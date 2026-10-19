HAPRO tiếp tục ghi dấu ấn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Đây là dấu mốc khẳng định sự bền bỉ của Hapro trong hành trình xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa nông sản Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Theo kết quả kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, Bộ Công Thương đã công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chương trình là hoạt động xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, hướng tới xây dựng và phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế, gắn với ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”.

Dấu ấn 9 lần liên tiếp của Thương hiệu Hapro

Với Hapro, Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 tiếp tục nối dài hành trình đã được xây dựng bền bỉ từ năm 2010. Sau lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh vào năm 2024, việc Gạo Hapro và Hạt điều Hapro tiếp tục được công nhận trong kỳ xét chọn năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của Tổng công ty trong việc duy trì chất lượng, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu Việt.

Tổng Giám đốc Dương Thị Lam đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP (HAPRO) nhận biểu trưng chứng nhận Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Không chỉ là một danh hiệu, hành trình 9 lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia là dấu mốc cho quá trình Hapro kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển thương hiệu gắn với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Gạo Hapro – Từ hạt gạo Việt đến sản phẩm mang thương hiệu Việt

Gạo là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực được Hapro tập trung đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Các dòng sản phẩm gạo Hapro được xây dựng theo định hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, từ lựa chọn nguồn nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến phát triển thị trường.

Gạo Hapro là Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Trong đó, Hapro đã phát triển nhiều dòng sản phẩm như Gạo Hapro Thượng hạng ST25, Gạo Đồng Vàng đặc biệt, Gạo Nàng Mây, Gạo Hương Lài Sữa Dẻo… phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Riêng các sản phẩm gạo Hapro Đồng Tháp được thu hoạch, chế biến và đóng gói tại nhà máy xay xát, chế biến gạo xuất khẩu của Hapro tại Đồng Tháp – vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh dấu ấn tại Chương trình Thương hiệu quốc gia, sản phẩm gạo Hapro cũng liên tục được người tiêu dùng ghi nhận. Năm 2025, Gạo Hapro Thượng hạng ST25 tiếp tục được vinh danh Top 2 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, tiếp tục khẳng định sức hút của các sản phẩm gạo mang thương hiệu Hapro trên thị trường nội địa.

Hạt điều Hapro – nâng giá trị nông sản Việt bằng thương hiệu

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu hạt điều nhân, Hapro hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm hạt điều Việt thông qua chế biến, hoàn thiện và đóng gói sản phẩm mang thương hiệu Hapro, từng bước đưa sản phẩm vào thị trường nội địa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước.

Hạt điều Hapro là Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Hạt điều Hapro được phát triển từ nguồn nguyên liệu được lựa chọn, kết hợp quy trình chế biến và kiểm soát chất lượng nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định, giá thành hợp lý. Việc sản phẩm Hạt điều Hapro tiếp tục đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 góp phần khẳng định định hướng gia tăng giá trị cho nông sản Việt thông qua chế biến sâu và phát triển thương hiệu.

Tiếp tục hành trình “Nâng tầm thương hiệu Việt”

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thương hiệu trở thành một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức cạnh tranh và giá trị bền vững của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cả lĩnh vực kinh doanh nội địa và xuất khẩu như Hapro, một sản phẩm có chất lượng tốt đi cùng một thương hiệu được nhận diện và tin cậy sẽ tạo thêm nền tảng để mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng.

Với Hapro, việc Gạo Hapro và Hạt điều Hapro tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là động lực để Tổng công ty tiếp tục đầu tư cho chất lượng, đổi mới sản phẩm, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP (HAPRO) nhận biểu trưng chứng nhận Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

9 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của Hapro, mà còn là sự tiếp nối cho một hành trình dài đưa thương hiệu và nông sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.