English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Từ sự kiện Gặp mặt đối tác chiến lược Quý 4/2026:

Khám phá bước ngoặt pháp lý và tiến độ của AVA Center

Thứ Năm, 08:30, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kiện “Gặp mặt đối tác chiến lược Quý 4/2026” do Tập đoàn AVA tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Lấy chủ đề “AVA Center - Closer Than Ever”, chương trình là cột mốc quan trọng công bố loạt tiến triển vượt bậc về tiến độ xây dựng, pháp lý, chính sách thanh toán ưu việt và lộ trình ký kết Hợp đồng Mua bán (HĐMB) của dự án AVA Center.

kham pha buoc ngoat phap ly va tien do cua ava center hinh anh 1
Toàn cảnh sự kiện Gặp mặt đối tác chiến lược Quý IV/2026 của AVA Group

Bảo chứng niềm tin bằng những giá trị hiện hữu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ, khẩu vị của nhà đầu tư ngày càng khắt khe hơn. Khách hàng không còn mua nhà dựa trên những kỳ vọng trên giấy, mà đặt trọn niềm tin vào các dự án có tiến độ minh bạch, pháp lý vững vàng và tiềm năng khai thác thực tế.

Thấu hiểu sâu sắc điều đó, tại sự kiện “Gặp mặt đối tác chiến lược Quý 4/2026”, AVA Group đã cụ thể hóa thông điệp “Closer Than Ever” bằng những kết quả hiện hữu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hải Long - Chủ tịch Tập đoàn AVA, nhấn mạnh rằng nguyên tắc phát triển của AVA Center luôn đặt sự minh bạch, tiến độ và chất lượng lên hàng đầu. Theo ông, niềm tin vững chắc của thị trường phải được kiến tạo từ những thành tựu thực chứng qua mỗi chặng đường phát triển của dự án.

kham pha buoc ngoat phap ly va tien do cua ava center hinh anh 2
Ông Nguyễn Sơn Hải Long - Chủ tịch Tập đoàn AVA phát biểu tại sự kiện

AVA Center cập nhật tiến độ, chuẩn bị bước vào giai đoạn ký HĐMB

Điểm sáng thu hút sự chú ý lớn nhất tại sự kiện chính là những cập nhật mới nhất từ công trường AVA Center. Đại diện chủ đầu tư tự hào công bố dự án đã chính thức hoàn thành nghiệm thu phần móng và đang đẩy nhanh tốc độ thi công lên tầng 1. Những hình ảnh và thước phim chân thực từ công trường kết hợp cùng các văn bản chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thuế đã trở thành "bảo chứng vàng", mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, dự án đã hội tụ đầy đủ điều kiện pháp lý để sẵn sàng bước vào giai đoạn ký kết Hợp đồng Mua bán, dự kiến diễn ra ngay trong Quý IV/2026. Không dừng lại ở đó, AVA Group hiện đang phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị điện lực để ngầm hóa toàn bộ hệ thống lưới điện nội khu, góp phần nâng tầm mỹ quan đô thị, mang đến không gian sống an toàn và đồng bộ.

kham pha buoc ngoat phap ly va tien do cua ava center hinh anh 3
Đại diện AVA Group chia sẻ kế hoạch kinh doanh của AVA Center

Chính sách sở hữu linh hoạt, mở rộng dư địa cho khách hàng

Cùng với kế hoạch ký HĐMB, AVA Group giới thiệu chính sách bán hàng Quý IV/2026 với phương thức thanh toán 5% khi ký hợp đồng và 1% mỗi tháng đến khi nhận nhà, tùy theo điều kiện áp dụng. Cách tổ chức dòng tiền theo từng bước giúp người mua dễ dàng cân đối nguồn lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vốn ngày càng tác động rõ đến quyết định sở hữu bất động sản.

Ngoài ra, chủ đầu tư công bố chương trình “Mua nhà 0 đồng” cùng các chính sách liên quan đến nội thất và tiêu chuẩn bàn giao; quyền lợi cụ thể được thực hiện theo thể lệ của từng chương trình. Thay vì chỉ tập trung vào ngưỡng tài chính ban đầu, AVA Group hướng đến việc mở rộng lựa chọn để khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu của chính mình.

