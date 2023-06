Khám phá khóa học Game Design & Development do Microsoft-VTC Game và BKACAD tài trợ

Ngành Game hiện là một trong những ngành ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu vì Game là một hình thức giải trí rất khó lỗi thời, do đó, Lập trình Game ở Việt Nam trở nên rất phát triển và nhân lực cũng thiếu nhiều. Mức lương của một lập trình viên Game cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trong ngành Công nghệ thông tin.

Microsoft đã có hơn 40 năm kinh nghiệm đi đầu trong lĩnh vực game, là đơn vị thúc đẩy sự phát triển bằng công nghệ và sản xuất các tựa game có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Nhằm có thể phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong ngành này, Microsoft kết hợp cùng VTC Game và Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, đã tài trợ 17 suất học bổng đào tạo khóa học Game Design & Development cho Sinh viên, trị giá 12.000,000VNĐ/suất.

BKACAD đại diện trao các suất học bổng khóa học Game Design & Development cho các bạn sinh viên

Khóa học bổng Game Design & Development đã chính thức khai giảng ngày 13/6/2023 vừa qua, đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên tiếp cận và tìm hiểu về ngành công nghiệp phát triển trò chơi đầy hấp dẫn.

Để được nhận các suất học bổng toàn phần, các bạn sinh viên phải làm bài kiểm tra đầu vào và vượt qua nhiều thí sinh “nặng ký”. Các sinh viên tham gia cần khẳng định khả năng đáp ứng tốt các phần kiến thức về một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Mysql, Sql Server, Oracle, và sử dụng các công cụ như Mysql,Workbench, Visual Studio. Ngoài ra, các bạn cũng cần có kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#, hiểu về ngôn ngữ lập trình C#, và một số thuật toán cơ bản. Sự đam mê về game cũng là yêu cầu cần có.

Một buổi test đầu vào để lựa chọn ra các thí sinh đạt học bổng

Các bạn sinh viên tham gia khóa học sẽ được hưởng nhiều quyền lợi: được tham gia khóa học Game Design and Development do Microsoft và BKACAD tài trợ 100% kinh phí đào tạo, được cấp tài khoản Xbox (ID@Xbox) với quyền truy cập và sử dụng các tài nguyên của Microsoft. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học do BKACAD cấp.

Khóa học được thiết kế chi tiết và chuyên sâu, đảm bảo rằng các bạn sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực Lập trình và thiết kế Game. Từ học phần giới thiệu tổng quan về Unity - một công cụ phát triển trò chơi mạnh mẽ, học cách tạo đối tượng, xử lý Sprite, Animation và Animator, sử dụng Rigidbody và Collider, cũng như âm thanh và văn bản trong trò chơi. Sinh viên được hướng dẫn cài đặt Player Prefab, thực hiện Player movement và làm việc với player game state và networked actions.

Khóa học cũng đặc biệt tập trung vào phát triển trò chơi đa người chơi, với việc xây dựng Multiplayer Lobby và thực hiện Matchmaking cho các client. Sinh viên được học cách sử dụng PlayFab - nền tảng quản lý trò chơi đám mây hàng đầu, để tạo và quản lý tài khoản người chơi, leaderboard, tiền tệ và cửa hàng trong trò chơi.

Ngoài ra, khóa học Game Design & Development còn giới thiệu về PlayFab Analytics, Azure, và các khái niệm về quản lý dự án và triển khai trò chơi, học cách sử dụng Azure Virtual Machine, cài đặt và cấu hình game server, tạo và quản lý github repository, sử dụng Azure DevOps để tạo pipeline và triển khai trò chơi.

Giảng viên của khóa học cũng là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Lập trình và Design Game của Microsoft và BKACAD đào tạo.

Buổi học đầu tiên của khóa học bổng Game Design & Development tại BKACAD

Sau 100 giờ học, sinh viên đã có thể thành thạo các kỹ thuật xây dựng nhân vật trong game 2D, hiểu về quy trình phát triển game và vai trò của các bộ phận liên quan, có khả năng tham gia vào hoặc tự triển khai các dự án phát triển game, sử dụng thành thạo các chức năng thông dụng để tạo ra các sản phẩm game 2D chạy trên máy tính, điện thoại và trình duyệt web. Khóa học cũng sẽ rèn luyện tư duy tự nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề để nâng cao năng lực phát triển game. Đặc biệt, các bạn sinh viên sẽ có sản phẩm/dự án game hoàn thiện để đưa vào Hồ sơ năng lực/CV.

Đối với các bạn sinh viên hay cá nhân đam mê và yêu thích lập trình, sản xuất game thì khóa học Game Design & Development do Microsoft-VTC Game và BKACAD tổ chức chính là cơ hội tuyệt vời để bạn trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà phát triển game ưu tú./.