban đầu của ông không?

​​​​​​Ông Lương Đức Thụ: Tôi từng nghĩ tới con số 2.000 tỷ đồng hoặc hơn, nhưng dự tính phải mất ít nhất 5–10 năm nữa. Tôi không nghĩ tốc độ có thể được đẩy nhanh chỉ trong khoảng 3 năm như vậy.

Nhưng cái được lớn hơn cả doanh số là chúng tôi xây dựng được đội ngũ biết làm việc bài bản, theo hệ thống và tiêu chuẩn quốc tế.

PV: Cơ hội có thể đến nhanh, nhưng năng lực sản xuất không thể có ngay. Khi Automech bước vào lĩnh vực còn thiếu kinh nghiệm, VinFast đã cùng doanh nghiệp giải bài toán đó như thế nào?

​​​​Ông Lương Đức Thụ: Có câu chuyện tôi nhớ mãi ngày ấy, đội ngũ kỹ thuật của VinFast xuống tận nhà máy chúng tôi, trực tiếp đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiến độ hoàn toàn miễn phí. Các bộ phận mua hàng, kiểm soát chất lượng cũng hỗ trợ rất nhiều tại hiện trường.

Công nhân Automech gia công, kiểm tra linh kiện tại nhà máy. Sau khi gia nhập chuỗi cung ứng của VinFast, đội ngũ doanh nghiệp đã tăng từ khoảng 200 lên hơn 1.000 người

Thông thường, nhà cung cấp phải tự hoàn thiện năng lực trước khi được giao việc. Chúng tôi đã từng phải thuê chuyên gia của một số hãng xe tại Việt Nam nhưng chính họ cũng không hiểu sâu vì chủ yếu lắp ráp, không làm nội địa hoá. Ngược lại, VinFast thấy đối tác yếu khâu nào thì cử người xuống hỗ trợ, hướng dẫn thao tác để đạt chuẩn quốc tế.

Sự đồng hành ấy giúp Automech trưởng thành. Từ một đơn vị thuần bán máy móc, chưa có kinh nghiệm làm linh kiện ô tô, chúng tôi đã tự tin sản xuất và đạt được các chứng chỉ quốc tế để sẵn sàng bước ra thế giới khi có cơ hội.

Theo bước VinFast ra thế giới, tiếp tục đầu tư để lớn mạnh

PV: Vingroup và VinFast đang mở rộng hiện diện trên thế giới. Với doanh nghiệp cung ứng như Automech, cơ hội cùng bước ra toàn cầu đã rõ đến đâu, thưa ông?

​​​​​​Ông Lương Đức Thụ: Chắc chắn có cơ hội. Vừa qua, tôi đã chủ động sang Ấn Độ khảo sát mặt bằng độc lập để tính phương án mở nhà máy sản xuất linh kiện, cụm linh kiện đi cùng VinFast. Điều đó thể hiện quyết tâm đồng hành của chúng tôi.

Nhìn lại, Việt Nam đã sản xuất ô tô 20 - 30 năm nay, nhưng đáng buồn là các hãng xe trước đây gần như không tạo ra nội địa hóa, khiến ngành công nghiệp phụ trợ dậm chân tại chỗ. Từ khi có VinFast, ngành này hình thành rất nhanh. Đó là vai trò dẫn dắt rõ ràng của VinFast.

PV: Nhưng ra thị trường quốc tế cũng có nghĩa phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn. Ông có thấy áp lực trước cơ hội này không?

​​​​Ông Lương Đức Thụ: Áp lực đến từ 2 phía. Trước hết là từ khát khao phát triển mạnh mẽ của chính chúng tôi. Tiếp đó là yêu cầu tuân thủ chất lượng, tiến độ và tiêu chuẩn quốc tế của VinFast.

Chúng tôi bắt buộc phải liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng chuỗi cung ứng, không thể ngồi chờ hay giữ cách làm cũ, mà phải luôn tiến lên.

Ông Lương Đức Thụ, Chủ tịch HĐQT Automech, trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp do Vingroup và VinFast tổ chức

PV: Để theo kịp tốc độ ấy, Automech sẽ đầu tư thêm những gì trong thời gian tới?

​​​​​​Ông Lương Đức Thụ: Gần đây nhất, ngày 13/10, chúng tôi đã khởi công nhà máy thứ 3 tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, nằm sát nhà máy VinFast. Đây chỉ là một bước đi tiếp theo, công ty chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng.

Tôi theo sát kế hoạch của VinFast và thấy tốc độ tăng trưởng rất nhanh, thậm chí vượt kế hoạch nhờ sự đón nhận của thị trường trong nước lẫn quốc tế. Với chiến lược tiến ra nước ngoài của hãng, cơ hội cho những doanh nghiệp như Automech cũng tăng theo cấp số nhân, đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư để đáp ứng.

Một chiếc ô tô có hàng nghìn chi tiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung máy móc để làm được nhiều chi tiết hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tôi cũng thường xuyên trao đổi với các doanh nghiệp trong ngành để cùng nhận thêm những cụm linh kiện, hoàn thiện năng lực.

PV: Từng bắt đầu với quy mô nhỏ, ông sẽ nói gì với những doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội nhưng vẫn còn do dự?

​Ông Lương Đức Thụ: Tôi luôn chia sẻ một điều: nếu không nỗ lực đi thì sẽ không bao giờ đến và vĩnh viễn mất cơ hội. Yêu cầu thị trường rất gấp, VinFast phải đi rất nhanh. Nếu doanh nghiệp Việt không làm, các nhà sản xuất phụ tùng quốc tế sẽ vào thay thế.

Vì vậy, doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư để vượt qua rào cản. Về phía Automech, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi làm việc với VinFast.

Ngoài sản xuất linh kiện, chúng tôi còn cung cấp máy móc, thiết bị và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư bằng chính sách ưu đãi, thậm chí giãn, hoãn tiến độ thanh toán để có máy móc tham gia chuỗi cung ứng. Chúng tôi muốn hỗ trợ bằng hành động cụ thể, không chỉ dừng ở lời khuyên. Từng được VinFast đồng hành, chúng tôi hiểu giá trị của sự hỗ trợ thiết thực và mong tiếp tục chia sẻ tinh thần ấy với các doanh nghiệp khác.

PV: Xin cảm ơn ông!