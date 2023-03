Khánh thành kho dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn FM

Kho dược Long Hậu được xây dựng trên khu đất gần 20.000m2 gồm một khối nhà 3 tầng, có diện tích sàn 15.000m2, kinh phí xây dựng 415 tỷ đồng. Trong đó khu vực kho được phân chia thành các khu vực: kho lạnh (2-8oC) sức chứa 1.300 pallet; kho mát (15-25oC) sức chứa 12.000 pallet.

Kho dược Long Hậu được trang bị các hệ thống hiện đại và tiên tiến nhất như Hệ thống BMS (Building Management System) nhằm theo dõi và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm tự động, giúp việc quản lý các thông số kỹ thuật các khu vực trong kho luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại thuốc, vắc-xin được duy trì ở điều kiện tối ưu khi lưu trữ. Hệ thống an ninh – bảo mật hiện đại, hệ thống kiểm soát ra vào kho được định dạng hóa cá nhân bằng vân tay.

Kho dược này có hệ thống xe nâng VNA (Very Narrow Area) hoạt động bằng bình ắc-quy, có cảm biến và định vị nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, nâng cao tính an toàn và hạn chế thiệt hại do lỗi sơ suất của người điều khiển.

Toàn cảnh kho dược lớn nhất Việt Nam tính đền thời điểm này

Kho dược Long Hậu được xây dựng tuân thủ các quy định của Việt Nam về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm các tiêu chuẩn của FM (Fire Management) Global nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho hàng hóa và con người làm việc tại kho.

Kho dược Long Hậu đã hoàn thành vào tháng 12/2022 sau 10 tháng xây dựng, được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thẩm định và đánh giá đủ điều kiện kinh doanh dược, được cấp Giấy chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn GSP và GDP.

Ông Nguyễn Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phytopharma cho biết: “Phytopharma hiện đã có một mạng lưới kho dược tại các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và một mạng lưới phân phối phủ khắp 63 tỉnh, thành phố cho gần 2.500 bệnh viện, nhà thuốc và phòng khám trên toàn quốc. Kho dược Long Hậu nhằm kiện toàn chuỗi cung ứng dược phẩm, trang thiết bị y tế, tăng cường tính tiếp cận và cung ứng thuốc phát minh mới phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh của người dân Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh y tế quốc gia”.

Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Long An thực hiện nghi lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao việc Phytopharma đầu tư xây dựng một kho dược hiện đại tại Khu Công nghiệp Long Hậu, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người dân tỉnh Long An và góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực của Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trong quá trình kiện toàn chuỗi cung ứng dược phẩm và trang thiết bị y tế. Với kho dược Long Hậu, Phytopharma gia tăng sự hiện diện trong chuỗi phân phối dược phẩm, góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân Việt Nam với các loại thuốc, vaccine mới, chất lượng cao - giá thành hợp lý. Hơn thế nữa, Phytopharma cũng có nhiều đóng góp với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp FIEs và các Cục – Vụ của Bộ Y tế, để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thực thi các qui định của ngành.

Công ty Phytopharma tiến hành ký kết với Công ty Bayer hợp tác toàn diện để đảm bảo chuỗi cung ứng liên tục thuốc và vắc-xin cho hệ thống y tế Việt Nam

Công ty Phytopharma có lịch sử hình thành và phát triển với gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược liệu và kinh doanh dược phẩm./.