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Gần 50 tỷ USD thương mại Việt – Nhật: Cơ hội mới cho vật liệu công nghệ cao

Thứ Hai, 12:04, 16/11/2026
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VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản đang hướng quan hệ kinh tế tới những lĩnh vực có giá trị cao hơn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp tiên tiến. Ký kết giữa Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) và Sojitz mở ra một hướng tham gia cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam từ năng lực cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Thỏa thuận Masan – Sojitz trong chuỗi bán dẫn Việt – Nhật

Trong bài phát biểu chính sách trước Quốc hội Nhật chiều 9/11 được Báo Nhân dân dẫn lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định các lĩnh vực Việt Nam và Nhật Bản cần tập trung trong giai đoạn mới, gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ vũ trụ, công nghệ biển và đại dương cùng các giải pháp chuyển đổi xanh. Định hướng được đưa ra khi thương mại hai chiều đã đạt gần 50 tỷ USD sau 10 tháng năm 2026.

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Masan và Sojitz ký MOU, hướng tới việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược và củng cố vị thế của MSR tại Nhật Bản

Phát triển công nghệ cao không thể tách khỏi nguồn cung khoáng sản chiến lược ổn định. Với khoáng sản quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy những dự án khả thi, “gắn phát triển tài nguyên với chế biến sâu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tái chế và đào tạo nhân lực”, giúp Việt Nam “nâng cao năng lực công nghiệp và giá trị gia tăng trong nước”.

Trong nhóm khoáng sản chiến lược, vonfram là nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, ô tô, năng lượng và cơ khí chính xác. Đối với bán dẫn, vonfram sau chế biến sâu được dùng để sản xuất tungsten hexafluoride, loại khí phục vụ chế tạo chip logic và chip nhớ tiên tiến. Để tham gia các chuỗi này, doanh nghiệp không chỉ cần nguồn tài nguyên, mà còn phải có năng lực chế biến đạt chuẩn và kênh tiếp cận khách hàng quốc tế.

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), công ty thành viên của Masan Group (HOSE: MSN), là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đang đi theo định hướng trên. Mới đây, Masan và Sojitz đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU), theo đó tập đoàn Nhật Bản dự kiến đầu tư vào MSR và phân phối dài hạn sản phẩm vonfram của doanh nghiệp này tại Nhật Bản.

Sojitz mở thêm cánh cửa vào thị trường Nhật Bản

Thỏa thuận với đối tác Nhật Bản được công bố không lâu sau khi Tập đoàn Elmet (Mỹ) đã hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR vào tháng 10/2026. Theo MOU ký ngày 9/11, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials từ Masan Horizon với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet.

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Các sản phẩm Vonfram chế biến sâu của Masan High-Tech Materials

Sojitz cũng sẽ ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản. Hai bên đặt mục tiêu ký thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất thẩm định và các thủ tục phê duyệt.

Giá trị của hợp tác này nằm ở sự kết hợp giữa năng lực chế biến của MSR tại Việt Nam với mạng lưới kinh doanh của Sojitz tại Nhật Bản. Tập đoàn Nhật Bản dự kiến phát triển thị trường cho sản phẩm MSR tại các ngành bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo, ô tô, năng lượng, hóa chất và hợp kim cứng.

Vì sao MSR có thể nắm bắt cơ hội?

Một thỏa thuận phân phối chỉ có giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng.

Nhà máy tinh luyện vonfram của Masan High-Tech Materials tại Thái Nguyên chế biến cả quặng từ mỏ Núi Pháo lẫn tinh quặng từ mạng lưới khoảng 30 nhà cung cấp và đối tác mỏ. Công suất tinh luyện của doanh nghiệp đạt hiện 8.000 tấn WO₃ mỗi năm, dự kiến được vận hành hết từ tháng 2 hoặc tháng 3/2027.

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Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới

MSR là một trong số ít nhà sản xuất vonfram được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu công nhận. Với vật liệu công nghệ cao, quá trình đánh giá nhà cung cấp có thể kéo dài nhiều năm. Cả Elmet và Sojitz đều đã kiểm chứng năng lực cung ứng của MSR trước khi quyết định đầu tư.

Hoạt động hiệu quả đã đem tới cho doanh nghiệp nhiều kết quả tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu 2026, lợi nhuận của Masan High-Tech Materials đạt 4.350 tỷ đồng, khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch cả năm.

Từ định hướng hợp tác cấp quốc gia đến MOU giữa Masan và Sojitz, cơ hội tham gia chuỗi công nghệ cao của Việt Nam đang dần được cụ thể hóa ở cấp doanh nghiệp. Với vật liệu chiến lược, giá trị không chỉ nằm ở tài nguyên, mà còn ở năng lực chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn và kết nối với khách hàng quốc tế.

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Masan đồng hành cùng Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề “Giao lộ Văn hóa – Beyond Flavors” là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị và kết nối các giá trị ẩm thực. Đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) cùng các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia mang đến câu chuyện lan tỏa hương vị Việt.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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