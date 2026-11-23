Chương trình thường niên “Tháng Tri ân khách hàng” năm 2026 với thông điệp: “Vì mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, EVN không ngừng đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng”.

EVNSPC triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa hướng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2026

Chương trình diễn ra trong tháng 12/2026 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (tùy tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị), hướng tới toàn bộ khách hàng sử dụng điện, người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý của EVNSPC.

Đa dạng hóa dịch vụ kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Trong khuôn khổ chương trình, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, cải tạo và hiện đại hóa lưới điện; ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung ứng điện, đặc biệt trên lưới điện trung áp và hạ áp.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tập trung mở rộng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 theo hướng đa dạng sản phẩm, thuận tiện tiếp cận và sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Các giải pháp bao gồm: kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ; sửa chữa sự cố điện ngầm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện. Đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, EVNSPC triển khai hỗ trợ vệ sinh và thí nghiệm máy biến áp cho khách hàng.

Song song với công tác kỹ thuật, EVNSPC đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng “EVN CSKH”, cổng Chăm sóc khách hàng trên website https://www.evn.com.vn/ và tổng đài 1558; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng 12 dịch vụ công ngành Điện ngay trên ứng dụng VNeID.

Đoàn Thanh niên EVNSPC phối hợp các địa phương thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời

Đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các đối tác để triển khai nhiều ưu đãi khi giao dịch trực tuyến như: tặng tiền, hoàn tiền khi thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; miễn phí tư vấn tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Đặc biệt, EVNSPC sẽ thí điểm xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, tổ chức khảo sát và đo lường mức độ hài lòng, ưu tiên đối với dịch vụ cấp điện mới.

Ngoài ra, thông qua các hội nghị khách hàng, ngành Điện miền Nam trực tiếp lắng nghe, giải đáp phản ánh của người dân; đồng thời tri ân, tặng quà các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp tham gia điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2026.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và an sinh xã hội

Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, EVNSPC triển khai hàng loạt chương trình hướng về cộng đồng và đối tượng yếu thế. Cụ thể, Tổng công ty tài trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kèm bảo hành, bảo dưỡng dài hạn cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo đủ điều kiện.

CBCNV EVNSPC tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN

Cùng với đó, các đơn vị điện lực phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) địa phương để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn điện sinh hoạt; hỗ trợ sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ, thay thế đường dây, thiết bị mất an toàn và thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ khó khăn. Công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép sâu rộng nhằm hướng dẫn người dân lựa chọn thiết bị và điều chỉnh thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp lễ, Tết; đồng thời khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Ngoài ra, EVNSPC còn phối hợp với Tỉnh, Thành Đoàn các địa phương thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tổng công ty và các đơn vị phụng dưỡng, cùng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa tại các địa bàn có công trình điện đi qua.