Một điểm nhấn khác là định hướng bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất theo sở thích riêng, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sau khi nhận nhà và tăng tính cá nhân hóa cho từng không gian sống. Sự kết hợp giữa phương án tài chính linh hoạt và mức độ hoàn thiện cao tạo nên một hành trình sở hữu liền mạch, từ thời điểm ký kết đến khi căn hộ sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Kiến tạo hệ sinh thái, nâng tầm không gian sống

Sau những bước hoàn thiện về sản phẩm và phương án sở hữu, AVA Group tiếp tục mở rộng cách khách hàng tiếp cận AVA Center bằng trải nghiệm trực tiếp. Kế hoạch phát triển khu nhà mẫu quy mô tại mặt tiền Quốc lộ 13 sẽ tạo không gian để người mua cảm nhận rõ hơn thiết kế, vật liệu và chất lượng hoàn thiện trước khi đưa ra quyết định.

Cùng với không gian trải nghiệm, hệ sinh thái dịch vụ được mở rộng theo hướng gắn sát nhu cầu thường nhật. Các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực bác sĩ tại gia, trung tâm gia sư và hệ thống trường học cho thấy AVA Center không chỉ chú trọng tiện ích hữu hình, mà hướng đến những dịch vụ có khả năng đồng hành lâu dài cùng nhiều thế hệ cư dân.

Ở góc độ thị trường, việc các sàn giao dịch và đại lý F1 đăng ký chỉ tiêu kinh doanh Quý IV/2026 cho thấy hệ thống phân phối đã sẵn sàng cho nhịp triển khai mới. Sự phối hợp này góp phần tạo nên một chuỗi tiếp cận liền mạch hơn, từ trải nghiệm sản phẩm đến tư vấn và phục vụ khách hàng.

Như vậy, “AVA Center - Closer Than Ever” được mở rộng từ một thông điệp truyền thông thành cách dự án tổ chức trải nghiệm: đưa sản phẩm đến gần hơn để khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận, đưa dịch vụ đến gần hơn với đời sống và đưa hệ sinh thái đối tác cùng tham gia vào quá trình tạo dựng giá trị lâu dài.

anh thumb.jpg

AVA Center - Căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại quốc lộ 13 bàn giao nội thất

VOV.VN - Giữa dòng chảy tất bật của phố thị, nơi những con người hiện đại đang tìm kiếm bản ngã riêng trong không gian sống, AVA Center hiện lên như một điểm chạm đầy khác biệt tại Quốc lộ 13 - không chỉ bởi vị trí đắc địa, mức giá “dễ thở” chỉ từ 36 triệu/m², mà còn là dự án đầu tiên và duy nhất bàn giao nội thất cao cấp theo gu thẩm mỹ của từng chủ nhân.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

AVA Center - Căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại quốc lộ 13 bàn giao nội thất
AVA Center - Căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại quốc lộ 13 bàn giao nội thất

VOV.VN - Giữa dòng chảy tất bật của phố thị, nơi những con người hiện đại đang tìm kiếm bản ngã riêng trong không gian sống, AVA Center hiện lên như một điểm chạm đầy khác biệt tại Quốc lộ 13 - không chỉ bởi vị trí đắc địa, mức giá “dễ thở” chỉ từ 36 triệu/m², mà còn là dự án đầu tiên và duy nhất bàn giao nội thất cao cấp theo gu thẩm mỹ của từng chủ nhân.

AVA Center - Căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại quốc lộ 13 bàn giao nội thất

AVA Center - Căn hộ cao cấp đầu tiên và duy nhất tại quốc lộ 13 bàn giao nội thất

VOV.VN - Giữa dòng chảy tất bật của phố thị, nơi những con người hiện đại đang tìm kiếm bản ngã riêng trong không gian sống, AVA Center hiện lên như một điểm chạm đầy khác biệt tại Quốc lộ 13 - không chỉ bởi vị trí đắc địa, mức giá “dễ thở” chỉ từ 36 triệu/m², mà còn là dự án đầu tiên và duy nhất bàn giao nội thất cao cấp theo gu thẩm mỹ của từng chủ nhân.

Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân
Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quỹ thời gian của cư dân ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu về một nơi ở có thể “thay cư dân làm mọi việc” đang trở thành tiêu chuẩn sống mới.

Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

Ava Center: Nơi mọi nhu cầu đời sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân

VOV.VN - Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và quỹ thời gian của cư dân ngày càng trở nên khan hiếm, nhu cầu về một nơi ở có thể “thay cư dân làm mọi việc” đang trở thành tiêu chuẩn sống mới.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng