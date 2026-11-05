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Hàng nhiều ngày chưa giao, đơn vị vận chuyển “hứa lèo”: Người tiêu dùng cần làm gì

Thứ Năm, 17:37, 05/11/2026
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VOV.VN - Đơn hàng đã được ghi nhận giao thành công vào ngày 9/9 nhưng đến ngày 13/9, trong nhiều ngày, thứ chị Thảo nhận được chỉ là lời hứa kiểm tra lại thông tin của đơn vị vận chuyển.

Mua hàng online, thấp thỏm lo mất tiền

Trong thời gian qua, với sự tiện dụng của việc mua sắm online, nhiều người tiêu dùng đã lựa chọn phương án mua hàng qua các cửa hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử.

Giải pháp mua sắm này đem lại nhiều sự tiện ích nhưng cũng phát sinh một số vấn đề, đặc biệt là trách nhiệm xử lý các tình huống bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thu Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 9/9 vừa qua, theo thông tin từ đơn vị vận chuyển, đơn hàng trị giá 300.000 đồng chị đặt tại một shop online đã được giao.

 

Tuy nhiên, đến ngày 13/9, chị Thảo vẫn chưa nhận được đơn hàng này và tiến hành liên hệ với đơn vị vận chuyển qua đường dây hotline. Trả lời phản ánh của khách hàng, người trực tổng đài cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ rà soát lại.

Sau đó, vì đơn hàng là sản phẩm gia dụng không cần gấp nên chị Thảo không để ý và chỉ thỉnh thoảng liên hệ, thúc giục giao hàng. Mỗi lần gọi điện, đơn vị vận chuyển đều thông tin sẽ kiểm tra và báo lại cùng lời hứa chuyển hàng trong thời gian sớm nhất.

“Tôi là người hay mua sắm online nên thỉnh thoảng cũng gặp những trường hợp phát sinh. Điều người sử dụng dịch vụ cần biết không chỉ là hàng sẽ được giao lúc nào, mà còn là hàng đang ở đâu? Vì sao chưa giao được và ai chịu trách nhiệm theo dõi?

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Ảnh minh họa

Hiện tại, khi khách đặt hàng xong, shop đã bàn giao cho đơn vị vận chuyển thì họ gần như hết “trách nhiệm”, chỉ có thể yêu cầu hỗ trợ, phối hợp xử lý. Với đơn hàng kể trên số tiền không quá lớn và không cần gấp thì khi gặp tình huống như vậy nhiều khi tôi cũng đành bỏ vì còn rất bận công việc”, chị Thảo cho hay.

Cũng theo chia sẻ từ nhiều người tiêu dùng, tình trạng trên hiện không mới và vẫn thường xảy ra. Tuy nhiên, khi rơi vào hoàn cảnh đó, người mua chỉ có sự lựa chọn tiếp tục gọi điện đốc thúc tiến độ với đơn vị vận chuyển hoặc đành “buông xuôi” nếu giá trị đơn hàng không quá lớn.

Có thể phản ánh yêu cầu quyền lợi hợp pháp

Theo chia sẻ của đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) trong những tình huống kể trên, người tiêu dùng có thể liên hệ Sở Công Thương hoặc Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố để được tư vấn, hỗ trợ về quyền lợi của mình.

Cụ thể, người dân có thể liên hệ tới tổng đài 1800.6838 phán ánh và nhận tư vấn pháp luật, hướng dẫn khiếu nại và định hướng tiêu dùng thông minh.

Đối với tình huống nêu trên, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, khi đã liên hệ nhưng doanh nghiệp chỉ hẹn mà chưa xử lý, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh đến Sở Công Thương hoặc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương nơi sinh sống.

“Hồ sơ nên trình bày ngắn gọn sự việc theo trình tự thời gian, kèm chứng từ và những phản hồi đã nhận từ doanh nghiệp. Với yêu cầu hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền, người dân cũng cần nêu rõ ràng.1793870233381_802849956727758612_g9141211878919901932_e7ed3c6bff92d973afbdc17c26281870.jpg

Ví dụ đề nghị giao hàng, xác minh tình trạng hàng, hoàn trả khoản tiền có căn cứ hoặc xem xét bồi thường nếu phát sinh thiệt hại. Việc nêu đúng mong muốn giúp quá trình tiếp nhận, trao đổi tập trung vào vấn đề cần giải quyết”, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho hay.

Đồng thời, người dân cũng cần phân biệt vai trò của các đầu mối cơ quan quản lý nhà nước khi xử lý vụ việc. Cụ thể, Sở Công Thương là đơn vị tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hoặc chuyển thông tin theo thẩm quyền. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ tư vấn, bảo vệ quyền lợi theo chức năng; không phải cơ quan xử phạt và không thay tòa án quyết định nghĩa vụ bồi thường.

Người dân cũng có thể tham khảo mục gửi khiếu nại trên cổng thông tin bảo vệ người tiêu dùng. Biểu mẫu yêu cầu thông tin giao dịch, nội dung phản ánh, yêu cầu giải quyết và tài liệu đính kèm.

CTV Thanh Phong/VOV.VN
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