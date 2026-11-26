Festival diễn ra từ ngày 25 đến 29/11 với sự tham gia của 19 tỉnh, thành phố. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu nhằm giới thiệu các món ăn đặc trưng, sản vật địa phương cùng nét văn hóa ẩm thực độc đáo của từng vùng miền. Thông qua hệ thống các gian hàng, chương trình góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh nhấn mạnh, ẩm thực không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là ký ức quê hương, sự kết tinh từ thiên nhiên, bàn tay lao động và bản sắc văn hóa trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong xu thế phát triển du lịch hiện đại, việc nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc trưng sẽ làm phong phú trải nghiệm của du khách, mở rộng đầu ra cho nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy các ngành nghề truyền thống phát triển. Đối với tỉnh Tuyên Quang, đây cũng là dịp quan trọng để tăng cường liên kết vùng, kết nối sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người địa phương.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tham quan gian hàng trà Shan tuyết cổ thụ Pá Giang

Bên cạnh hoạt động trưng bày, quảng bá, Festival còn là cầu nối để Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía Bắc thắt chặt hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong xúc tiến du lịch; tạo không gian để cộng đồng doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận, tặng hoa tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành; đồng thời trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi ẩm thực nhằm ghi nhận sự sáng tạo và đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống.

Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách đã tham quan, trải nghiệm và thưởng thức đặc sản tại các gian hàng. Với thông điệp “Ẩm thực kết nối - Văn hóa thăng hoa - Du lịch phát triển”, Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.