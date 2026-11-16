Mỗi ước mơ đều xứng đáng được tỏa sáng

Hay đơn giản là học giỏi để kiếm được nhiều tiền để bố mẹ được ăn những bữa cơm có thịt. Với những em nhỏ ở vùng cao Sín Chải, Điện Biên, đó là những mong ước bình dị nhưng chất chứa cả niềm hy vọng về ngày mai. Bởi dù lớn lao hay giản dị, mỗi ước mơ đều xứng đáng được lắng nghe, nâng niu và tiếp sức để tỏa sáng theo cách riêng.

Những ước mơ nhỏ nơi núi rừng Tây Bắc

Trường PTDTBT Tiểu học Sín Chải, Phân hiệu số 2

Từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ đến xã Sín Chải là hành trình dài gần 180 km, qua những cung đường đèo dốc quanh co của vùng cao Tây Bắc. Địa hình đồi núi, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Theo thông tin từ cán bộ địa phương, gần 67% số hộ dân trên địa bàn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Để có thêm thu nhập, nhiều người trưởng thành phải rời quê đi làm công nhân tại các tỉnh, thành phố xa nhà. Không ít đứa trẻ lớn lên cùng ông bà và người thân, quen với những cuộc gọi vội vã và những lần chờ đợi bố mẹ trở về.

Với nhiều em nhỏ ở Sín Chải, hành trình đến lớp cũng là một thử thách. Có em phải đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ mới tới trường. Trong những gia đình còn chật vật mưu sinh, bữa ăn hằng ngày đôi khi chỉ có mèn mén thay cơm.

Tại Phân hiệu số 2, Trường PTDTBT Tiểu học Sín Chải hiện có 656 học sinh và khoảng 30 cán bộ, giáo viên. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, những người thầy, người cô vẫn mỗi ngày chăm lo cho việc học tập, sinh hoạt của các em, đồng thời tìm cách hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường.

Dẫu hành trình đến trường còn nhiều gian nan, các em nhỏ vẫn nỗ lực học tập, bền bỉ theo đuổi tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp

Đã có một thời gian, nhiều em nhỏ nơi đây phải học trong những phòng học dựng tạm, lợp mái tôn. Mùa mưa, nước dột xuống lớp; điều kiện dạy và học của thầy trò vì thế cũng bị ảnh hưởng. Năm 2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ nhà trường một dãy nhà 3 tầng gồm 9 phòng học, với trang thiết bị và cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn với tổng giá trị khoảng 6,7 tỷ đồng.

Hai năm sau, SHB tiếp tục trở lại Sín Chải. Nhưng lần này, bên cạnh những mái trường, những phòng học hay những công trình có thể nhìn thấy, hành trình bắt đầu từ một điều khác: lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi cánh cửa lớp học.

Có em mong sau này trở thành cô giáo để đứng trên bục giảng, dạy những em nhỏ ở quê hương mình. Có em mơ được trở thành cầu thủ bóng đá, được chạy hết mình trên sân cỏ. Có em lại muốn trở thành ca sĩ, cất tiếng hát và mang niềm vui đến cho mọi người.

Mỗi em nhỏ ở Sín Chải đều có một ước mơ cho riêng mình

Bên cạnh những ước mơ về tương lai, có những ước mơ bắt đầu từ những điều gần gũi hơn. Có em mong một chiếc xe đạp để con đường đến trường bớt xa. Có em thích vẽ và ước có một bộ cọ mới, để những bức tranh đầy màu sắc của mình có thể được tiếp tục. Có em chỉ mong có một chiếc điện thoại với màn hình rõ hơn để mỗi lần bố đi làm xa gọi về, em có thể nhìn thấy bố thật rõ. Và có em ước sau này kiếm được thật nhiều tiền, để bố mẹ không còn vất vả, để gia đình có những bữa cơm ngon với thịt – điều tưởng chừng bình thường nhưng đôi khi vẫn là niềm mong mỏi trong những ngày còn nhiều thiếu thốn.

Nhưng cũng có những em, khi được hỏi về ước mơ, chỉ im lặng. Không phải vì các em không có điều gì mong muốn. Mà bởi các em dường như đã quen với việc gác lại những mong muốn riêng, khi cuộc sống gia đình còn nhiều điều phải lo toan.

Cho đến khi được cầm bút vẽ lên một tờ giấy, những mong muốn giản dị mới dần hiện ra: một chiếc cặp sách, một chiếc váy, một bộ quần áo mới, một món đồ mà nhiều đứa trẻ khác có thể dễ dàng sở hữu. Những bức vẽ ấy có thể còn vụng về. Nhưng trong từng nét bút là một thế giới rất riêng của tuổi thơ.

