Khám phá bước ngoặt pháp lý và tiến độ của AVA Center

Lấy chủ đề “AVA Center - Closer Than Ever”, chương trình là cột mốc quan trọng công bố loạt tiến triển vượt bậc về tiến độ xây dựng, pháp lý, chính sách thanh toán ưu việt và lộ trình ký kết Hợp đồng Mua bán (HĐMB) của dự án AVA Center.

Toàn cảnh sự kiện Gặp mặt đối tác chiến lược Quý IV/2026 của AVA Group

Bảo chứng niềm tin bằng những giá trị hiện hữu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ, khẩu vị của nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn. Khách hàng không còn mua nhà dựa trên những kỳ vọng trên giấy, mà đặt trọn niềm tin vào các dự án có tiến độ minh bạch, pháp lý vững vàng và tiềm năng khai thác thực tế.

Thấu hiểu sâu sắc điều đó, tại sự kiện “Gặp mặt đối tác chiến lược Quý 4/2026”, AVA Group đã cụ thể hóa thông điệp “Closer Than Ever” bằng những kết quả hiện hữu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hải Long - Chủ tịch Tập đoàn AVA, nhấn mạnh rằng nguyên tắc phát triển của AVA Center luôn đặt sự minh bạch, tiến độ và chất lượng lên hàng đầu. Theo ông, niềm tin vững chắc của thị trường phải được kiến tạo từ những thành tựu thực chứng qua mỗi chặng đường phát triển của dự án.

Ông Nguyễn Sơn Hải Long - Chủ tịch Tập đoàn AVA phát biểu tại sự kiện

AVA Center cập nhật tiến độ, chuẩn bị bước vào giai đoạn ký HĐMB

Điểm sáng thu hút sự chú ý lớn nhất tại sự kiện chính là những cập nhật mới nhất từ công trường AVA Center. Đại diện chủ đầu tư tự hào công bố dự án đã chính thức hoàn thành nghiệm thu phần móng và đang đẩy nhanh tốc độ thi công lên tầng 1. Những hình ảnh và thước phim chân thực từ công trường kết hợp cùng các văn bản chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thuế đã trở thành "bảo chứng vàng", mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, dự án đã hội tụ đầy đủ điều kiện pháp lý để sẵn sàng bước vào giai đoạn ký kết Hợp đồng Mua bán, dự kiến diễn ra ngay trong Quý IV/2026. Không dừng lại ở đó, AVA Group hiện đang phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị điện lực để ngầm hóa toàn bộ hệ thống lưới điện nội khu, góp phần nâng tầm mỹ quan đô thị, mang đến không gian sống an toàn và đồng bộ.

Đại diện AVA Group chia sẻ kế hoạch kinh doanh của AVA Center

Chính sách sở hữu linh hoạt, mở rộng dư địa cho khách hàng

Cùng với kế hoạch ký HĐMB, AVA Group giới thiệu chính sách bán hàng Quý IV/2026 với phương thức thanh toán 5% khi ký hợp đồng và 1% mỗi tháng đến khi nhận nhà, tùy theo điều kiện áp dụng. Cách tổ chức dòng tiền theo từng bước giúp người mua dễ dàng cân đối nguồn lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vốn ngày càng tác động rõ đến quyết định sở hữu bất động sản.

Ngoài ra, chủ đầu tư công bố chương trình “Mua nhà 0 đồng” cùng các chính sách liên quan đến nội thất và tiêu chuẩn bàn giao; quyền lợi cụ thể được thực hiện theo thể lệ của từng chương trình. Thay vì chỉ tập trung vào ngưỡng tài chính ban đầu, AVA Group hướng đến việc mở rộng lựa chọn để khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu của chính mình.

Một điểm nhấn khác là định hướng bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất theo sở thích riêng, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sau khi nhận nhà và tăng tính cá nhân hóa cho từng không gian sống. Sự kết hợp giữa phương án tài chính linh hoạt và mức độ hoàn thiện cao tạo nên một hành trình sở hữu liền mạch, từ thời điểm ký kết đến khi căn hộ sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Kiến tạo hệ sinh thái, nâng tầm không gian sống

Sau những bước hoàn thiện về sản phẩm và phương án sở hữu, AVA Group tiếp tục mở rộng cách khách hàng tiếp cận AVA Center bằng trải nghiệm trực tiếp. Kế hoạch phát triển khu nhà mẫu quy mô tại mặt tiền Quốc lộ 13 sẽ tạo không gian để người mua cảm nhận rõ hơn thiết kế, vật liệu và chất lượng hoàn thiện trước khi đưa ra quyết định.

Cùng với không gian trải nghiệm, hệ sinh thái dịch vụ được mở rộng theo hướng gắn sát nhu cầu thường nhật. Các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực bác sĩ tại gia, trung tâm gia sư và hệ thống trường học cho thấy AVA Center không chỉ chú trọng tiện ích hữu hình, mà hướng đến những dịch vụ có khả năng đồng hành lâu dài cùng nhiều thế hệ cư dân.

Ở góc độ thị trường, việc các sàn giao dịch và đại lý F1 đăng ký chỉ tiêu kinh doanh Quý IV/2026 cho thấy hệ thống phân phối đã sẵn sàng cho nhịp triển khai mới. Sự phối hợp này góp phần tạo nên một chuỗi tiếp cận liền mạch hơn, từ trải nghiệm sản phẩm đến tư vấn và phục vụ khách hàng.

Như vậy, “AVA Center - Closer Than Ever” được mở rộng từ một thông điệp truyền thông thành cách dự án tổ chức trải nghiệm: đưa sản phẩm đến gần hơn để khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận, đưa dịch vụ đến gần hơn với đời sống và đưa hệ sinh thái đối tác cùng tham gia vào quá trình tạo dựng giá trị lâu dài.