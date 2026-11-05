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Masan đồng hành cùng Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Thứ Năm, 16:25, 05/11/2026
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VOV.VN - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 với chủ đề “Giao lộ Văn hóa – Beyond Flavors” là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị và kết nối các giá trị ẩm thực. Đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) cùng các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia mang đến câu chuyện lan tỏa hương vị Việt.

Không gian giao lưu văn hóa và điểm hẹn quảng bá ẩm thực Việt Nam

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11/2026 tại Khu Ngoại giao Đoàn (Hà Nội). Với chủ đề hướng đến sự giao thoa văn hóa và vượt lên trên những giới hạn thông thường của hương vị, sự kiện quy tụ gần 100 gian hàng đại diện cho các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các địa phương và đơn vị doanh nghiệp.

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Các món ăn thân thuộc của Việt Nam thăng hoa cùng CHIN-SU

Điểm nhấn của liên hoan năm nay được chia thành ba không gian trải nghiệm chính, bao gồm khu vực tôn vinh giá trị Việt Nam, không gian văn hóa ASEAN và khu vực ẩm thực thế giới. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nấu ăn hay ứng dụng công nghệ tương tác, sự kiện còn duy trì nét đẹp nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

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CHIN-SU - Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ góp mặt trong Liên hoan sắp tới

Trong không gian giao lưu đa sắc màu, sự hiện diện của các thương hiệu hàng tiêu dùng thân thuộc trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các giá trị đặc trưng của ẩm thực Việt Nam tới công chúng và du khách quốc tế. Thông qua mỗi món ăn, mỗi sản phẩm, mỗi hương vị, đều không chỉ dừng lại ở trải nghiệm vị giác, mà còn trở thành cầu nối tự nhiên truyền tải nét đẹp văn hóa, lối sống và sự thân thiện của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đưa tinh hoa ẩm thực Việt hòa nhập dòng chảy toàn cầu

Là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, Masan cùng các thương hiệu mạnh tham gia đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị văn hóa ẩm thực Việt đến với bạn bè quốc tế. Với hệ sinh thái sản phẩm hiện diện tại hơn 98% hộ gia đình trong nước, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu vừa đáp ứng tối đa nhu cầu nội địa, vừa từng bước đưa các thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ thế giới.

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CHIN-SU được sinh viên các trường đại học tại Nhật Bản yêu thích

Tại liên hoan năm nay, Masan mang đến hai cái tên vốn được xem như thương hiệu "quốc dân" trong đời sống hằng ngày: Vinacafé và CHIN-SU. Đây không chỉ là những dòng sản phẩm chủ lực được vinh danh Thương hiệu Quốc gia mà còn giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược Go Global của doanh nghiệp, thúc đẩy sự hiện diện của hàng tiêu dùng Việt tại hơn 26 quốc gia. Tiêu biểu như tại thị trường Nhật bản, CHIN-SU vừa hợp tác cùng 200 nhà hàng Việt Nam ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và khu vực lân cận. Bên cạnh đó, CHIN-SU còn đồng hành cùng các sự kiện giao lưu văn hóa và lớp học ẩm thực bản địa góp phần đưa hương vị Việt dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân nơi đây.

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CHIN-SU hợp tác với 200 nhà hàng tại Nhật Bản

Cũng tại Liên hoan, thương hiệu Vinacafé mang đến không gian thưởng thức đậm đà bản sắc, giới thiệu nguồn nguyên liệu và văn hóa thưởng thức cà phê đặc trưng của người Việt đến với du khách. Không chỉ gắn bó với người tiêu dùng trong nước, các dòng sản phẩm của Vinacafé ngày nay đã vươn xa, có mặt tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Nga.

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CHIN-SU nhiều năm liên tục đồng hành cùng sự kiện

Thêm một điểm thú vị tại kì Liên hoan này, Phở Story (thương hiệu của Công ty Masan Consumer) sẽ dành tặng khách tham quan 1.000 bát phở miễn phí do các nghệ nhân làng phở Vân Cù thực hiện.

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Đại diện BTC chia sẻ thông tin trong buổi họp báo

Chiến lược vươn ra toàn cầu này không đơn thuần là việc đưa sản phẩm vượt biên giới, mà còn phản ánh định hướng “Make Vietnamese Foods Global Foods” – khéo léo kết hợp hương vị Việt vào những trải nghiệm gần gũi với khẩu vị và đời sống ẩm thực của người dân bản địa tại từng thị trường. Hành trình ấy được đẩy mạnh thông qua hệ thống phân phối đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa các nền tảng thương mại điện tử lớn (Amazon, Weee!, Coupang Marketplace), các chuỗi siêu thị uy tín quốc tế (Costco, Woolworths) cùng mạng lưới nhà phân phối sở tại.

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Nhiều dòng sản phẩm xuất khẩu, mang hương vị đặc trưng của Vinacafe tại họp báo

Sự góp mặt tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục nối dài hành trình “Make Vietnamese Foods Global Foods” mà Masan đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Gắn liền với đời sống của hàng triệu gia đình, hệ sinh thái Masan cùng các thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU hay Vinacafé vẫn luôn dành trọn tâm huyết cho các hoạt động giữ gìn, tôn vinh và mang niềm tự hào hương vị Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam, nhiều sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia và được xuất khẩu đến hơn 26 nước trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

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Masan Consumer lan tỏa “Tết Sum Vầy”

VOV.VN - Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Masan Consumer triển khai chương trình “Tết Sum Vầy” trên phạm vi toàn quốc, trao tặng hơn 100 tấn thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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