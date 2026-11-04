Kết quả kinh doanh SeABank quý III/2026: Lãi 1.315 tỷ đồng, tăng 37,5% cùng kỳ

Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.

Quy mô tiếp tục mở rộng, nguồn thu cốt lõi duy trì ổn định

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.052 tỷ đồng. Kết quả quý III cải thiện nhờ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần (NII) ngân hàng đạt 7.132 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch 9 tháng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 584 tỷ đồng, tăng 5,8%; Kinh doanh ngoại hối đạt gần 735 tỷ đồng, tăng 145,2%. Đây là những nguồn thu tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.940 tỷ đồng.

Về quy mô, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 272.634 tỷ đồng, tăng 11,3%, vượt kế hoạch 9 tháng. Tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 242.809 tỷ đồng, tăng 9,48%; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,28%, thấp hơn ngưỡng kế hoạch 3%.

Củng cố nền tảng tài chính và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, ngày 28/10/2026, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SeABank cũng luôn duy trì các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng và đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng cho các hoạt động tiêu biểu như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho trẻ em nghèo, bảo vệ môi trường và tri ân người có công với cách mạng... Đồng thời, Ngân hàng cũng lần thứ 4 liên tiếp được Bộ Công thương bình chọn và vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Bên cạnh đó, với kết quả kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng, SeABank cũng được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026 và xếp hạng 36/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).