Qua nhiều thế hệ, Bia Hà Nội đã trở thành một phần của Tết Việt. Trước mỗi dịp năm mới, sắc vàng đỏ đặc trưng của Bia Hà Nội là những dấu hiệu báo hiệu ngày Tết đang đến gần. Và khi cảm nhận hương vị quen thuộc của Bia Hà Nội, ta như được trở về bên mâm cơm gia đình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và mong ước cho một năm mới trọn vẹn.

Tết 2027, với mong muốn tri ân quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành, Bia Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại “Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết” với rất nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn, mang đến một mùa Tết tài lộc may mắn.

Chương trình khuyến mại “Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết” của Bia Hà Nội Tết 2027.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến hết 31/3/2027, khách hàng từ 18 tuổi trở lên khi mua 1 thùng Bia Hà Nội sẽ có cơ hội trúng 10 giải Nhất mỗi giải 150 triệu đồng tiền mặt; 100 giải Nhì mỗi giải 20 triệu đồng tiền mặt; hàng nghìn giải Ba mỗi giải 1 triệu đồng; hàng triệu giải Tư và giải Năm mỗi giải 20.000 đồng và 10.000 đồng.

Để tham gia chương trình, quý khách hãy tìm thẻ cào gắn ở mặt trong thùng bia,cào lớp phủ bạc để lấy mã số và tham dự chương trình theo một trong 3 cách dưới đây:

- Cách 1 (miễn phí): Quét mã QR và nhập mã trên mini app Bia Hà Nội

- Cách 2 (miễn phí): Quét mã QR và nhập mã trên trang web www.kmbiahanoi.vn

- Cách 3 (1.000 đồng/tin nhắn): Soạn tin và gửi đến đầu số 8068 theo cú pháp: BHN [khoảng trắng] [Mã số]

Các bước tham gia chương trình khuyến mại “Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết” của Bia Hà Nội Tết 2027.

Sau khi nhận được mã số, hệ thống quản lý chương trình sẽ tự động xác định trúng thưởng giải Ba, giải Tư hoặc giải Năm. Kết quả sẽ được thông báo ngay cho khách hàng cùng hướng dẫn nhận thưởng. Nhằm gia tăng lợi ích của giải thưởng, khách hàng tham gia chương trình bằng Zalo hoặc Landing Page khi trúng thưởng giải Tư và giải Năm có thể chọn cách thức nhận thưởng bằng tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Momo.

Đặc biệt, chương trình năm nay có giải Ba - 1 triệu đồng được trao cho các khách hàng dựa trên số lượng mã tham dự gửi về chương trình. Bắt đầu từ ngày 01/11/2026, mỗi tuần 100 số điện thoại có số lượng mã số tham dự nhiều nhất và sớm nhất sẽ được chọn để trao thưởng giải Ba. Mỗi số điện thoại được trúng thưởng giải Ba 1 lần trong toàn bộ chương trình. Giải thưởng được Habeco trả trực tiếp cho khách hàng trúng thưởng bằng tiền qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo hoặc nạp tiền điện thoại.

Tất cả các mã số tham dự chương trình đều được quay thưởng một lần để xác định trúng thưởng giải Nhất hoặc giải Nhì vào các ngày 18/12/2026, 18/1/2027, và 1/1/2027.

Quý khách tham khảo thể lệ chương trình khuyến mại chi tiết tại link: www.kmbiahanoi.vn Hãy đến ngay các siêu thị, đại lý, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc để mở những thùng Bia Hà Nội Tết 2027 trúng ngay tài lộc và cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn, sum vầy bên gia đình! Theo dõi thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại tại: Fanpage: https://www.facebook.com/biahanoi1890 Website: https://www.habeco.com.vn