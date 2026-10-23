EVNCPC: Hoàn thành đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối

Dự án Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, CPCNPMU được giao quản lý dự án, tổng mức đầu tư 101 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng và vốn đối ứng của EVNCPC.

Quy mô dự án gồm xây dựng mới TBA 110kV công suất 2x63MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp 110/22kV-63MVA; xây dựng mới đường dây 110kV hai mạch với chiều dài 0,03km, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Dốc Sỏi – Tam Anh hiện hữu; đồng thời xây dựng 5 xuất tuyến đường dây 22kV với tổng chiều dài khoảng 5,3km. Địa điểm xây dựng thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Trạm Biến áp 110 KV Trường Hải

Khi đi vào vận hành, công trình có vai trò quan trọng về cung cấp điện, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại xã Núi Thành và các khu vực lân cận, đặc biệt là các khách hàng lớn tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Đồng thời, công trình tăng cường khả năng hỗ trợ, dự phòng công suất giữa các TBA 110kV trong khu vực, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án được triển khai trong bối cảnh công tác đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện dự án.

Công nhân đo kiểm tra đồng vị pha

Toàn bộ công trình được xây dựng trong khuôn viên đất khu công nghiệp Chu Lai, phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, khớp nối đồng bộ với hạ tầng KCN.

Bởi vậy, ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, CPCNPMU đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan để thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch 1/500, lấy ý kiến về thiết kế, cấp phép thi công…

Công trình được khởi công xây dựng ngày 29/7/2025, CPCNPMU đã theo dõi điều hành, giám sát chặt trong suốt quá trình thi công, xử lý nhanh chóng các khó khăn vướng mắc, nên công trình đã được thi công hoàn thành đáp ứng theo tiến độ hợp đồng.

Ngày 27/9, công trình được đóng điện lần 1 từ nguồn điện 22kV. Tiếp đó, ngày 15/10, công trình tiếp tục được đóng điện lần 2, hoàn thành mốc đóng điện theo quá trình triển khai thực tế của dự án.

Kết quả đóng điện công trình tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của EVNCPC nói chung, CPCNPMU nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình điện, góp phần nâng cao năng lực lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Trung.