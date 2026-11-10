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Vietjet mở rộng cầu nối Việt Nam – Nhật Bản với đường bay mới Đà Nẵng – Osaka:

Góp phần thúc đẩy Năm hợp tác Du lịch 2027–2028

Thứ Ba, 14:12, 10/11/2026
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VOV.VN - Đường bay mới thúc đẩy du lịch, giao thương và góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dịp Lễ công bố Năm hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028, Vietjet công bố đường bay thẳng Đà Nẵng – Osaka, tiếp tục mở rộng mạng bay giữa hai quốc gia và tăng cường kết nối các trung tâm du lịch, kinh tế năng động của Việt Nam và Nhật Bản.

gop phan thuc day nam hop tac du lich 2027 2028 hinh anh 1

Đường bay Đà Nẵng – Osaka dự kiến khai thác từ ngày 20/12/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật, bằng tàu bay Airbus A321 hiện đại. 

Đường bay mới hoàn thiện hơn nữa mạng bay giữa Việt Nam - Nhật Bản của hãng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy trao đổi khách du lịch và mở rộng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và hệ sinh thái du lịch đa dạng, Đà Nẵng và Osaka mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc cho du khách, đồng thời là cửa ngõ kết nối đến các điểm đến hấp dẫn khác.

Bắt đầu khai thác các chuyến bay thường lệ đến Nhật Bản từ năm 2018, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay, đưa các điểm đến của hai quốc gia đến gần nhau hơn. Hãng khai thác 138 chuyến bay mỗi tuần, đã kết nối trên 22 đường bay Việt Nam – Nhật Bản, với 17 điểm đến tại Nhật Bản thông qua các đường bay thường lệ và thuê chuyến (charter), thực hiện 27.400 chuyến bay, tổng lượng khách vận chuyển vượt 4,8 triệu lượt.

Mạng bay thường lệ của Vietjet kết nối Việt Nam với sáu thành phố lớn của Nhật Bản, gồm Tokyo (Narita và Haneda), Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima và Shizuoka. Đặc biệt, Vietjet là hãng hàng không duy nhất hiện khai thác các đường bay thẳng Hà Nội – Hiroshima và Hà Nội – Shizuoka, góp phần mở rộng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với các địa phương giàu tiềm năng của Nhật Bản.

gop phan thuc day nam hop tac du lich 2027 2028 hinh anh 2

Bên cạnh mạng bay thường lệ, Vietjet còn khai thác các chuyến bay thuê chuyến đến nhiều địa phương khác tại Nhật Bản như Fukushima, Sendai, Niigata, Matsuyama, Sapporo, Komatsu, Ibaraki, Kagoshima, Aomori và Yonago, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng đa dạng giữa hai thị trường.

Tổng Giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: “Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng du lịch là nhịp cầu đẹp đẽ đưa con người, văn hóa và các dân tộc đến gần nhau hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác về thương mại, giáo dục, đầu tư và phát triển. Vietjet mong muốn góp sức vào hành trình ấy bằng những kết nối rộng mở. Tôi kỳ vọng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Nhật Bản 2027–2028 sẽ mở ra một chặng đường hợp tác mới, sâu sắc và bền chặt hơn, vì sự thịnh vượng chung của hai quốc gia.”

Với mạng bay và các hợp tác ngày càng mở rộng, Vietjet mong muốn góp phần đưa Việt Nam và Nhật Bản đến gần nhau hơn, mở ra những cơ hội phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.

 

CTV Chi Lan/VOV.VN
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