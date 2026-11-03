EVNGENCO3: Bảo đảm sản xuất điện, thúc đẩy chuẩn bị đầu tư các nguồn điện mới

Duy trì vận hành an toàn, đáp ứng huy động của hệ thống điện

Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 22,105 tỷ kWh, hoàn thành 72,09% kế hoạch năm. Riêng Quý III, sản lượng điện đạt 6,80 tỷ kWh. Các nhà máy điện của Tổng Công ty bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Vận hành viên làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Cùng với nhiệm vụ vận hành, EVNGENCO3 chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì độ sẵn sàng của các tổ máy. Tổng Công ty đã hoàn thành 13 công trình sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, trong đó có 7 công trình sửa chữa lớn, gồm đại tu tổ máy GT21, ST23 của Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1, tổ máy H2 của Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 và tổ máy S2 của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và đang triển khai đại tu tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, bảo đảm chất lượng và tiến độ, để đáp ứng tốt yêu cầu cung ứng điện trong thời gian tới.

Để chủ động cho những tháng cuối năm và mùa khô năm 2027, EVNGENCO3 tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng nhiên liệu, nâng cao hệ số khả dụng và khả năng vận hành tin cậy của thiết bị; xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước cho hạ du, vận hành phát điện an toàn, sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan. Chủ động làm việc với các đối tác, triển khai phương án cung ứng than, khí. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm suất hao nhiệt các tổ máy, đảm bảo an toàn môi trường trong sản xuất điện.

Đẩy mạnh chuẩn bị đầu tư, phát triển nguồn điện

Công tác chuẩn bị đầu tư của Tổng Công ty phát điện 3 ( EVNGENCO3) được tích cực triển khai bao gồm các dự án thủy điện mở rộng, điện mặt trời nổi, điện linh hoạt như Dự án Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 và Buôn Kuốp mở rộng, Dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Srêpốk, Buôn Kuốp... Ngày 13/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Buôn Kuốp. Tại Dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, ngày 30/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt nhà đầu tư là Liên danh EVNGENCO3 - Thuận Hải.

Đến nay, Tổng Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ tăng từ 11.234,68 tỷ đồng lên 12.133,45 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bổ sung và ngày giao dịch chính thức từ 30/9.

Bước sang Quý 4 năm 2026, EVNGENCO3 tiếp tục tập trung bảo đảm nhiên liệu, vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy điện và hoàn thành công tác sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và sẵn sàng cho mùa khô năm 2027. Tổng Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư, xúc tiến hợp tác phát triển các nguồn điện mới, gắn nhiệm vụ sản xuất điện trước mắt với công tác chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo.