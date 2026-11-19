Top 10 Tech & Map: Thước đo năng lực doanh nghiệp công nghệ Việt

Ngày 18/11, chương trình Top 10 & Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 (Vietnam Top 10 Tech & Map 2026) đã tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu. Chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp cung cấp Construction Tech, PropTech, bất động sản và môi trường xây dựng. Kết quả ghi nhận quá trình phát triển hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt và định hướng xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đại diện Meey Group nhận chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026

Được triển khai từ năm 2014, chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam là hoạt động đánh giá, giới thiệu năng lực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong nước. Qua từng năm, hệ thống tiêu chí được điều chỉnh nhằm phản ánh sự phát triển của thị trường, từ quy mô hoạt động, kết quả kinh doanh đến khả năng đổi mới sáng tạo và năng lực thực thi.

Năm 2026, chương trình tiếp tục triển khai mô hình Vietnam Tech Map, hướng tới xây dựng bản đồ năng lực doanh nghiệp theo từng lĩnh vực công nghệ. Phương pháp đánh giá đặt doanh nghiệp trong hệ quy chiếu gồm hai trục chính: tầm nhìn và năng lực phát triển; khả năng thực thi.

Trong đó, nhóm tiêu chí về tầm nhìn xem xét chiến lược phát triển, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng mở rộng thị trường. Nhóm tiêu chí thực thi tập trung vào kết quả hoạt động, chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Vietnam Tech Map phân loại doanh nghiệp thành các nhóm Đầu tàu, Thực lực, Khai phá và Lợi thế chuyên ngành. Danh hiệu Top 10 được xét chọn từ nhóm doanh nghiệp tiêu biểu trong từng lĩnh vực, phản ánh sự kết hợp giữa định hướng chiến lược và năng lực triển khai thực tế.Năm nay, chương trình đánh giá doanh nghiệp theo 30 lĩnh vực, bao phủ nhiều phân khúc của nền kinh tế số. Trong đó, Construction Tech, PropTech, bất động sản và môi trường xây dựng là nhóm chuyên ngành gắn với quá trình chuyển đổi số trong quản lý, phát triển và khai thác bất động sản.

Với Meey Group, việc được vinh danh Top 10 và xếp vào nhóm doanh nghiệp Đầu tàu trong lĩnh vực ConstructionTech, PropTech, bất động sản và môi trường xây dựng ghi nhận năng lực phát triển công nghệ, định hướng chiến lược và khả năng triển khai thực tế của doanh nghiệp. Kết quả này góp phần khẳng định vị thế của Meey Group trong thị trường PropTech Việt Nam.

Từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng hạ tầng số cho bất động sản

Xuất phát từ những bất cập trong hoạt động tra cứu thông tin, quản lý dữ liệu và kết nối giao dịch, Meey Group lựa chọn phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ nhiều nhóm người dùng, từ cá nhân, nhà môi giới, doanh nghiệp đến các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo định hướng xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản, doanh nghiệp tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: dữ liệu, công nghệ và khả năng ứng dụng thực tế. Các sản phẩm được phát triển nhằm giải quyết những nhu cầu chuyên biệt, đồng thời hướng tới khả năng kết nối trong một hệ sinh thái chung.

Định hướng này được cụ thể hóa qua danh mục sản phẩm đa dạng của doanh nghiệp. Meey Map phục vụ tra cứu thông tin quy hoạch và dữ liệu không gian; Meey Value ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ định giá bất động sản; Meey CRM cung cấp công cụ quản lý nguồn hàng, khách hàng cho nhà môi giới; Meeyland.com hướng đến xây dựng cổng thông tin bất động sản xác thực. Các nền tảng như Meey Push, Meey 3D và Meey Atlas…tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực này.

Người dùng tìm hiểu các sản phẩm của Meey Group tại Diễn đàn AI360

Điểm chung trong định hướng phát triển là từng bước cải thiện khả năng tiếp cận thông tin, quản lý dữ liệu và hiệu quả vận hành. Meey Group hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản phẩm có khả năng bổ trợ lẫn nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng ở các giai đoạn khác nhau của thị trường bất động sản.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, ông Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Khối Công nghệ Meey Group, nhấn mạnh: “Chúng tôi xem danh hiệu Top 10 là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển mà Meey Group kiên trì theo đuổi. Thị trường bất động sản cần những giải pháp công nghệ có khả năng giải quyết vấn đề thực tế, đặc biệt là bài toán dữ liệu, tính minh bạch và hiệu quả vận hành. Với tầm nhìn xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản, chúng tôi xác định đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và con người là nền tảng để tạo ra giá trị lâu dài”.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, việc được ghi nhận trong một chương trình đánh giá chuyên ngành cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện năng lực nội tại, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Trước đó, Meey Group từng được ghi nhận tại nhiều chương trình giải thưởng uy tín như Sao Khuê 2026, Vietnam I4 Impact Awards 2026, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 và Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Các danh hiệu ghi nhận những khía cạnh khác nhau trong hoạt động phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 tiếp tục bổ sung một dấu mốc trong hành trình phát triển của Meey Group, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, nâng cao năng lực công nghệ và hiện thực hóa định hướng xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản.