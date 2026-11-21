Đây là lần đầu tiên dòng xe giường nằm thuần điện do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được đưa vào khai thác vận tải hành khách liên tỉnh. Lô 100 xe KIMLONG99-EV phiên bản 34 giường do Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế sản xuất, được Phương Trang tiếp nhận ngày 23/10.

Xe sử dụng pin BYD dung lượng 357 kWh, có thể đi hơn 450 km mỗi lần sạc. Hệ truyền động thuần điện giúp xe giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả trong quá trình vận hành.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt xe giường nằm chạy bằng điện (ảnh: Hà An)

Ba tuyến từ TP.HCM đi Đà Lạt, Cần Thơ và Trà Ôn (Vĩnh Long) được khai thác dựa trên yêu cầu vận hành và khả năng đáp ứng của hạ tầng trạm sạc. Doanh nghiệp định hướng đầu tư đồng bộ từ công nghệ pin, giải pháp sạc đến hệ thống trạm sạc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, việc Phương Trang và Kim Long Motor đưa xe giường nằm thuần điện vào khai thác là bước tiến trong chuyển đổi xanh của ngành vận tải hành khách.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh: Hà An)

Việc vận hành trên các tuyến liên tỉnh sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu về cự ly, thời gian hoạt động liên tục và hạ tầng trạm sạc để hoàn thiện phương án khai thác.

"Kết cấu của xe thì có nhiều ưu điểm, phục vụ tốt cho hành khách, thân thiện môi trường. Nó cũng sẽ giảm phát thải ở trên đường giao thông theo chủ trương chung của Chính phủ và thành phố. Đây là một bước tiến triển rất tốt đối với việc phát triển giao thông xanh của thành phố trong tương lai.", ông Bùi Hòa An nói.

Hệ truyền động thuần điện giúp xe giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả (ảnh: Hà An)

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống pin và hệ thống điện, bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và chuẩn bị phương án xử lý sự cố. Ngoài ra cần bố trí hành trình, thời gian vận hành và lịch sạc phù hợp để duy trì dịch vụ ổn định. Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp triển khai đúng quy định.

Theo các tài xế, các xe khách giường nằm chạy bằng điện có nhiều điểm tiện lợi hơn xe chạy nhiên liệu.

"Khi tôi chuyển từ xe chạy nhiên liệu qua thuần điện thấy rất là tốt. Xe chạy rất êm ái và giảm nhiều chi phí cũng như ô nhiễm môi trường do xăng dầu gây ra", anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chạy tuyến TP.HCM – Vĩnh Long nói.

Được biết, ngày 20/11, Phương Trang đã chuyển đổi phương tiện sang xe buýt thuần điện tại Cần Thơ và Đà Lạt. Đây là những tuyến buýt thuần điện đầu tiên tại hai địa phương. Trước đó, FUTA Bus Lines và Kim Long Motor đã phối hợp triển khai hơn 1.500 xe buýt thuần điện phục vụ giao thông công cộng tại TP.HCM và Đà Nẵng.