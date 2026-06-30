Loạt ưu đãi hấp dẫn từ Đất Việt Tour góp phần làm nóng thị trường tour hè 2026

Đây là một trong những chương trình kích cầu nổi bật, góp phần mang đến nhiều lựa chọn tour du lịch giá tốt cho du khách trong mùa cao điểm du lịch hè năm nay.

Thị trường du lịch hè ghi nhận sức mua tăng trưởng tích cực, với nhu cầu tập trung ở phân khúc khách gia đình và khách trẻ. Xu hướng lựa chọn tour trọn gói ngày càng phổ biến nhờ tối ưu thời gian, chi phí và mang lại trải nghiệm phong phú. Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa hè, Đất Việt Tour triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các tuyến tour nội địa và quốc tế, kết hợp lịch khởi hành liên tục để mang đến cho du khách nhiều lựa chọn phù hợp về thời gian và ngân sách.

Hàng loạt ưu đãi hè 2026 tại Đất Việt Tour với lịch trình đa dạng

Tour xe ngắn ngày hút khách nhờ chi phí hợp lý

Ở nhóm tour xe, các hành trình biển đảo và trải nghiệm thiên nhiên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn nhờ mức giá dễ tiếp cận và thời gian linh hoạt cuối tuần.

Một trong những sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách đó là tour Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 3 ngày 2 đêm với mức ưu đãi giảm 586.000 đồng, còn khoảng 2,3 triệu đồng. Hành trình đưa du khách khám phá Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, làng du mục Tanyoli và trải nghiệm ngắm san hô bằng tàu đáy kính.

Bên cạnh đó, các tour miền Tây tiết kiệm cũng ghi nhận lượng khách ổn định trong mùa hè năm nay. Chương trình Mỹ Tho - Cần Thơ 2 ngày 1 đêm có giá từ khoảng 1,586 triệu đồng, tập trung vào trải nghiệm sông nước như chợ nổi Cái Răng, chèo xuồng miền Tây, nghe Đờn ca tài tử Nam Bộ và tham quan làng nghề truyền thống.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng cao nguyên, tour Đà Lạt - Madagui 3 ngày 2 đêm với giá từ 1,839 triệu đồng được nhiều nhóm khách trẻ lựa chọn nhờ lịch trình kết hợp giữa vui chơi, check-in và trải nghiệm thiên nhiên.

Ngoài các tour tiết kiệm, Đất Việt Tour cũng đẩy mạnh nhóm sản phẩm trải nghiệm thú vị như Vườn Quốc Gia Cát Tiên - Phiêu Lưu Giữa Rừng Già, Đồng Tháp - Cần Thơ - Miền Sông Nước hay MeKong Ký Sự: Rừng Tràm Trà Sư - Cần Thơ nhằm đa dạng sự lựa chọn cho khách muốn du lịch trải nghiệm ngắn ngày.

Du khách trải nghiệm các tour xe ngắn ngày (Ảnh: Đất Việt Tour)

Tour bay nội địa tăng sức hút dịp cao điểm hè

Ở nhóm tour bay, các tuyến biển miền Trung và hành trình khám phá miền Bắc tiếp tục là sản phẩm chủ lực trong mùa cao điểm du lịch năm nay.

Tuyến TP. HCM - Đà Nẵng - Hội An 3 ngày 2 đêm hiện có giá từ 6,59 triệu đồng, ưu đãi lên đến 700.000 đồng. Chương trình bao gồm vé máy bay khứ hồi, lưu trú khách sạn 4 sao và lịch trình tham quan các điểm nổi bật tại Đà Nẵng - Hội An. Bên cạnh đó, hành trình Đà Nẵng - Hội An - Quảng Bình - Huế 4 ngày 3 đêm đang áp dụng ưu đãi giảm 300.000 đồng cho khách đặt sớm hoặc tặng gói ưu đãi lên đến 1 triệu đồng dành cho nhóm từ 5 khách.

Phú Quốc tiếp tục nằm trong những điểm đến nổi bật mùa hè nhờ lợi thế biển đẹp và nhiều hoạt động giải trí. Các tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm như câu cá - lặn ngắm san hô, Safari - Rạch Vẹm hay thiên đường Nam Đảo đang được giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi khách, giá dao động khoảng 5,49 - 6,99 triệu đồng.

