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EVNSPC chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Thứ Ba, 11:30, 10/11/2026
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VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bảo đảm cung ứng điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp đủ điện giai đoạn 2027-2030 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nh đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của các địa phương, EVNSPC yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trên mọi mặt lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, EVNSPC yêu cầu các Công ty Điện lực chủ động rà soát, đánh giá tình hình vận hành lưới điện, khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải trong năm 2027 và giai đoạn 2027–2030; trong đó đặc biệt lưu ý các khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, các đường dây, trạm biến áp có nguy cơ quá tải, các khu công nghiệp và phụ tải trọng điểm để xây dựng phương án cung ứng điện phù hợp.

evnspc chu dong cac giai phap bao dam cung ung dien giai doan 2027-2030 hinh anh 1
EVNSPC chủ động làm việc với các khách hàng, nắm bắt nhu cầu tăng trưởng phụ tải

Song song với việc củng cố hạ tầng kỹ thuật, công tác siết chặt mục tiêu tiết kiệm điện và quản lý phụ tải (DR) được xem là chìa khóa quan trọng. Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực cập nhật sát sao nhu cầu phụ tải, đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện lớn, khu công nghiệp và các dự án có nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong giai đoạn 2027–2030; triển khai chương trình tiết kiệm điện với mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ cả năm và ít nhất 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7.

Chủ động làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn để triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải; phấn đấu tiết giảm khoảng 5% công suất phụ tải vào khung giờ cao điểm, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 3.000 MW công suất phụ tải trên phạm vi toàn quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

EVNSPC yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình lưới điện, bảo đảm tiến độ và chất lượng; ưu tiên các công trình giải tỏa công suất, cấp điện cho khu công nghiệp, phụ tải lớn và các dự án trọng điểm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư; nghiên cứu, triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở làm việc, nhà xưởng...

evnspc chu dong cac giai phap bao dam cung ung dien giai doan 2027-2030 hinh anh 2
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Theo báo cáo của EVNSPC, trong 10 tháng năm 2026, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn. Lũy kế 10 tháng, sản lượng thương phẩm đạt 62,30 tỷ kWh, tăng 7,16% so với cùng kỳ; tổn thất điện năng đạt 3,49; các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; 100% khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt…

Đặc biệt, 10 tháng năm 2026, EVNSPC khởi công 50 công trình lưới điện 110kV và đóng điện 69 công trình lưới điện 220kV-110kV; góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện và đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải tăng trưởng tại các khu vực trọng điểm.

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Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

VOV.VN - Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ qui trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong việc công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

 

CTV An An/VOV.VN
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