Gree Việt Nam ra mắt sản phẩm phù hợp với người thành thị - điều hòa Cosmo

VOV.VN - Tại chuỗi sự kiện quốc tế “Made by Gree, Loved by the World" vừa qua diễn ra tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc với sự góp mặt của hơn 300 Anh tài Điện lạnh, Gree Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm mới hướng tới người tiêu dùng ở thành thị - điều hòa Cosmo.