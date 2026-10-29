Duy Tân động thổ dự án mở rộng nhà máy tại Tây Ninh

Dự án tập trung nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, phát triển nhà máy thành trung tâm sản xuất, phân phối trọng điểm của doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Ban Ngành tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Lãnh đạo xã Đức Hòa, Ban Lãnh đạo Duy Tân cùng đông đảo khách hàng và đối tác của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Duy Tân & khách mời thực hiện nghi thức xúc cát động thổ dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Thành Phong - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện toàn xã có 6 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp và hơn 1.200 doanh nghiệp, trong đó có trên 570 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị, Đức Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và tiềm năng lớn, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Trong bối cảnh đó, dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Lê Thành Phong - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Duy Tân đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng, gắn kết phát triển sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Ông Virat Wongvarodom, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao trao bảng tài trợ trị giá 200 triệu đồng ủng hộ quỹ an sinh xã Đức Hòa cho Bà Lê Thị Ngọc Hoa - Chủ tịch UBND Xã Đức Hòa

Đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, ông Virat Wongvarodom, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án trong việc nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa, hướng đến xây dựng hệ thống sản xuất tập trung, đồng bộ và vận hành thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, dự án được triển khai nhân dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Duy Tân (15/10/1987 – 15/10/2026), hướng tới cột mốc 40 năm vào năm 2027, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mở rộng quy mô, phát triển hệ thống sản xuất thông minh

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng, dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An gồm ba hạng mục chính: nhà xưởng ép phun nhựa IM3 (Injection Molding 3), hệ thống kho lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động ASRS (Automated Storage and Retrieval System), cùng khu nhà ăn và nhà xe phục vụ người lao động. Tổng diện tích xây dựng của ba hạng mục gần 25.000 m², góp phần gia tăng năng lực sản xuất, hiện đại hóa hoạt động kho vận và hoàn thiện hạ tầng phục vụ người lao động.

Trong đó, nhà xưởng IM3 có công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm/năm, dự kiến sản xuất các sản phẩm nắp, nút, chai, hũ và các dòng bao bì nhựa phục vụ ngành thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hóa phẩm và công nghiệp.

Phối cảnh tổng thể dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An

Dự án đang được thi công trên diện tích 25.000m2

Điểm nhấn của nhà xưởng IM3 là việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa như hệ thống cấp nguyên liệu tập trung, xe tự hành dẫn hướng tự động AGV, hệ thống xếp hàng tự động và camera AI kiểm tra lỗi sản phẩm. Công nghệ IoT giúp kết nối, giám sát thiết bị theo thời gian thực, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Hạng mục dự kiến triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027.

Song song đó, hệ thống kho tự động ASRS có sức chứa 15.000 vị trí pallet, ứng dụng công nghệ lưu trữ và truy xuất hàng hóa tự động, kết hợp phần mềm quản lý kho WMS/WCS tích hợp SAP ERP, giúp tối ưu không gian lưu trữ, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực và nâng cao hiệu quả vận hành. Hạng mục dự kiến vận hành thử vào tháng 10/2027.

Dự án còn đầu tư khu nhà ăn và nhà xe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động, đồng thời tạo nền tảng để Duy Tân từng bước chuyển dịch hoạt động sản xuất từ các cơ sở tại TP.HCM về Nhà máy Duy Tân Long An theo lộ trình sắp xếp và tối ưu hệ thống sản xuất.

Bước tiến chiến lược hướng tới cột mốc 40 năm

Dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống sản xuất của Duy Tân, hướng đến tập trung nguồn lực, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cung ứng. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng và kho vận tự động sẽ tạo nền tảng phát triển nhà máy thành trung tâm sản xuất và phân phối trọng điểm, tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn, tối ưu chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Được xây dựng từ năm 2017, Nhà máy Duy Tân Long An hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của Duy Tân, với diện tích hơn 18 ha tại Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nhà máy được đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, bao gồm các xưởng sản xuất PET, ép phun, thổi nhựa và hệ thống kho bãi quy mô lớn, cùng đội ngũ hơn 2.300 nhân sự, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hướng đến sản xuất bền vững, nhà máy đã triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm sự phụ thuộc vào điện lưới và tối ưu sử dụng năng lượng trong vận hành. Bên cạnh đó, nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001, FSSC 22000 và được Bureau Veritas xác nhận tuân thủ các yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng theo khung CTPAT, góp phần củng cố uy tín và năng lực hợp tác với khách hàng, đối tác quốc tế.

Nhà máy Duy Tân Long An hiện hữu với hệ thống điện mặt trời áp mái

Kể từ khi trở thành thành viên của SCG Packaging (SCGP) vào năm 2021, Duy Tân tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên nền tảng đó, dự án mở rộng nhà máy là bước đi quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn, hướng đến tầm nhìn trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực bao bì cứng và gia dụng, tiến tới mục tiêu Global Supplier – Nhà cung cấp toàn cầu.

Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2027, đúng dịp Duy Tân kỷ niệm 40 năm thành lập (1987–2027), dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực phục vụ thị trường quốc tế và mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.

Thành lập ngày 15/10/1987 tại TP.HCM, Duy Tân (thành viên của SCG Packaging) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhựa gia dụng, bao bì nhựa cứng và nhựa công nghiệp, cung cấp giải pháp trọn gói (One-Stop Shop) từ thiết kế, chế tạo khuôn đến sản xuất thành phẩm. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống 5 nhà máy tại TP.HCM & Tây Ninh với dây chuyền sản xuất tiên tiến từ Đức, Nhật Bản, Ý và Đài Loan, ứng dụng công nghệ tự động hóa, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BRCGS và ISCC PLUS. Các sản phẩm của Duy Tân hiện có mặt tại hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc và được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới. Website: https://duytan.com/ Thông tin truyền thông: Trần Thị Cẩm Chi (Marketing Department) Email: chittc@duytan.com – Mobile: 0384825899