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Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences: Chính thức bàn giao, chào đón những cư dân đầu tiên

Thứ Sáu, 15:04, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 06/11, Tập đoàn Phú Long tổ chức khánh thành và bàn giao Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences với chủ đề “Đất lành kết hoa – Hoan ca về nhà”.

Sự kiện không chỉ ghi nhận sự hoàn thiện của hai dự án, mà còn đánh dấu cột mốc tiên phong khi trở thành dự án Branded Residences đầu tiên tại Việt Nam do WorldHotelsTM  quản lý và vận hành chính thức đưa vào hoạt động.

essensia sky and parkway saigon worldhotels residences chinh thuc ban giao, chao don nhung cu dan dau tien hinh anh 1
Nghi thức khánh thành và bàn giao đánh dấu thời điểm Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences chính thức đưa vào vận hành

Tham dự sự kiện có lãnh đạo địa phương, đối tác chiến lược cùng đông đảo cư dân tương lai. Trong không gian của chủ đề “Đất lành kết hoa – Hoan ca về nhà”, lễ khánh thành và bàn giao có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị đồng hành; đồng thời hiện thực hóa mong đợi của những chủ nhân tinh hoa về một không gian sống được chăm chút theo tiêu chuẩn quốc tế.

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Ông Richard Mark Leech - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long chia sẻ hành trình phát triển hai dự án, nhấn mạnh cam kết về không gian sống chất lượng và bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Richard Mark Leech - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long cho biết: “Essensia Sky và Essensia Parkway là thành quả của quá trình đầu tư nghiêm túc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn và nỗ lực bền bỉ của nhiều đội ngũ triển khai. Khởi công ngày 10/9/2024, Essensia Sky về đích sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch. Trong khi đó, Essensia Parkway được khởi công vào ngày 31/03/2025 cũng hoàn thành sớm 105 ngày. Đây là minh chứng sống động cho năng lực triển khai dự án của Phú Long, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi luôn đặt ra trong từng cam kết với cư dân. Chúng tôi tin rằng, giá trị của hai dự án sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng chất lượng vận hành và trải nghiệm sống Branded Residences của cộng đồng trong thời gian tới”.

essensia sky and parkway saigon worldhotels residences chinh thuc ban giao, chao don nhung cu dan dau tien hinh anh 3
Ông Fraser McKenzie – đại diện WorldHotels phát biểu định hướng nâng cao trải nghiệm sống thông qua tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế.

Ở góc độ đơn vị quản lý vận hành, ông Fraser McKenzie – Giám Đốc Quản lý & Vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của WorldHotels nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn dịch vụ trong việc định hình giá trị dài hạn của dự án Branded Residences: “Chúng tôi nhìn nhận Branded Residences là mô hình đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về cả lĩnh vực lưu trú, dịch vụ khách sạn lẫn nhu cầu của cộng đồng cư dân. Vì vậy, mục tiêu của WorldHotels không chỉ dừng lại ở việc áp dụng những tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực chuyển hóa các tiêu chuẩn ấy thành trải nghiệm phù hợp với nhịp sống riêng tư và hiện đại của mỗi gia đình. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành này sẽ góp phần duy trì chất lượng dự án theo thời gian, đồng thời mang đến cho cư dân những cảm nhận sâu sắc về sự tận tâm, nhất quán và tinh tế trong từng điểm chạm dịch vụ”.

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essensia sky and parkway saigon worldhotels residences chinh thuc ban giao, chao don nhung cu dan dau tien hinh anh 4
Những chủ nhân tương lai hân hoan  trong ngày đón nhận tổ ấm mới

Theo kế hoạch, công tác bàn giao các sản phẩm thuộc Essensia Sky và Essensia Parkway sẽ được triển khai từng đợt trong 3 tháng tới, góp phần hoàn thiện cộng đồng cư dân tại Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences. Với những cư dân đầu tiên nhận bàn giao, dấu mốc này cũng là thời điểm bắt đầu trải nghiệm thực tế tại không gian sống đã được lựa chọn và mong đợi.

“Gia đình tôi quan niệm, ngôi nhà không đơn thuần là nơi trở về mà còn là không gian để mỗi thành viên tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau. Vì vậy, chúng tôi đã dành nhiều kỳ vọng khi lựa chọn Essensia Sky. Đến hôm nay, tôi rất hài lòng khi không gian sống đáp ứng các mong đợi, đặc biệt là cảnh quan xanh và hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ, mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày”, chị Vy Vy (TP.HCM) – một trong những cư dân đầu tiên của Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences vui mừng chia sẻ.

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Đại diện Tập đoàn Phú Long đã tài trợ 2 tỷ đồng vào Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất (FF&E Fund) nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ công tác vận hành và chăm sóc cư dân.

Tiếp nối cam kết đồng hành cùng cư dân sau bàn giao, tại sự kiện, Tập đoàn Phú Long đã tài trợ 2 tỷ đồng vào Quỹ dự phòng Trang thiết bị và Nội thất (FF&E Fund) của Essensia Sky and Parkway Saigon WorldHotels Residences. Nguồn quỹ nhằm bổ sung nguồn lực cho công tác thay thế, bổ sung, sửa chữa và nâng cấp nội thất, trang thiết bị tại các khu vực chung, góp phần duy trì chất lượng không gian sống và trải nghiệm của cư dân trong quá trình vận hành.

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Khoảnh khắc khách hàng may mắn đón nhận phần quà đặc biệt nhất chương trình – Essensia Crown trị giá 2 tỷ đồng

Cùng đó, Phú Long dành tặng nhiều phần quà tri ân ý nghĩa với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng đến các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng hai dự án. Đây cũng là lời cảm ơn đặc biệt gửi đến những chủ nhân đã góp phần làm nên hành trình của Essensia Sky và Essensia Parkway.

Cùng nhìn lại hành trình kiến tạo và hoàn thiện Essensia Sky và Essensia Parkway

Từ dấu mốc khánh thành và bàn giao, câu chuyện của Essensia Sky and Parkway sẽ tiếp tục được viết nên bởi chính đời sống của cộng đồng cư dân tương lai. Những giá trị được gửi gắm trong từng công trình sẽ dần hiện hữu qua mỗi khoảnh khắc trở về, nhịp sống thường nhật và những kết nối được vun đắp theo thời gian. Với Phú Long, kiến tạo một không gian sống bền vững đồng nghĩa với việc tạo dựng nền tảng để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được tiếp nối qua nhiều thế hệ cư dân. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong triết lý phát triển mà Tập đoàn kiên định theo đuổi: Nơi giá trị mãi sinh sôi.

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TP.HCM tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho hàng ngàn sản phẩm bất động sản

VOV.VN - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chủ trì họp nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho nhiều căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hơn 1.300 nền đất tại dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 2 và chỉ đạo phương án xử lý đối với dự án Khu nhà ở đường Nguyễn Ảnh Thủ.

CTV An An/VOV.VN
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