Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân

Chương trình đã mang đến hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho 1.000 người dân, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng

Theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về thể trạng và phát hiện sớm những vấn đề cần được tư vấn, chăm sóc. Tuy nhiên, với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hay những người bận rộn mưu sinh, việc sắp xếp thời gian thăm khám thường xuyên đôi khi chưa dễ dàng. Vì vậy, việc đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, từ khám và tư vấn sức khỏe đến hướng dẫn phòng bệnh trong sinh hoạt hằng ngày, có ý nghĩa rất thiết thực. Đây cũng là định hướng được nhấn mạnh trong Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với trọng tâm chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Tại TP. Hồ Chí Minh, tinh thần chủ động này càng được thể hiện rõ qua chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng do Sở Y tế Thành phố phát động cuối tháng 10 vừa qua, huy động sự tham gia của ngành y tế, trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng. “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” hôm nay là hoạt động tiếp nối, nhằm hưởng ứng và lan tỏa những nỗ lực đó bằng các hoạt động thiết thực, giúp người dân được khám, tư vấn sức khỏe và trang bị kiến thức phòng bệnh ngay tại nơi sinh sống.

Trong khuôn khổ “Ngày hội Sức khỏe Gia đình” hôm nay, chương trình mang các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí đến với 1.000 người dân, phần lớn là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch; thực hiện các kiểm tra như X-quang, siêu âm, điện tim và thăm khám tại các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, cơ xương khớp và y học cổ truyền. Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức các hoạt động vui chơi, chụp ảnh cho cả gia đình và trao tặng những sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân.

Thông qua việc trao đổi trực tiếp với đội ngũ y tế, người dân có thêm thông tin để theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, nhận hướng dẫn chăm sóc phù hợp và chủ động tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đây là những bước quan trọng để việc chăm sóc sức khỏe được duy trì sau ngày hội.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho gia đình chính sách, cùng tổng giá trị 30 triệu đồng tiền mặt. Những hỗ trợ góp phần chia sẻ với các gia đình và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trong cuộc sống, học tập.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình: “Chăm sóc sức khỏe không chỉ là việc tìm đến các cơ sở khám, chữa bệnh khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà cần được thực hiện chủ động mỗi ngày, từ những thói quen nhỏ trong cuộc sống. Điều này cần bắt đầu từ mỗi cá nhân và được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình - tế bào của xã hội. Khi mỗi gia đình đều ý thức và chủ động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Tại chương trình hôm nay, các em nhỏ được tham gia các hoạt động múa hát, đồng thời trực tiếp thực hành kỹ năng rửa tay đúng cách. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần hình thành thói quen vệ sinh cá nhân lành mạnh ngay từ nhỏ. Việc rửa tay đúng cách, đúng thời điểm giúp phòng ngừa các bệnh do giun sán, bệnh đường tiêu hóa và nhiều bệnh truyền nhiễm khác, qua đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thông qua Ngày hội Sức khỏe Gia đình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Unilever mong muốn lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe các thành viên, đặc biệt là chú trọng xây dựng thói quen vệ sinh tốt cho trẻ em ngay từ những năm đầu đời…”

Bồi đắp thói quen phòng bệnh, tiếp sức y tế cơ sở

Thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. Cuối tháng 10/2026, Sở Y tế Thành phố đã phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng, huy động sự tham gia của ngành y tế, trường học, chính quyền địa phương và cộng đồng. Trong đó, việc duy trì những thói quen vệ sinh hằng ngày đóng vai trò quan trọng: rửa tay với xà phòng, giữ sạch đồ dùng của trẻ giúp hạn chế lây truyền bệnh tay chân miệng; trong khi vệ sinh môi trường sống, loại bỏ các vật chứa nước đọng góp phần phòng ngừa sốt xuất huyết.

Góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, Ngày hội Sức khỏe Gia đình kết hợp các hoạt động vui chơi, trải nghiệm với giáo dục vệ sinh, giúp trẻ em và phụ huynh tìm hiểu, thực hành rửa tay đúng cách và những thói quen có lợi cho sức khỏe. Thông qua cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với trẻ nhỏ, chương trình hướng đến việc đưa kiến thức phòng bệnh vào sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình. Bên cạnh nâng cao nhận thức, việc tạo điều kiện thuận tiện để người dân thực hành vệ sinh cá nhân tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là cơ sở y tế, cũng góp phần duy trì những thói quen này lâu dài.

Trong phương án kế hoạch, nhằm lan tỏa tinh thần phòng, chăm sóc bệnh chủ động, lâu dài cho y tế các cơ sở tại địa phương Unilever hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho 01 trạm y tế, đồng thời trang bị 10 trạm rửa tay tại 10 trạm y tế cấp xã trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các hạng mục cụ thể, địa điểm tiếp nhận và kinh phí thực hiện sẽ được thống nhất trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế.

Các trạm rửa tay dự kiến sẽ được bố trí tại vị trí thuận tiện, kết hợp hướng dẫn vệ sinh tay để người dân dễ tiếp cận và sử dụng khi đến cơ sở y tế. Cùng với việc cải thiện điều kiện phục vụ tại trạm y tế, những hỗ trợ này hướng đến môi trường chăm sóc sức khỏe sạch hơn và tạo thuận lợi cho việc duy trì thực hành vệ sinh hằng ngày.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy đã tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân tại TP. Cần Thơ, hỗ trợ khám bệnh cho người dân và cải thiện cơ sở vật chất y tế địa phương. Tại TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, Unilever còn phối hợp với các đối tác thúc đẩy cải thiện môi trường sống thông qua mô hình thu hồi vật liệu tái chế tại phường Tân Mỹ và thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố nhằm khuyến khích phân loại rác tại nguồn và phát triển các giải pháp kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển Bền vững Unilever Việt Nam, nhấn mạnh: “Từ thói quen rửa tay đúng cách đến việc phân loại rác tại nhà, những thay đổi tốt cho sức khỏe và môi trường đều cần bắt đầu từ sự tham gia của mỗi người dân. Và để những thói quen ấy duy trì được lâu dài, rất cần sự đồng hành của chính quyền, ngành y tế, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Bởi một gia đình khỏe mạnh cần một môi trường sống khỏe mạnh. Và một thành phố khỏe mạnh cần sự chung tay của hàng triệu gia đình”.