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Green SM triển khai chương trình “thành phố xanh” - thúc đẩy giao thông bền vững

Thứ Năm, 19:05, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Green SM công bố chính thức triển khai chương trình “Thành phố Xanh” tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng ra các tỉnh thành khác trong thời gian tới.

Theo đó, Green SM phối hợp cùng các địa phương cung cấp cho người dân và du khách nhiều ưu đãi hấp dẫn khi di chuyển bằng phương tiện xanh, đồng thời xây dựng hệ thống điểm đón trả khách dành riêng cho xe taxi thuần điện, tạo thuận lợi cho người dùng và góp phần lan tỏa thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng.

Chương trình được triển khai tại các thành phố lớn nhằm khuyến khích người dân, du khách và cán bộ, công nhân viên chức tại địa phương ưu tiên sử dụng phương tiện thuần điện, qua đó từng bước hoàn thiện mô hình hệ sinh thái giao thông xanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, Green SM sẽ cung cấp nhiều bộ mã ưu đãi trị giá lên tới 20% cho các chuyến xe và đơn hàng có điểm đón hoặc điểm đến nằm trong các khu vực trọng điểm giảm phát thải của mỗi địa phương. Tại các cơ sở lưu trú, ẩm thực và điểm tham quan phù hợp, Green SM sẽ bố trí hệ thống nhận diện, biển chỉ dẫn và mã QR hỗ trợ đặt xe, giúp khách du lịch thuận tiện hơn khi lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện thuần điện.

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Bên cạnh ưu đãi và tiện ích hàng ngày dành cho người dân và du khách, Green SM cũng sẽ đồng hành cùng các sự kiện văn hóa - xã hội - thể dục thể thao do địa phương tổ chức trong vai trò đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, đưa đón đại biểu, khách mời và cung cấp các mã ưu đãi đặc biệt cho người dân. Green SM cũng đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi xanh, thúc đẩy xu hướng giao thông xanh bền vững trong khuôn khổ các sự kiện.

Tại các địa phương triển khai chương trình “Thành phố Xanh”, Green SM sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển hệ thống điểm đón, trả khách dành riêng cho taxi thuần điện (Green Zone), nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân, du khách khi muốn lựa chọn dịch vụ di chuyển xanh. Các điểm Green Zone được thiết kế nổi bật, dễ nhận diện, đặt tại khu vực trung tâm, các điểm tham quan, du lịch, bến xe, nhà ga, cảng hàng không... để hỗ trợ du khách gọi xe khi có nhu cầu di chuyển, qua đó góp phần định vị địa phương là một “Thành phố Xanh” đúng nghĩa.

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Bà Trần Thị Thu Phương - Giám đốc Kinh doanh Green SM cho biết: “Thành phố Xanh là chương trình ý nghĩa thể hiện sự đồng hành, chung tay của Green SM cùng các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng di chuyển xanh nói riêng và chuyển đổi xanh trong từng hành vi, hoạt động thường ngày của người dân nói chung. Chúng tôi tin tưởng rằng với nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn, chương trình “Thành phố Xanh” sẽ tạo động lực lớn cho người dân tại các địa phương hình thành thói quen di chuyển xanh bằng những chuyến đi không phát thải mỗi ngày”.

Trong giai đoạn đầu, chương trình “Thành phố Xanh” sẽ được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng tới 15 tỉnh, thành khác trong giai đoạn 2 và tiến tới triển khai đại trà trên toàn quốc. Cùng với các địa phương, Green SM cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)… nhằm lan tỏa rộng rãi thói quen di chuyển xanh trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và cộng đồng xã hội.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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