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Khởi công xây dựng kè Hồ Xuân Hương tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng

Thứ Sáu, 15:43, 25/09/2026
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VOV.VN - Sáng 25/9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt chính thức khởi công xây dựng kè Hồ Xuân Hương tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2028.

Hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là công trình di sản văn hóa danh lam thắng cảnh quốc gia. Đây được xem là "trái tim" và là biểu tượng thơ mộng không thể tách rời của Đà Lạt, kết nối nhiều địa danh nổi tiếng như Quảng trường Lâm Viên, Vườn hoa thành phố và Công viên Yersin. Tuyến kè bảo vệ bờ hồ được xây dựng từ năm 1998 có tổng chiều dài là 5120m và 510m quanh 2 đảo.

Đến nay, qua 15 năm sử dụng kể từ khi sửa chữa, gia cố, trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, với mưa lũ cực đoan vượt quá kỷ lục, qua kiểm tra, rà soát bằng trực quan cho thấy kè và taluy dọc tuyến bờ hồ Xuân Hương bị hư hỏng, sụt lún nhiều. Phần đỉnh kè bằng gạch bê tông lỗ đã bị hư hỏng xuống cấp, nhiều vị trí bị sụt lún, hở hàm ếch và sập mái nghiêng, đặc biệt tại vị trí trước Quảng trường Lâm Viên bị sụt nhiều, toàn bộ tuyến kè tại vị trí này bị xô nghiêng, đẩy ra phía hồ tạo nên một rãnh nứt kéo dài trên đỉnh mái phần tiếp giáp với lề đường trước Quảng trường, hiện nay thời tiết Đà Lạt đang trong mùa mưa bão nên tại vị trí này có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn công trình cũng như cảnh quan của hồ Xuân Hương.

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Hiện tượng xuống cấp kè hồ Xuân Hương ở Lâm Đồng

Quy mô công trình là phục hồi tuyến kè gia cố bảo vệ bờ hồ có tổng chiều dài là 5120m và tuyến kè bảo vệ quanh hai đảo là Thủy Tạ và Bích Câu là 510m; Sửa chữa, khôi phục hoạt động cống xả đáy Hồ Xuân Hương: chế tạo lắp đặt cánh phai sửa chữa cống xả đáy để phục hồi chức năng điều tiết mực nước hồ. Ngày hoàn thành (dự kiến) là 14/11/2028.       

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Ông Hoàng Đức Thảo cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình dự án

Công nghệ, sản phẩm được lựa chọn ứng dụng tại công trình kè bảo vệ bờ hồ Xuân Hương là Công nghệ, sản phẩm kè bảo vệ bờ bê tông cốt sợi phi kim BUSADCO, do AHLĐ.TS. Hoàng Đức Thảo và BUSADCO nghiên cứu, phát triển. Trong đó, Công nghệ bê tông cốt phi kim đúc sẵn chất lượng cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Sản phẩm bê tông cốt phi kim đúc sẵn chất lượng cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, công nghệ bê tông cốt phi kim phù hợp với Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/1/2019.

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Các đơn vị liên quan tham gia thực hiện dự án

Công trình thi công xây dựng - lắp đặt thiết bị Dự án khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, taluy xung quanh Hồ Xuân Hương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Việt Tín là đơn vị thiết kế; Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO) là nhà thầu thi công; Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng TP.HCM là đơn vị giám sát.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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