Tour bay nội địa hút khách mùa hè (Ảnh: Đất Việt Tour)

Tour bay miền Bắc khởi hành từ TP.HCM, các hành trình Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Sapa hay Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Ba Bể tiếp tục thu hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc trưng và thời tiết đẹp. Đất Việt Tour đang triển khai chương trình ưu đãi giảm 300.000 đồng khi đăng ký trước 30 ngày và giảm đến 1 triệu đồng cho nhóm từ 5 khách đăng ký. Đặc biệt, hành trình TP.HCM - Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Tràng An - Tam Chúc - Sapa - Fansipan 5 ngày 4 đêm đang nhận được nhiều sự chú ý với mức giá từ 9,39 triệu đồng/khách, khởi hành định kỳ vào thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần bay Vietnam Airlines. Chỉ trong một hành trình, du khách có cơ hội khám phá từ kỳ quan thiên nhiên Vịnh Hạ Long, vẻ đẹp non nước Tràng An đến không gian văn hóa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và chinh phục đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Dương.

Theo đại diện Đất Việt Tour thì các tuyến miền Bắc năm nay ghi nhận lượng khách tăng và nhiều khách đặt sớm hơn so với cùng kỳ năm trước nhờ xu hướng ưa chuộng khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng kết hợp khám phá bản sắc văn hóa bản địa tại các tỉnh vùng cao phía Bắc.

Tour quốc tế đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu mùa hè

Bên cạnh thị trường nội địa, tour quốc tế cũng nóng hơn bao giờ hết bởi chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ Đất Việt Tour.

Ở khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những điểm đến được nhiều du khách Việt quan tâm. Tour Seoul - Nami - Everland 5 ngày 4 đêm đang giảm sâu đến 2 triệu đồng, còn từ 15,99 triệu đồng/khách. Hành trình đưa du khách khám phá đảo Nami lãng mạn, vui chơi tại công viên Everland, tham quan làng cổ Namsangol và trải nghiệm hái trái cây theo mùa - một trong những hoạt động được nhiều gia đình và nhóm khách trẻ yêu thích khi du lịch Hàn Quốc mùa hè.

Ngoài ra, hành trình Busan - Daegu - Seoul 6 ngày 5 đêm bay Vietnam Airlines có nhiều dịch vụ đi kèm như tặng vé tàu KTX, tàu điện ngắm biển Haeundae, trải nghiệm mặc Hanbok và học làm kim chi cũng khá hot trong mùa hè năm nay.

Ở thị trường Trung Quốc, các tour Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu hoặc Thượng Hải - Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn được nhiều khách lựa chọn nhờ lịch trình kết hợp giữa cảnh quan hiện đại và cổ trấn truyền thống. Tại Đất Việt Tour một số chương trình đang áp dụng ưu đãi hấp dẫn với mức giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/khách.

Các hành trình Trùng Khánh Mono, Cửu Trại Câu - Thành Đô, Lệ Giang - Shangri-La hay Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục duy trì sức hút ở nhóm khách yêu thích khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Ở phân khúc đường dài, Đất Việt Tour cũng đang mở bán nhiều chương trình du lịch châu Âu với lịch khởi hành xuyên suốt từ tháng 7 đến cuối năm. Các tuyến Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Vatican hiện có giá từ 69,99 triệu đồng/khách; hành trình Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Áo - Đức từ 74,990 triệu đồng/khách; trong khi tour Đức - Séc - Slovakia - Hungary - Áo dao động từ 72,99 triệu đồng/khách. Bên cạnh đó, các chương trình Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức khởi hành cuối năm được mở bán từ 65,99 triệu đồng/khách. Nhiều tour còn được tặng kèm vé trải nghiệm du thuyền sông Seine, tàu ra Venice hoặc nâng cấp bữa tối trên du thuyền sông Danube nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

Du khách tham quan tour quốc tế mùa hè (Ảnh: Đất Việt Tour)

Theo đại diện Đất Việt Tour, từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 là giai đoạn cao điểm du lịch hè với nhu cầu đặt tour tăng mạnh. Bên cạnh mức giá hấp dẫn, du khách ngày càng ưu tiên các sản phẩm có chất lượng dịch vụ ổn định, lịch khởi hành linh hoạt và lịch trình tối ưu. Nhờ đó, các dòng tour giá tốt, trải nghiệm đa dạng kèm nhiều ưu đãi được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường hè 2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại cũng như những tour du lịch hè 2026 hot nhất của Đất Việt Tour Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại: Công ty CP ĐT TM DV Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) ● Trụ sở chính: 198-0.10 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh. Tổng đài: 1800 6700 ● CN TP.HCM: 401 Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu Một, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: (0274) 73 01 888 ● CN Đồng Nai: 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, Đồng Nai. ĐT: (0251) 73 01 888 ● CN Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Gems Office, số 74 Khúc Thừa Dụ, P.Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 73 081 888 ● Fanpage: www.facebook.com/datviettour ● Website: https://datviettour.com.vn