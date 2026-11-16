Trong hậu trường dàn dựng, ê-kíp Australia tiết lộ cách điều phối 12 Jetski, 8 nghệ sĩ Flyboard, 3 vận động viên Jetsurf cùng 15 cánh diều pháo hoa, hứa hẹn tạo nên những khung cảnh chưa từng có trên thế giới tại Phú Quốc trong tháng 11 này.

Sun Group khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng VOV.VN - Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né - Phan Thiết và khu vực Nam Trung Bộ.

Sun Group bắt tay nhà sản xuất Điệp viên 007:

Huy động 12 Jetski, 15 diều pháo hoa cho Symphony of the Sea mùa 3 tại Phú Quốc

Thứ Hai, 11:26, 16/11/2026

VOV.VN - Bắt tay cùng H2O Events - nhà sản xuất đứng sau hàng loạt dự án Hollywood đình đám như Điệp viên 007, Nhiệm vụ bất khả thi, Sun Group tiếp tục nâng tầm Symphony of the Sea mùa 3 với những màn trình diễn pháo hoa và thể thao mạo hiểm ngoạn mục trên biển Phú Quốc.