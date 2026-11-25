Phát huy thế mạnh của cơ quan quản lý nhà nước, năng lực sáng tạo của doanh nghiệp và sức lan tỏa của cộng đồng, hợp tác tập trung vào ba trọng tâm: Đổi mới phương thức quảng bá du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế; Khơi dậy cảm hứng khám phá và phát huy vai trò của cộng đồng trong quảng bá du lịch; Thúc đẩy du lịch xanh và có trách nhiệm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến, thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn 2027 - 2030

Thông qua hợp tác này, hai bên hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia gìn giữ những giá trị ấy. Đây cũng là bước đi tiếp nối cam kết dài hạn của Unilever trong việc phát huy thế mạnh của doanh nghiệp và các nhãn hàng để đồng hành cùng những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Du lịch Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với sự tăng trưởng về lượng khách, định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng trải nghiệm, sức cạnh tranh của điểm đến và khả năng gìn giữ các giá trị thiên nhiên, văn hóa.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, sự tham gia của doanh nghiệp không nhất thiết giới hạn ở các hoạt động đầu tư hay cung cấp dịch vụ du lịch. Với khả năng kết nối hàng triệu người tiêu dùng, các thương hiệu cũng có thể góp phần định hình cách công chúng khám phá, cảm nhận và chia sẻ về một điểm đến. Đây là dư địa để các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực cùng đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta cần hướng tới một mục tiêu lớn hơn: không chỉ quảng bá để thế giới biết đến Việt Nam mà còn tạo cảm hứng để thế giới lựa chọn Việt Nam; không chỉ thu hút du khách đến mà còn mang đến những trải nghiệm tốt đẹp để họ yêu mến, quay trở lại và trở thành những người tiếp tục lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời gian tới. Với mục tiêu đó, tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Unilever Việt Nam sẽ mở ra một mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, tạo động lực mới thúc đẩy công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ông Mai Ngọc Nhân - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Thân thể & Ngăn mùi, Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông Mai Ngọc Nhân - Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc Thân thể và Ngăn mùi, Unilever Việt Nam chia sẻ tại lễ ký kết: “Khát vọng của chúng tôi là để mỗi người trẻ không chỉ khám phá vẻ đẹp Việt Nam mà còn trở thành người kể chuyện, người gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp ấy. Thông qua sự đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần đó đi xa hơn, chuyển sức lan tỏa của thương hiệu và cộng đồng thành những đóng góp thiết thực cho du lịch Việt Nam”.

Khi mỗi hành trình khám phá góp thêm một câu chuyện đẹp về Việt Nam

Ngày nay, cảm hứng về một điểm đến có thể bắt đầu từ một thước phim ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, một câu chuyện về nét văn hóa địa phương hay những trải nghiệm được chia sẻ sau mỗi chuyến đi. Đặc biệt, với sự phát triển của các nền tảng số, thế hệ trẻ không chỉ là những người tiếp nhận thông tin du lịch mà còn đang góp phần tạo nên những câu chuyện và góc nhìn mới về các vùng đất trên khắp Việt Nam.

Nhận thấy tiềm năng này, trong những năm gần đây, nhãn hàng Lifebuoy của Unilever đã kết nối các nền tảng truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng yêu du lịch, tạo thêm cơ hội để người trẻ khám phá những vùng đất mới và chia sẻ vẻ đẹp Việt Nam bằng chính trải nghiệm của mình.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, hành trình “Loi choi đi muôn nơi” do nhãn hàng Lifebuoy khởi xướng đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem các nội dung về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, với sự tham gia của hơn 2.000 nhà sáng tạo nội dung và đối tác truyền thông.

Tiêu biểu, chương trình Checkin-holic hợp tác cùng TikTok đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem và 8 triệu lượt tương tác. Bên cạnh việc lan tỏa cảm hứng trên nền tảng số, Lifebuoy còn tạo cơ hội để giới trẻ trực tiếp khám phá các điểm đến thông qua năm sự kiện cắm trại (glamping) và Chuyến xe âm nhạc đi qua nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam.

Hình ảnh tổng kết campaign Loi choi đi muôn nơi giai đoạn 2024 -2026

Những kết quả này cho thấy khả năng của thương hiệu trong việc kết nối cộng đồng sáng tạo, khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với các điểm đến và mở rộng không gian quảng bá vẻ đẹp Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để Unilever phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mình trong khuôn khổ hợp tác dài hạn với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Phát huy sức mạnh cộng đồng vì sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam

Với Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, những kinh nghiệm và sáng kiến từ các hoạt động của nhãn hàng sẽ có cơ hội được phát huy trong các chương trình xúc tiến du lịch có định hướng dài hạn. Sự kết hợp giữa chuyên môn, mạng lưới xúc tiến du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và năng lực truyền thông, kết nối người tiêu dùng của Unilever sẽ tạo điều kiện để hai bên triển khai các hoạt động gắn với những ưu tiên phát triển của ngành và thế mạnh riêng của từng địa phương.

Hợp tác sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm:

- Đổi mới phương thức quảng bá du lịch Việt Nam: Phối hợp xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông với nhiều sản phẩm nội dung bắt nhịp xu hướng hiện đại nhưng vẫn mang đậm cảm hứng, bản sắc văn hóa, nhằm quảng bá điểm đến, văn hóa và con người Việt Nam. Đồng thời, huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, nền tảng truyền thông, đối tác trong và ngoài nước cùng mạng lưới nghệ sĩ, KOLs/KOCs và cộng đồng sáng tạo nội dung để mở rộng độ phủ cho các hoạt động quảng bá.

- Khuyến khích cộng đồng chủ động khám phá, trải nghiệm và quảng bá du lịch: Phối hợp tổ chức các cuộc thi, chương trình sáng tạo nội dung về du lịch, thúc đẩy vai trò của người dân và du khách như những “Đại sứ” chủ động chia sẻ trải nghiệm trên nền tảng số. Hai bên cũng sẽ lồng ghép quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng trong các sự kiện văn hóa, lễ hội địa phương, chương trình xúc tiến du lịch trọng điểm.

- Lan tỏa tinh thần du lịch xanh và có trách nhiệm: Phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp và du khách về du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa bản địa; thúc đẩy các chiến dịch khuyến khích giảm thiểu rác thải nhựa, các mô hình kinh tế tuần hoàn tại một số địa điểm du lịch địa phương.

Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, uôn tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp cần song hành với sự phát triển của đất nước và cộng đồng. Mô hình hợp tác công - tư này được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới cho ngành du lịch trong chặng đường tới: vừa gia tăng sức hút cho các sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm, vừa thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến du lịch xanh, góp phần định vị hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch thế giới.