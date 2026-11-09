Khuấy động tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi - sức nóng mua sắm với loạt ưu đãi

Tiếp nối sức nóng từ Co.opFest, Saigon Co.op kéo dài không khí mua sắm tưng bừng với chuỗi chương trình khuyến mãi khủng, với mức giảm giá từ 35 - 50%, mua 1 tặng 1, cùng nhiều quà tặng giá trị và cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Diễn ra đến hết ngày 5/12, đây là dịp để khách hàng tiếp tục tận hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, mua sắm thả ga và rinh về những phần quà bất ngờ chỉ có tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi.

Co.opFest – Ba ngày kết nối thương hiệu, bùng nổ niềm vui mua sắm

Từ ngày 6 đến 8/11, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi trở thành điểm hẹn sôi động với Co.opFest, lễ hội mua sắm kết hợp giải trí và trải nghiệm thương hiệu, mang đến cho khách hàng một hành trình mua sắm nhiều màu sắc, tăng thêm niềm vui và bất ngờ. Tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng là thử thách gắp snack khổng lồ cùng Lay’s và Poca Việt Nam. Hoạt động không chỉ tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn mà còn mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp tham gia thử thách, tương tác và nhận ngay phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng là thử thách gắp snack khổng lồ cùng Lay’s và Poca Việt Nam

Ngoài ra, Không khí lễ hội còn khuấy động hơn với chương trình “Giai điệu khai trương - Hát vui, chơi vui, nhận quà”. Những tiết mục acoustic gần gũi, hoạt động giao lưu ca hát và mini game tương tác đã tạo nên không gian giải trí năng động, nơi khách hàng không chỉ là người tham quan mà còn trở thành một phần của ngày hội.Bên cạnh đó, hàng loạt gian hàng trải nghiệm sản phẩm và hoạt động tương tác đến từ các thương hiệu Strongbow, Mirinda, Nestlé, Unilever Việt nam Pocari Sweat cùng nhiều nhãn hàng giúp khách hàng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tham gia trò chơi tương tác và nhận về hàng ngàn phần quà hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa mua sắm, âm nhạc, trò chơi và trải nghiệm thương hiệu đã tạo nên dấu ấn riêng cho Co.opFest 2026. Không chỉ mang đến không khí náo nhiệt trong những ngày khai trương, chương trình còn thể hiện định hướng của Co.opmart Pro trong việc đổi mới trải nghiệm bán lẻ: đưa niềm vui và sự kết nối trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi hành trình mua sắm.

Khai trương tăng niềm vui - Mua sắm nhận quà hấp dẫn

Tiếp nối sức nóng từ không khí sôi động của Co.opFest, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi triển khai chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tri ân khách hàng nhân dịp khai trương và chào đón những vị khách đầu tiên đến với điểm bán. Theo đó chương trình rút thăm may mắn “Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã” kéo dài đến hết ngày 5/12, mở ra cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị dành cho khách hàng mua sắm trong tháng khai trương.

Saigon Co.op tung mạnh chương trình khuyến mãi mừng khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi từ nay đến ngày 5/12

Với mỗi hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 400.000 đồng, khách hàng nhận được 1 vé may mắn; cứ mỗi 800.000 đồng giá trị mua sắm, khách hàng được nhận 2 vé. Số lượng vé được tính riêng trên từng hóa đơn, tối đa 10 vé/hóa đơn và không áp dụng cộng dồn nhiều hóa đơn, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với nhiều sản phẩm công nghệ và gia dụng được yêu thích:

Giải đặc biệt: iPhone 18 Pro Max 1TB.

iPhone 18 Pro Max 1TB. Các giải thưởng khác: Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Tung ưu đãi đậm - chào đón những người Bạn mới

Với mong muốn mỗi khách hàng khi đến Co.opmart Pro đều cảm nhận được sự thân thiện và những quyền lợi thiết thực, điểm bán còn triển khai các chương trình chăm sóc đặc biệt dành cho khách hàng mới và khách hàng ghé thăm. “Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi làm quen bạn mới” là chương trình dành cho khách hàng cá nhân chưa tham gia Chương trình Khách hàng Thành viên, diễn ra từ thời điểm đơn vị khai thác thẻ trước khai trương đến hết ngày 25/11. Theo đó, khách hàng đăng ký thành công Chương trình Khách hàng Thành viên sẽ được tặng ngay 1 e-voucher trị giá 30.000 đồng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 e-voucher trong chương trình. Đây là lời chào thân tình mà Co.opmart Pro dành tặng những khách hàng mới, đồng thời khuyến khích khách hàng kết nối lâu dài với hệ thống bán lẻ.

Giao lưu cùng nghệ sĩ Sơn K cùng nhãn hàng Axe và Unilever

Bên cạnh đó từ ngày 6 đến 12/11, chương trình “Ghé Co.opmart Pro - Mua sắm hứng khởi, mời nước miễn phí!” sẽ dành tặng những thức uống miễn phí cho khách hàng đến mua sắm tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên mỗi ngày sẽ được phục vụ miễn phí 1 phần nước ép, với số lượng 50 thức uống/ngày. Một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần mang đến cảm giác thư giãn, thoải mái và sự đón tiếp chu đáo dành cho khách hàng trong những ngày đầu khai trương.

Co.opmart Pro230 Nguyễn Trãi – Không chỉ là điểm đến mua sắm, mà còn là nơi tận hưởng những trải nghiệm mới

Sự hưởng ứng tích cực của khách hàng trong ba ngày Co.opFest là dấu ấn đáng nhớ trong hành trình khai trương Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi. Từ những hoạt động tương tác sôi nổi, không gian âm nhạc gần gũi đến các chương trình ưu đãi thiết thực, tất cả cùng tạo nên một điểm hẹn mua sắm giàu trải nghiệm và cảm xúc. Thông qua chuỗi hoạt động khai trương, Co.opmart Pro mang đến đến mô hình bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam, nơi khách hàng không chỉ tìm thấy những sản phẩm chất lượng và mức giá phù hợp mà còn được tận hưởng không gian mua sắm hiện đại, thời thượng cùng các hoạt động giải trí, tương tác và nhiều giá trị gia tăng ngay tại điểm bán.

Gặp gỡ nghệ sĩ Sơn K cùng nhãn hàng Unilever Việt Nam

Với tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm thân thuộc, đồng hành cùng người tiêu dùng trong đời sống hằng ngày, đồng thời góp phần lan tỏa những trải nghiệm mua sắm văn minh, tiện lợi và tràn đầy niềm vui.