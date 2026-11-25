Qua thực tế vận hành, mặc dù hệ thống tổng đài đã được đầu tư hạ tầng dự phòng, kết nối nhiều hướng trung kế và triển khai các giải pháp bảo đảm liên tục dịch vụ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về đường truyền, tín hiệu báo hiệu, máy chủ và các dịch vụ ứng dụng.

Bản đồ giám sát tín hiệu Tổng đài CSKH EVNCPC

Trong khi đó, phương thức giám sát trước đây chủ yếu tập trung vào các thông số cơ bản như CPU, RAM, dung lượng ổ đĩa, giao diện mạng; việc kiểm tra một số thành phần và tín hiệu trung kế vẫn còn thủ công, chưa có công cụ giám sát tập trung, trực quan và cảnh báo sớm khi các tín hiệu bắt đầu suy giảm.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (CPCCC) đã nghiên cứu và triển khai giải pháp giám sát và cảnh báo chủ động đối với thành phần lõi, tín hiệu trung kế, Jobs Database và APIs nhằm nâng cao ổn định hệ thống Tổng đài CSKH EVNCPC.

Điểm nổi bật của giải pháp là xây dựng Bản đồ giám sát tín hiệu tổng đài thời gian thực, kết hợp giao thức mạng, phân tích log để tự động thu thập, theo dõi trạng thái các nhóm tín hiệu trung kế trên hệ thống tổng đài Avaya.

Bản đồ được thiết kế trực quan, phân chia theo nhà mạng và địa điểm chính, địa điểm dự phòng. Các nhóm tín hiệu được thể hiện bằng biểu tượng màu sắc: màu xanh biểu thị trạng thái hoạt động bình thường, màu đỏ thể hiện tín hiệu gặp sự cố hoặc không hoạt động. Khi trạng thái trung kế thay đổi, hệ thống tự động cập nhật biểu tượng và gửi cảnh báo đến email người quản trị. Nhờ đó, cán bộ kỹ thuật có thể nhanh chóng xác định hướng kết nối bất thường, khoanh vùng sự cố và chủ động phối hợp xử lý.

Với khả năng giám sát tập trung, tự động hóa kiểm tra và cảnh báo sớm, giải pháp này góp phần chuyển đổi phương thức quản trị tổng đài từ bị động sang chủ động, giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian phát hiện và khoanh vùng sự cố, nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống.

Bản đồ giám sát, cảnh báo sớm tín hiệu Tổng đài CSKH EVNCPC không chỉ là công cụ hỗ trợ quản trị kỹ thuật mà còn là giải pháp thiết thực trong hành trình chuyển đổi số của EVNCPC.

Mỗi tín hiệu được giám sát, mỗi cảnh báo được phát hiện kịp thời chính là một bước tiến trong việc bảo đảm hệ thống tổng đài vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng sử dụng điện.

Bảo trì hệ thống điện

Trong hoạt động chăm sóc khách hàng, bảo đảm hệ thống tổng đài vận hành an toàn, liên tục 24/24 giờ là nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung. Với hơn 5,1 triệu khách hàng sử dụng điện, Tổng đài CSKH EVNCPC là cầu nối trực tiếp giữa ngành điện và khách hàng, tiếp nhận các yêu cầu, phản ánh và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng điện.

Do đó, việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ.