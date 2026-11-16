Giữa đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, những sân golf kết hợp cảnh quan độc đáo, công nghệ hiện đại và hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện như Eschuri Vung Bau Golf (Phú Quốc) đang tạo nên sức bật mới cho du lịch golf Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Tại lễ trao giải World Golf Awards 2026 diễn ra ở Ai Cập ngày 7/11, Việt Nam một lần nữa chiến thắng hạng mục “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”, nối dài chuỗi 10 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu danh giá này. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lợi thế từ địa hình đa dạng, đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa cùng hệ thống sân bãi đầu tư bài bản đã tạo nên bản sắc riêng cho golf Việt.

Lợi thế từ địa hình, khí hậu cùng hệ thống sân bãi đầu tư bài bản đã giúp Việt Nam năm thứ 10 liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á

Sức hút về cảnh quan nhanh chóng chuyển hóa thành những con số ấn tượng. Doanh thu du lịch golf Việt Nam từ mức 600 triệu USD (năm 2022) ước tính đã chạm mốc 1 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng 67%. Số liệu từ Quỹ Golf Quốc gia Mỹ (National Golf Foundation) cũng cho thấy Việt Nam hiện có hơn 50 dự án sân golf đang quy hoạch hoặc xây dựng, dự kiến cán mốc 200 sân vào năm 2030.

Đáng chú ý, theo Bloomberg, du khách golf quốc tế đến Việt Nam có mức chi tiêu cao gấp ba lần khách nghỉ dưỡng thông thường. Khi golf vượt ra khỏi khuôn khổ một môn thể thao để trở thành sản phẩm du lịch giá trị cao, các điểm đến không chỉ cần mặt sân chất lượng mà còn phải kiến tạo được hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện.

Đón đầu xu hướng ấy, Phú Quốc đang nổi lên như tâm điểm thu hút dòng khách golf cao cấp, đặc biệt vào mùa đông khi giới golfer Đông Bắc Á tìm kiếm những miền biển ấm áp. Bên cạnh hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng, địa hình tự nhiên giàu bản sắc của đảo Ngọc là chất liệu lý tưởng để hình thành những sân golf độc bản.

Tọa lạc bên bãi Vũng Bầu ở phía Tây Bắc đảo Ngọc, Eschuri Vung Bau Golf – sân golf do Sun Group phát triển là dấu ấn tiêu biểu trong hành trình nâng tầm trải nghiệm tại Phú Quốc. Sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế nương theo địa hình tự nhiên, dẫn dắt người chơi qua hành trình “Lên rừng – Xuống biển” với những màn chuyển cảnh giàu cảm xúc.

Eschuri Vung Bau Golf dẫn dắt người chơi vào một không gian được ví như cuộc viễn du “lên rừng - xuống biển”

Ở 9 hố đầu tiên, golfer bước vào không gian xanh mát của rừng nhiệt đới lâu năm, nơi địa hình uốn lượn và các chướng ngại vật tự nhiên đòi hỏi sự tính toán chiến thuật kỹ lưỡng. Bước sang 9 hố sau từ hố số 10, tầm nhìn đột ngột mở rộng hướng thẳng ra đại dương với thảm fairway xanh mướt, những bẫy cát phóng khoáng miền biển và làn gió mặn từ Vịnh Thái Lan. Đắt giá nhất là khu vực hố 14 và 15, nơi người chơi có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp nguyên sơ của bãi Vũng Bầu và chiêm ngưỡng hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển ngay trong vòng đấu.

Không chỉ chinh phục người chơi bằng cảnh quan, Eschuri Vung Bau Golf còn phát triển sản phẩm Night Golf (golf đêm) hoạt động từ 16h30 đến 21h30. Khi nền nhiệt dịu xuống và không gian rừng biển chuyển mình từ hoàng hôn sang đêm tối, hệ thống chiếu sáng công nghệ cao TackleBall sẽ hỗ trợ golfer theo dõi chuẩn xác quỹ đạo bóng, vị trí và khoảng cách. Giải pháp này giúp du khách linh hoạt tối ưu lịch trình: dành trọn ban ngày khám phá đảo Ngọc cùng gia đình và thảnh thơi tận hưởng một vòng golf khi chiều buông.

Nhà câu lạc bộ Eschuri Vung Bau Golf được vinh danh là “Clubhouse ấn tượng nhất” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026

Chất lượng dịch vụ tại Eschuri tiếp tục được bảo chứng qua giải thưởng “Sân golf có Nhà câu lạc bộ (Clubhouse) ấn tượng nhất” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 vào tháng 9/2026. Phát triển theo tinh thần “Smart Luxury”, khu Clubhouse kết hợp hài hòa kiến trúc đương đại với cảm hứng văn hóa truyền thống Việt Nam. Nổi bật bên trong là nhà hàng CoCo mang âm hưởng kiến trúc cung đình Huế với sức chứa tới 150 khách, cùng hệ thống phòng thay đồ, xông hơi khô – ướt và bể sục Jacuzzi giúp phục hồi thể lực sau mỗi vòng golf.

Đặc biệt, sức hút của Eschuri Vung Bau Golf còn đến từ khả năng kết nối trực tiếp với hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí của Sun Group tại Phú Quốc. Thông qua các gói “Stay & Play”, golfer dễ dàng kết hợp những giờ vung gậy kịch tính với kỳ nghỉ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort hay La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, trước khi nối dài hành trình với ẩm thực, các show diễn nghệ thuật đa phương tiện Kiss of the Sea, Symphony of the Sea và pháo hoa rực rỡ tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Sau vòng golf, du khách có thể khám phá Thị trấn Hoàng Hôn với loạt show diễn đặc sắc, nổi bật là Symphony of the Sea sắp trở lại mùa 3 với quy mô và pháo hoa được nâng cấp hoành tráng hơn

Một thập kỷ liên tiếp được vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á đã tạo nên nền tảng thương hiệu vững chắc cho Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, sức hút của du lịch golf không chỉ đến từ số lượng sân, mà còn từ khả năng mang đến trải nghiệm độc đáo tại từng điểm đến. Với hành trình “Lên rừng – Xuống biển”, công nghệ Night Golf và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ, Eschuri Vung Bau Golf đang góp thêm một sắc màu riêng cho bản đồ du lịch golf Việt Nam, đưa Phú Quốc đến gần hơn với cộng đồng golfer quốc tế.