Tại Diễn đàn “Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt” do Viettel tổ chức ngày 17/11 tại TP.HCM, TS. Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman, đã chia sẻ những bất cập trong quá trình ứng dụng công nghệ tại các công ty Việt Nam.

TS. Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman

Trao đổi riêng bên lề diễn đàn, ông Dũng thừa nhận có tình trạng công ty đã đầu tư phần mềm nhưng nhân viên vẫn phải duy trì cách làm thủ công, do nền tảng mới chưa đáp ứng đầy đủ những nghiệp vụ quan trọng.

Theo vị chuyên gia, nhiều phần mềm hiện nay có thể giải quyết khoảng 70–80% nhu cầu của công ty. Tuy nhiên, phần còn thiếu đôi khi lại là những công việc không thể chấp nhận sai sót như báo cáo thuế, tính lương thưởng hay quản lý hàng tồn kho.

Chẳng hạn, một hệ thống quản lý kho không thể chỉ bảo đảm độ chính xác 80%, bởi phần sai lệch còn lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Tương tự, tính lương thưởng hay lập báo cáo thuế đều đòi hỏi độ chính xác cao, khiến nhân viên phải kiểm tra, đối chiếu bằng những công cụ khác nếu phần mềm chưa xử lý trọn vẹn.

“Đôi khi người ta phải làm song song hai cái, vừa qua phần mềm lại vừa phải làm bằng tay”, ông Dũng chia sẻ.

Thực tế này tạo ra một nghịch lý: công ty bỏ tiền mua phần mềm với kỳ vọng giảm bớt công việc, nhưng nhân viên lại phải thao tác trên nhiều hệ thống. Khi phần mềm mới không thực sự thuận tiện, họ có xu hướng quay về cách làm quen thuộc.

Ông Dũng liên hệ với nguyên tắc 80/20 trong quản trị. Theo đó, không phải cứ đáp ứng được 80% số lượng nhu cầu là phần mềm đã giải quyết được 80% vấn đề. Đôi khi, 20% còn lại mới là những công việc quyết định hiệu quả vận hành.

Một ví dụ được ông đưa ra là các nền tảng giao tiếp nội bộ. Nhiều công ty muốn có ứng dụng riêng thay thế Zalo để kiểm soát thông tin và bảo mật dữ liệu tốt hơn. Tuy nhiên, nếu công cụ mới chỉ đáp ứng được tám phần trong khi ứng dụng cũ đã đáp ứng mười phần nhu cầu, nhân viên sẽ phải sử dụng đồng thời cả hai, khiến công việc thêm phức tạp.

Đáp ứng nhu cầu kết nối và tương tác trên nền tảng số, Viettel đã phát triển Tammi, trong đó có Tammi OA cho phép các công ty thiết lập kênh thông tin chính thức, gửi thông báo, tra cứu dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Theo Viettel, nền tảng hiện có 23 triệu người dùng và đặt mục tiêu đạt 100 triệu, tạo thêm lựa chọn cho các công ty muốn mở rộng hoạt động giao tiếp, quản lý tương tác với khách hàng trên môi trường số.

Chuyển đổi số giống như mua gậy đánh golf

Từ kinh nghiệm tư vấn, ông Dũng nhận thấy nhiều công ty nhỏ và vừa chưa biết bắt đầu chuyển đổi số từ đâu. Trong khi phải cùng lúc quản lý bán hàng, nhân sự, tài chính và khách hàng, nguồn lực hạn chế khiến họ khó đầu tư những hệ thống chuyên biệt cho từng công việc.

TS. Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman

Để giải thích cách lựa chọn công nghệ, ông đưa ra một ví dụ từ môn golf.

“Ban đầu người mới chơi bao giờ người ta mua bộ đủ tất cả các gậy”, ông nói.

Người mới học đánh golf thường mua cả bộ gậy, trong đó mỗi cây đáp ứng tương đối tốt một tình huống nhất định. Chỉ khi trình độ nâng cao, người chơi mới bắt đầu lựa chọn riêng từng cây gậy của các thương hiệu khác nhau để phù hợp với kỹ thuật cá nhân.

Chuyển đổi số cũng tương tự. Một công ty nhỏ không nhất thiết phải đầu tư ngay những phần mềm tốt nhất trong từng lĩnh vực. Điều cần thiết trước tiên là một bộ công cụ tương đối đầy đủ, dễ sử dụng và giải quyết được những công việc cơ bản.

Ông Dũng cho rằng các nền tảng quản trị tổng thể, thường gọi là All-in-One, có thể không vượt trội ở từng chức năng so với những phần mềm chuyên biệt. Tuy nhiên, nếu đáp ứng tốt các nhu cầu thiết yếu, đây sẽ là nền tảng để công ty tiếp tục bổ sung công cụ chuyên sâu khi quy mô phát triển.

Theo hướng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý, Viettel giới thiệu Tendoo hỗ trợ bán hàng, Tendoo Workspace phục vụ quản trị nội bộ cùng các giải pháp AI và điện toán đám mây. Tại diễn đàn, Viettel cũng công bố ba chương trình ưu đãi chuyển đổi số tại TP.HCM với tổng giá trị dự kiến lên tới 370 tỷ đồng, đồng thời cho biết có 20.000 nhân sự chuyên trách tại 34 tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và vận hành.

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Nhà cung cấp phải chứng minh tiết kiệm được bao nhiêu tiền

Một vấn đề khác được ông Dũng đặc biệt lưu ý là khả năng làm chủ dữ liệu. Thông tin khách hàng của nhiều công ty đang nằm rải rác trên Facebook, Zalo, các sàn thương mại điện tử và nhiều hệ thống khác nhau. Khi nhân sự phụ trách nghỉ việc, việc chuyển giao quyền quản trị và dữ liệu có thể trở thành rủi ro lớn.

Theo ông, những công ty lớn có thể có đội ngũ chuyên gia công nghệ để xử lý các sự cố, nhưng với công ty nhỏ, việc đánh mất dữ liệu khách hàng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cần được quan tâm ngay từ khi lựa chọn giải pháp.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp phải đưa ra những cam kết cụ thể về hiệu quả sử dụng, thay vì chỉ giới thiệu hàng loạt tính năng. Chẳng hạn, áp dụng phần mềm có thể giảm được bao nhiêu phần trăm quy trình, tiết kiệm bao nhiêu chi phí hoặc cải thiện doanh thu như thế nào.

Giải pháp cũng phải đủ đơn giản để một hộ kinh doanh chỉ có một đến hai người vẫn có thể sử dụng. Quan trọng hơn, nhà cung cấp cần hướng dẫn công ty khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh, thay vì chỉ số hóa thông tin phục vụ báo cáo.

Theo ông Dũng, điều các công ty cần không chỉ là phần mềm có nhiều tính năng mà còn là chi phí hợp lý, hiệu quả rõ ràng và sự đồng hành lâu dài của nhà cung cấp. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi những khoản đầu tư công nghệ giúp giảm bớt công việc, tiết kiệm nguồn lực và mang lại giá trị cụ thể cho hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Nguyễn Hà Thành – Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết: “Viettel hiểu rằng với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện lựa chọn công nghệ mà còn là bài toán về chi phí đầu tư, nguồn lực triển khai và khả năng ứng dụng hiệu quả vào hoạt động kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp giải pháp mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ hành trình chuyển đổi số: từ khảo sát nhu cầu, tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp, triển khai, hỗ trợ sử dụng đến đánh giá hiệu quả thực tế”.

Lãnh đạo này khẳng định, mục tiêu của Viettel không chỉ là đưa công nghệ đến nhiều doanh nghiệp hơn, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.