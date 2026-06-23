English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EVNNPC đảm bảo cung ứng điện miền Bắc trước áp lực phụ tải tăng cao

Thứ Ba, 11:45, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước áp lực phụ tải tăng cao do nắng nóng kéo dài, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho 17 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn miền Bắc tăng mạnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 1
Nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lưới điện

Theo EVNNPC, tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Các đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày cuối tháng 5 khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng mạnh, với công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân đều tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Trước áp lực phụ tải gia tăng, EVNNPC đã chủ động xây dựng các phương án cung ứng điện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành, ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 2
Sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra, giám sát hệ thống điện

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 5/2026, điện thương phẩm đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm đạt 45,49 tỷ kWh, tăng 12,54% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được EVNNPC đẩy mạnh. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,62%, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ điện.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 3
Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lưới điện

Thực hiện chủ trương phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn Tổng công ty có 6.416 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 298,5 MW. Riêng trong tháng 5, có 2.376 khách hàng lắp đặt mới với tổng công suất hơn 94 MW, vượt kế hoạch đề ra.

Đối với chương trình điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị trực thuộc, đến hết tháng 5/2026 đã có 11/16 dự án hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành tại 102 vị trí với tổng công suất hơn 4,1 MWp. Các công trình không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo mà còn hỗ trợ giảm áp lực phụ tải trong các tháng cao điểm mùa hè.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 4
Chỉnh trang, vệ sinh, xử lý khiếm khuyết trên đường dây

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình lưới điện trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tổng công ty đã khởi công 18 dự án, đóng điện 20 dự án lưới điện 110kV, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng trên địa bàn.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 5
Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh

Trong tháng 6/2026, EVNNPC sẽ tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hiệu quả công tác quản trị sau một năm triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại các đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự báo trong các tháng cao điểm mùa hè năm 2026, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 8, phụ tải điện miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. EVNNPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục; đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

evnnpc dam bao cung ung dien mien bac truoc ap luc phu tai tang cao hinh anh 6
Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Để góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong các tháng cao điểm mùa hè, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và các cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị điện không cần thiết, tăng cường sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày (từ thứ Hai đến thứ Bảy).

EVNNPC cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của khách hàng trong việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Với sự chủ động trong công tác quản lý vận hành, đầu tư phát triển hệ thống điện và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, EVNNPC quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Bắc.

cac_don_vi_bo_tri_luc_luong_ung_truc_dam_bao_cung_cap_dien_tai_cac_diem_dien_ra_bau_cu.jpg

EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động đầu năm 2026; sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm tăng hơn 11%, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

CTV Phương Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa XIV
Chủ tịch EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa XIV

VOV.VN - Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Chủ tịch EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa XIV

Chủ tịch EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa XIV

VOV.VN - Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026
EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động đầu năm 2026; sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm tăng hơn 11%, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026

EVNNPC đảm bảo cung cấp điện ổn định, sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng 2026

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động đầu năm 2026; sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đầu năm tăng hơn 11%, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3
EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho 11.529 đơn vị bầu cử tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc trong ngày bầu cử 15/3/2026.

EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3

EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực miền Bắc chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho 11.529 đơn vị bầu cử tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc trong ngày bầu cử 15/3/2026.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng