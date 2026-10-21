EVNHCMC phối hợp đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Chương trình được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa EVNHCMC và Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông, đơn vị được ủy quyền của Học viện Ảnh nhiệt IRT.

Đây là lần thứ hai EVNHCMC tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ ảnh nhiệt, qua đó tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết việc tiếp tục triển khai chương trình sau khóa đào tạo đầu tiên cho thấy tính thiết thực của hoạt động đào tạo chuyên sâu, phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

EVNHCMC luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới. Thông qua chương trình, các kỹ sư có điều kiện học tập trực tiếp với chuyên gia quốc tế, cập nhật kiến thức và phương pháp kiểm tra thiết bị theo những tiêu chuẩn tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và độ tin cậy cung cấp điện.

Đại diện Học viện Ảnh nhiệt IRT giới thiệu thiết bị camera nhiệt cho các học viên EVNHCMC

Chương trình đào tạo năm 2026 dự kiến có 20 học viên, chia thành 2 lớp, mỗi lớp 10 người. Đối tượng tham gia là các kỹ sư có kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, được định hướng phát triển thành lực lượng kỹ sư chuyên sâu về bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị (CBM), đồng thời có khả năng đào tạo, chia sẻ kiến thức cho đội ngũ công nhân kỹ thuật tại các đơn vị.

Nội dung đào tạo được thiết kế theo các tiêu chuẩn ASNT-TC-1A và ISO 18436-7, gồm hai cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Học viên được trang bị kiến thức về công nghệ ảnh nhiệt, phương pháp sử dụng camera nhiệt, kỹ thuật phân tích hình ảnh, đánh giá các thông số nhiệt và nhận diện những dấu hiệu bất thường của thiết bị điện.

Việc tiếp tục triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ ảnh nhiệt thể hiện định hướng đầu tư có chiều sâu của EVNHCMC trong phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh, từng bước làm chủ các công nghệ kiểm tra, chẩn đoán hiện đại, hướng đến vận hành lưới điện an toàn, tin cậy và hiệu quả.