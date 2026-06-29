English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HDBank mở rộng giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành doanh nghiệp tăng trưởng

Thứ Hai, 14:54, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi chuyển đổi số bước sang giai đoạn lấy dữ liệu làm trung tâm, doanh nghiệp không chỉ cần một ngân hàng cung cấp vốn mà cần một đối tác tài chính được tích hợp trực tiếp vào quy trình vận hành.

Đó là nền tảng để HDBank chính thức mở rộng hệ sinh thái tài chính số thông qua hợp tác với MISA, đưa các giải pháp tài chính hiện đại đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên cả nước. Thông qua hợp tác này, HDBank tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng các giải pháp tài chính số toàn diện, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, thanh toán, kế toán và tiếp cận tín dụng nhanh chóng ngay trên nền tảng vận hành hằng ngày.

hdbank mo rong giai phap tai chinh toan dien, dong hanh doanh nghiep tang truong hinh anh 1
HDBank hợp tác MISA, kết nối tài chính số với hơn nửa triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Theo thỏa thuận hợp tác, HDBank sẽ cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ, bao gồm tín dụng có và không có tài sản bảo đảm, tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thanh toán QR, POS, thu hộ - chi hộ, cổng thanh toán, Open Banking và nhiều dịch vụ ngân hàng số khác.

Điểm nhấn của hợp tác là việc tích hợp các dịch vụ ngân hàng của HDBank với nền tảng quản trị doanh nghiệp thông qua hệ thống Jet BankHub. Doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán, theo dõi biến động tài khoản, nhận báo có và đồng bộ dữ liệu với phần mềm kế toán, ERP theo thời gian thực.

Việc kết nối dữ liệu giữa ngân hàng và hệ thống quản trị giúp tự động hóa quy trình tài chính - kế toán, rút ngắn thời gian đối soát, tối ưu quản trị dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, dữ liệu được kết nối cũng tạo nền tảng để phát triển các giải pháp tài chính thông minh và cá thể hóa theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Hai bên sẽ nghiên cứu phát triển các mô hình tín dụng số dựa trên dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hóa đơn điện tử. Cách tiếp cận này góp phần rút ngắn thời gian thẩm định, nâng cao tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay trong giai đoạn đầu hợp tác, hơn 350.000 doanh nghiệp và hơn 200.000 hộ kinh doanh trong hệ sinh thái MISA sẽ được tiếp cận các chương trình ưu đãi tài chính, thẻ tín dụng doanh nghiệp và nhiều giải pháp ngân hàng số do HDBank triển khai.

Bên cạnh đó, HDBank hiện đang đẩy mạnh nhiều chương trình tài chính số tối ưu khác như hành trình Y tế Số với bộ giải pháp MediPay và MediFast, giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực y tế; gói tín dụng “SME Linh hoạt” với quy mô 30.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp vay đến 100% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ theo chuỗi với các giải pháp vốn linh hoạt, hạn mức tín chấp lên đến 5 tỷ đồng và tỷ lệ tài trợ lên đến 100%…

CTV Phan Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng
HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

VOV.VN - HDBank tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam năm 2026 (Top 50 CSA), đồng thời được ghi nhận ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”.

HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

HDBank: Tăng trưởng ấn tượng song hành cùng trách nhiệm cộng đồng

VOV.VN - HDBank tiếp tục được vinh danh tại Lễ công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam năm 2026 (Top 50 CSA), đồng thời được ghi nhận ở hạng mục “Hoạt động CSR nổi bật”.

HDBank đồng hành cùng Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh
HDBank đồng hành cùng Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Cục Thuế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ.

HDBank đồng hành cùng Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh

HDBank đồng hành cùng Cục Thuế thúc đẩy chuyển đổi số hộ kinh doanh

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Cục Thuế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ.

HDBank ghi dấu ấn ở Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast
HDBank ghi dấu ấn ở Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast

VOV.VN - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Lễ trao giải Sao Khuê 2026 đã vinh danh 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp hàng đầu về đột phá công nghệ và đậm tính nhân văn cho cuộc sống. Trong đó, hai giải pháp tài chính của HDBank là MediPay và MediFast giành giải ở hạng mục Công nghệ tài chính (Fintech).

HDBank ghi dấu ấn ở Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast

HDBank ghi dấu ấn ở Sao Khuê 2026 với bộ đôi giải pháp y tế số MediPay – MediFast

VOV.VN - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Lễ trao giải Sao Khuê 2026 đã vinh danh 123 nền tảng, dịch vụ, giải pháp hàng đầu về đột phá công nghệ và đậm tính nhân văn cho cuộc sống. Trong đó, hai giải pháp tài chính của HDBank là MediPay và MediFast giành giải ở hạng mục Công nghệ tài chính (Fintech).

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng