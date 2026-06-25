Lần đầu tiên Eo Gió sẽ xuất hiện Đại nhạc hội & pháo hoa tầm cao đặc biệt bên biển

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn FLC, chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ là sự kiện “đình đám” nhất mùa hè này tại Quy Nhơn - thành phố biển được Lonely Planet gọi tên là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.

Eo Gió - một trong những điểm đến “must check-in” ở Quy Nhơn sẽ được bắn pháo hoa tầm cao vào ngày 11/7

Theo kế hoạch, một sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân và du khách nơi đây.

Mùa hè luôn là thời điểm đẹp nhất để khám phá Quy Nhơn. Biển xanh trong, cát trắng, nắng vàng rực rỡ cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn đang giúp thành phố biển trở thành một trong những điểm đến sôi động bậc nhất miền Trung.

Eo Gió nhộn nhịp đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên hành trình khám phá du lịch hè Quy Nhơn 2026

Và trong hành trình đó, Eo Gió tiếp tục là địa danh không thể bỏ qua. Được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió còn là một trong những biểu tượng du lịch gắn liền với sự phát triển của khu vực Nhơn Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được tập đoàn FLC đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn.

Không khí nhộn nhịp tại Eo Gió cho thấy sức hấp dẫn của một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Quy Nhơn

Chỉ cách Eo Gió vài phút di chuyển, FLC Quy Nhơn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình khám phá của nhiều du khách khi đến với Nhơn Lý. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng này có quy mô 1.300 ha với tổng vốn đầu tư 750 triệu USD, bao gồm hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, trung tâm hội nghị cùng nhiều tiện ích du lịch - giải trí. Trong một thập kỷ qua, dự án đã góp phần đưa khu vực Nhơn Lý - Eo Gió trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật của miền Trung. Đặc biệt, tháng 7 năm nay cũng là đánh dấu tròn 10 năm FLC Quy Nhơn đi vào hoạt động.

FLC Quy Nhơn - tổ hợp nghỉ dưỡng - hội nghị - golf hàng đầu miền Trung

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, đêm nghệ thuật “Eo Gió: Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm giải trí đặc sắc cho du khách, nơi âm nhạc, biển trời và pháo hoa hòa quyện trong cùng một không gian.

Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Eo Gió, đó cũng sẽ là khoảnh khắc ghi thêm một dấu ấn mới cho mùa hè Quy Nhơn 2026.