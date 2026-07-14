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Kích hoạt chính sách vi mô hướng tới tăng trưởng hai con số

Thứ Ba, 19:01, 14/07/2026
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VOV.VN - Tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn “Kích hoạt tăng trưởng: Chính sách vi mô đột phá và mục tiêu hai con số”.

Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Diễn đàn có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức tăng trưởng GDP 8,18%, cao nhất trong 16 năm, song vẫn đối mặt nhiều thách thức từ biến động kinh tế thế giới, dư địa chính sách vĩ mô thu hẹp và động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ.

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PSG.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn tại chương trình

Ông cho rằng, động lực tăng trưởng trong thời gian tới cần đến từ các chính sách vi mô đột phá. Diễn đàn đã tập trung thảo luận bốn nhóm giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế cho các khu kinh tế, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế; đổi mới chính sách thuế, tài khóa; tháo gỡ điểm nghẽn tín dụng để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp; và xây dựng thể chế phát triển trí tuệ nhân tạo như một động lực tăng trưởng mới.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhận định, để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng doanh nghiệp.

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TS. Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới tham luận tại Diễn đàn

Theo ông, doanh nghiệp là chủ thể trung tâm quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, năng lực cạnh tranh và khả năng đổi mới. Bốn điểm nghẽn lớn hiện nay gồm thể chế, khả năng tiếp cận nguồn lực, thị trường và năng lực đổi mới sáng tạo. Vì vậy, chính sách cần được thiết kế phù hợp theo từng nhóm doanh nghiệp, tập trung tạo ra năng lực phát triển mới thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn.

Đề cập đến chuyển đổi xanh, chuyên gia nghiên cứu tài chính Cao Minh Ngọc (Học viện Tài chính) cho rằng đây sẽ trở thành động lực tăng trưởng khi tạo ra thay đổi thực chất về công nghệ, năng suất và cơ cấu phân bổ nguồn lực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ nội sinh, đồng thời mở rộng thị trường tài chính xanh nhằm tạo nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

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Quang cảnh diễn đàn

Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng trao đổi nhiều giải pháp về phát triển khu kinh tế và khu thương mại tự do, cải cách chính sách thuế, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như xây dựng khung thể chế cho trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu thống nhất rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp được trao điều kiện thuận lợi để đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời các chính sách vi mô được triển khai hiệu quả, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho nền kinh tế.

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Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026

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CTV An An/VOV.VN
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