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Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Y-Fest 2026 mang không khí lễ hội đến miền Tây

Thứ Hai, 11:45, 09/11/2026
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VOV.VN - Y-Fest 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ khi hành trình âm nhạc và công nghệ thường niên được mở rộng quy mô tới 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có những điểm đến đầy bất ngờ như Lai Châu và Cà Mau.

Y-Fest 2026 sẽ hội ngộ khán giả Cần Thơ vào ngày 7/11 tới tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế). Với dàn nghệ sĩ là những tên tuổi được giới trẻ yêu thích: Quang Hùng MasterD, Orange, Pháp Kiều, Nguyễn Đình Vũ, Buitruonglinh, CONGB và YeoLan…, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đa dạng màu sắc từ pop, R&B đến âm nhạc dân gian miền Tây sông nước.

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Tiếp theo Cần Thơ, Y-Fest 2026 sẽ lần đầu tiên có mặt ở cực Nam Tổ quốc với điểm dừng ngày 14/11 tại Công viên Thanh Niên (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau). Giữa không gian mang đậm dấu ấn Đất Mũi, dàn line-up đầy nội lực RHYDER, Quân A.P, Bùi Công Nam, Orange, Tăng Phúc và Tiêu Minh Phụng… sẽ bùng nổ với những màn trình diễn công phu.

Với Y-Fest 2026, khán giả Cần Thơ và Cà Mau không chỉ được tham gia một sự kiện âm nhạc đơn thuần mà là một chuỗi hoạt động văn hóa, công nghệ và giải trí lớn dành cho người dân địa phương và du khách. Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham gia sẽ được trải nghiệm những tiện ích và công nghệ số mới nhất như mạng 5G tốc độ cao, ứng dụng Viettel Tammi và dịch vụ truyền hình TV360, tham gia các minigame công nghệ hấp dẫn đồng thời “săn” vé Fanzone sát sân khấu để tận hưởng trọn vẹn sức nóng của đêm nhạc.

Lan tỏa giá trị cộng đồng hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều địa phương, đơn vị đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa sôi động. Hưởng ứng tinh thần đó, chuỗi đại nhạc hội Y-Fest 2026 với chủ đề "Beat of Life - Nhịp điệu cuộc sống" với 6 điểm đến trên toàn quốc cũng góp thêm hành động nhằm tôn vinh ngày hội lớn của toàn dân tộc. Thay vì tập trung ở các đô thị lớn, hành trình Y-Fest 2026 mang các nhạc hội quy mô lớn đến các địa phương, kết nối âm nhạc hiện đại cùng bản sắc văn hóa từ Tây Bắc đến cực Nam Tổ quốc, tôn vinh di sản và mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho đại chúng.

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Tháng 10 vừa qua, Lai Châu trở thành điểm đến rực rỡ của Y-Fest 2026. Hơn 35.000 khán giả đã có mặt tại Quảng trường Nhân dân tỉnh để theo dõi đêm nhạc hội quy mô bậc nhất từ trước đến nay tại miền núi Tây Bắc. Điểm nhấn bản sắc tại Lai Châu là cách ban tổ chức lồng ghép tinh tế văn hóa bản địa vào nghệ thuật đương đại, nơi nét đẹp dân gian được tôn vinh trên sân khấu công nghệ hiện đại.

Theo kế hoạch, sau Lai Châu, Cần Thơ, Cà Mau, Y-Fest 2026 sẽ đổ bộ đến Khánh Hòa và Đà Nẵng và kết thúc tại Hà Nội. Khán giả hoàn toàn có thể đón đợi những điều bất ngờ tiếp theo trên những miền đất mới.

Thông qua việc đưa Y-Fest đến các địa phương, Viettel khẳng định mong muốn thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận các trải nghiệm công nghệ và giải trí mới, đồng thời tạo ra những không gian kết nối cộng đồng đầy ý nghĩa ngay tại mỗi vùng đất mà chương trình đi qua.

 

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
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