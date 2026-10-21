Đưa chính sách “Tam nông” đến với đồng bào nông thôn, miền núi thành phố Huế

Phóng viên VOV Miền Trung phỏng vấn ông Nguyễn Hải Quân, Giám đốc Agribank Chi nhánh thành phố Huế về những giải pháp đưa vốn tín dụng đến với người dân nông thôn, miền núi:

PV: Thưa ông! Agribank Huế đã triển khai những giải pháp nào để mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, hộ sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn?

Ông Nguyễn Hải Quân: Trong 38 năm hoạt động của Agribank, thì nguồn vốn “Tam nông” dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được khẳng định trên rất nhiều phương diện và cũng được lãnh đạo các cấp đánh giá rất cao. Và đến nay, chất lượng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn vẫn là tốt nhất, tỷ lệ thu lãi cao nhất, hiệu quả sử dụng vốn vẫn cao nhất.

Về lãi suất cho vay tam nông, theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Agribank, lãi suất của Ngân hàng Agribank là thấp nhất, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn luôn đươc ưu đãi trong mấy chục năm trở lại đây. Và chủ trương của chúng tôi là ngân hàng phải đi tìm các dự án, kết nối các kênh để chuyển tải vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chứ không chờ khách hàng đến để đặt vấn đề vay vốn.

Ông Nguyễn Hải Quân, GĐ Agribank Chi nhánh thành phố Huế

PV: Thưa ông, địa bàn Huế, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống người dân. Trước những rủi ro này, Agribank Huế đã triển khai những chính sách tín dụng như thế nào nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất?

Ông Nguyễn Hải Quân: Khi thiên tai dịch bệnh xảy ra, Agribank luôn đi đầu trong việc hỗ trợ khách hàng ở địa bàn nông thôn và khách hàng bị ảnh hưởng nói chung. Chính sách thứ nhất là cơ cấu lại nợ gốc, rồi là giảm lãi suất, cơ cấu lại lãi để giúp khách hàng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn sau thiên tai. Đó là những chính sách mà Agribank đã áp dụng trong những năm qua được khách hàng và địa phương đánh giá cao. Ngoài ra, trong những lúc thiên tai như vậy, Agribank cũng luôn đồng hành và có chính sách an sinh để cùng với địa phương, chia sẻ với người dân vùng thiên tai, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, quay lại sản xuất và phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Agribank luôn đi đầu trong việc hỗ trợ khách hàng ở địa bàn nông thôn và khách hàng bị ảnh hưởng

PV: Theo ông, cần có những giải pháp gì để phát triển bảo hiểm nông nghiệp, góp phần chia sẻ rủi ro giữa người dân, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm?

Chúng tôi mong trong thời gian tới ngoài chủ trương của ngân hàng nhà nước, đề nghị các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân cùng với ngân hàng có chính sách bảo hiểm trong nông nghiệp hiệu quả nhất để tránh rủi ro. Đặc biệt là các mùa thiên tai như ở miền Trung mình, nếu như chúng ta có một chính sách bảo hiểm tốt thì rủi ro được chia sẻ và thiệt hại được giảm thiểu rất nhiều.

PV: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là tại địa bàn nông thôn, nơi mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và địa bàn phục vụ có sự thay đổi. Agribank Huế đã triển khai những giải pháp nào để bảo đảm hoạt động giao dịch, vay vốn của người dân không bị gián đoạn?

Ông Nguyễn Hải Quân: Khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước. Thứ nhất, quan điểm là không để ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của khách hàng. Sau khi chuyển sang chính quyên 2 cấp, có nhiều khó khăn về địa bàn, hoạt động. Vì vậy, cán bộ ngân hàng phải đến tận nơi, từng hộ để hướng dẫn khách hàng vay vốn như thế nào, thủ tục ra sao, đáo hạn ở chỗ nào, vay lại như thế nào. Anh em phải hướng dẫn cụ thể, không để khách hàng bỡ ngỡ, khó khăn trong giai đoạn sáp nhập.

Đến nay, sau 1 năm chuyển sang mô hình mới, khách hàng địa bàn nông nghiệp, nông thôn gần như không còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay. Sau khi ổn định xong, Ngân hàng làm việc lại với Hội Nông dân, Phụ nữ, trên tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ tận nơi, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Hiện nay, việc cho vay vốn thông qua hội nông dân và phụ nữ vẫn ổn định và tăng trưởng.

Agribank Chi nhánh thành phố Huế không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng

PV: Thưa ông, tại các địa bàn miền núi, vùng cao của TP Huế, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, điều kiện đi lại khó khăn, Agribank Huế đã có những giải pháp như thế nào để giúp bà con tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn?

Ông Nguyễn Hải Quân: Cho vay vốn đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ví dụ như vùng Nam Đông, A Lưới là công việc 38 năm nay của Agribank rồi. Hiện nay, ở địa bàn nông thôn, khi mà khách hàng đồng bào dân tộc có nhu cầu về vay vốn, có hai ngân hàng sẽ phục vụ, đó là ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội. Đối với đối tượng của Agribank, cán bộ chúng tôi có mặt tại địa phương liên tục. Khi nào bà con có nhu cầu vay vốn là có ngân hàng phục vụ. Bà con đến nhận tiền ở ngân hàng, còn hồ sơ thủ tục làm tại nhà. Khi có thông báo là cán bộ ngân hàng hẹn gặp, thẩm định tại nhà của khách hàng. Bà con không cần chạy lên ngân hàng, đăng ký lịch làm việc, đăng ký lịch thẩm định mà cán bộ ngân hàng đến tận nơi, thẩm định xong, hẹn ngày giải quyết hồ sơ và nhận tiền luôn.

Trân trọng cảm ơn ông!