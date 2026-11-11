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EVNSPC: Tôn vinh năng lực lao động nữ và kiến tạo môi trường làm việc văn minh

Thứ Tư, 14:38, 11/11/2026
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VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chính thức ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026”.

Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 15/12/2026 trong toàn EVNSPC với chủ đề xuyên suốt “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Chiến dịch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể và toàn thể người lao động. Trọng tâm là phát huy tối đa vai trò, năng lực sáng tạo của lực lượng lao động nữ trong công tác quản trị, điều hành, vận hành kỹ thuật lưới điện và chuyển đổi số; đồng thời kiên quyết bài trừ quấy rối tình dục, bạo lực giới, hướng tới môi trường công sở an toàn, bình đẳng và nhân văn.

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Phát huy tối đa vai trò, năng lực sáng tạo của lực lượng lao động nữ trong công tác quản trị, điều hành

Mở rộng cơ hội phát triển cho nữ trí thức và người lao động ngành Điện

Ngành Điện vốn mang tính chất đặc thù kỹ thuật cao, môi trường vận hành phân tán và đối mặt với nhiều áp lực. Tuy nhiên, lực lượng lao động nữ tại EVNSPC luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự bền bỉ qua từng vị trí công tác: từ các kỹ sư điều hành hệ thống SCADA, cán bộ tư vấn thiết kế, kiểm toán năng lượng đến giao dịch viên tận tâm nơi quầy khách hàng.

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Lực lượng lao động nữ tại EVNSPC luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự bền bỉ qua từng vị trí công tác

Theo kế hoạch yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện việc thực thi chính sách, chế độ đối với lao động nữ; bảo đảm cơ hội bình đẳng thực chất trong công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đề bạt bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực. Việc khơi thông tiềm năng phái đẹp được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng cao năng suất lao động của Tổng công ty.

Thành công của công tác bình đẳng giới đòi hỏi sự đồng hành trách nhiệm từ phía nam giới, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Sự sẻ chia, thấu hiểu và tôn trọng của các nam đồng nghiệp nơi công sở cũng như trong gian bếp gia đình chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng những tổ ấm bình yên, văn minh và tiến bộ.

Lan tỏa thông điệp sắc cam từ trụ sở đến không gian số

Để chiến dịch lan tỏa sâu rộng và thực chất, EVNSPC phát động đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như: Tuyên truyền trực quan nhận diện sắc cam, đổi mới truyền thông đa nền tảng, sôi nổi phong trào sáng tạo video ngắn, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng ngừa quấy rối, chăm lo kịp thời tại cơ sở…

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EVNSPC hướng tới môi trường công sở an toàn, bình đẳng và nhân văn

Trước ngày 13/11/2026, 100% trụ sở cơ quan, đơn vị, phòng giao dịch khách hàng hoàn tất việc treo băng rôn, hiển thị thông điệp trên màn hình LED dùng chung với sắc cam đặc trưng theo hướng dẫn.

Mỗi đơn vị đăng tải tối thiểu 2 bài viết trên website, bản tin nội bộ và trang mạng xã hội; tập trung biểu dương các tấm gương nữ CBCNV tiêu biểu trong lao động sản xuất; công khai số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận thông tin bảo vệ người bị bạo lực giới.

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Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đề bạt bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực

Tích cực hưởng ứng phong trào “Cùng nhau thắp sáng - Bình đẳng giới trong EVN” do EVNEIC tổ chức, mỗi đơn vị đóng góp ít nhất 1 video clip ngắn ghi lại chân thực hình ảnh nữ thợ điện, nữ kỹ sư nơi công trường, trạm biến áp hay phòng nghiên cứu.

Tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn chuyên sâu về các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, ưu tiên cho đối tượng làm việc theo ca kíp trực vận hành và lực lượng làm việc ngoài hiện trường.

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Thành công của công tác bình đẳng giới đòi hỏi sự đồng hành trách nhiệm từ phía nam giới, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị

Công đoàn phối hợp cùng Ban VSTBPN tổ chức thăm hỏi, tặng quà nữ lao động và con em CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến.

Với tinh thần “Cùng lao động, cùng sáng tạo, cùng phát triển”, Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội ý nghĩa của đại gia đình EVNSPC. Qua đó, tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm để toàn thể người lao động, đặc biệt là các nữ cán bộ, công nhân viên, tự tin khẳng định bản lĩnh, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của EVNSPC trong thời kỳ mới.

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EVNSPC chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bảo đảm cung ứng điện, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

CTV Đinh Hoàng/VOV.VN
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