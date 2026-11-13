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EVNCPC chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn điện phục vụ khách hàng

Thứ Sáu, 11:12, 13/11/2026
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VOV.VN - Mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài tại nhiều nơi ở miền Trung gây ngập lụt, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm cung ứng điện và chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực ngập lụt.

Trước diễn biến mưa lũ, EVNCPC chỉ đạo các Công ty Điện lực theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa bàn; kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện. Tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn, ngành điện chủ động tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC cho biết, trong mùa mưa bão, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, các đơn vị thành viên đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn điện. Việc chủ động cắt điện tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn điện. Ngành điện luôn theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các sự cố, nhưng chỉ khôi phục cấp điện khi đã kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

evncpc chu dong ung pho mua lon, bao dam an toan dien phuc vu khach hang hinh anh 1
Mưa to gây ngập lụt khu vực thuộc phía đông tỉnh Đắc Lắc (các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ)

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 13/11/2026, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) đã giảm mưa. Các đơn vị điện lực triển khai khôi phục cấp điện tại khu vực Đồng Xuân, Xuân Lộc. Trên lưới điện trung thế, để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị, các đơn vị chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực còn ngập lụt. Hiện còn 86 trạm biến áp với 8.700 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại phường Xuân Đài và các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Đồng Xuân.

Trong sáng nay 13/11, Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung khôi phục cấp điện tại các khu vực còn mất điện, hoàn thành trong cuối buổi sáng khi điều kiện an toàn cho phép. Việc đóng điện trở lại được thực hiện sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện ngay khi tình hình ngập lụt được cải thiện, các tuyến đường bị chia cắt do sạt lở được thông tuyến trở lại. Việc khôi phục cấp điện được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, xác nhận đủ điều kiện an toàn, không chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn sau mưa lũ.

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Công nhân ngành điện Miền Trung khẩn trương khôi phục lưới điện

EVNCPC khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần, chạm vào cột điện, trạm điện, dây dẫn bị đứt hoặc các thiết bị điện tại khu vực ngập nước; không tự ý sửa chữa, di dời thiết bị điện khi chưa được ngành điện kiểm tra, xử lý. Khi phát hiện sự cố hoặc dấu hiệu mất an toàn điện, người dân cần tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho đơn vị điện lực hoặc Tổng đài 1558 để được hỗ trợ.

EVNCPC tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động phương án ứng phó, nỗ lực duy trì cung cấp điện tại những khu vực đủ điều kiện vận hành, đồng thời đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.

PV/VOV- miền Trung
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