Từ một ước mơ nhỏ đến những hành trình rộng lớn

Khang A Tủa từng có một ước mơ rất giản dị: được đi học. Từ ngọn núi ở Mù Cang Chải, hành trình ấy đã đưa Tủa bước ra một thế giới rộng lớn hơn, để rồi ước mơ ngày nào tiếp tục lớn lên thành khát vọng quảng bá văn hóa người H’Mông đến với người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Hay như Phan Bảo Chấn, sinh viên Khoa Y, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP.HCM) - một bác sĩ tương lai có hoàn cảnh khó khăn đang được SHB tiếp sức trên con đường học tập bằng gói học bổng toàn phần.

Mỗi câu chuyện có một xuất phát điểm khác nhau. Nhưng đều gặp nhau ở một điều: một ước mơ cần cơ hội để tiếp tục lớn lên.

Những ước mơ nhỏ hôm nay nếu được chắp cánh có thể tỏa sáng ngày mai

Với SHB, sinh nhật là dịp đặc biệt để làm những điều đặc biệt. Tiếp nối hành trình hiện thực hóa những mong ước của các em nhỏ yếu thế được thực hiện mỗi dịp sinh nhật, SHB khởi động dự án “Cho ước mơ tỏa sáng” nhân dịp 33 năm thành lập, với niềm tin về việc mỗi ước mơ nhỏ bé hôm nay đều sẽ lớn lên, và trở thành hành trình rực rỡ hơn trong tương lai nếu được nâng đỡ, truyền cảm hứng và đồng hành.

Trên hành trình “Cho ước mơ tỏa sáng”, SHB sẽ dừng chân tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Sín Chải – Phân hiệu số 2, xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên. Tại đây, những ước mơ của các em nhỏ sẽ được lắng nghe và hiện thực hóa; đồng thời SHB trao tặng Sân chơi Ước mơ cùng những món quà, hoạt động hỗ trợ thiết thực cho thầy và trò nhà trường.

Một đứa trẻ được đến trường hôm nay có thể một ngày nào đó bước ra khỏi ngọn núi nơi mình sinh ra để khám phá một thế giới rộng lớn hơn. Một sở thích được nuôi dưỡng hôm nay có thể trở thành đam mê của ngày mai. Một cơ hội được trao đúng lúc có thể giúp một hành trình không bị bỏ lại giữa chừng. Và quan trọng hơn cả, khi một đứa trẻ biết rằng ước mơ của mình được lắng nghe, em có thêm lý do để tin rằng mình có quyền mơ về một tương lai khác.

Đó cũng là điều SHB mong muốn gửi gắm qua chương trình. Không phải trao cho các em một định nghĩa về thế nào là thành công hay thế nào là một cuộc đời rực rỡ. Mà là góp thêm một cơ hội để mỗi em có thể tìm thấy và đi theo ánh sáng của riêng mình.

Đồng hành cùng SHB “Cho ước mơ tỏa sáng”

Đồng hành cùng SHB cho ước mơ tỏa sáng

“Cho ước mơ tỏa sáng” là nơi mỗi người có thể dừng lại, lắng nghe một câu chuyện thật và gặp gỡ những mong muốn rất đỗi hồn nhiên của trẻ thơ. Trên website của dự án, một “Khu vườn ước mơ” được mở ra, nơi lưu giữ những bức vẽ tay và những ước mơ do chính các em nhỏ gửi gắm. Tại đây, những trái tim yêu thương từ cộng đồng, xã hội có thể tham gia vào hành trình “Cho ước mơ tỏa sáng” chỉ với 3 bước đơn giản:

Bước 1: Ghé thăm “Khu vườn ước mơ”

Khám phá những bức vẽ, câu chuyện và mong muốn của hàng trăm em nhỏ Sín Chải – những ước mơ giản dị nhưng chứa đựng cả thế giới tuổi thơ.

Bước 2: Chọn một ước mơ để cùng hiện thực hóa

Người tham gia có thể đăng ký thực hiện ước mơ của một em nhỏ và gửi đến các em món quà mình mong chờ.

Bước 3: Gửi một lời nhắn

Bên cạnh món quà, mỗi người có thể gửi đến các em một lời chúc, một lời động viên. Bởi đôi khi, điều ở lại lâu hơn một món quà chính là cảm giác được ai đó lắng nghe, tin tưởng và gửi gắm niềm hy vọng.

Độc giả quan tâm có thể truy cập website SHB gieo hạnh phúc để ghé thăm “Khu vườn ước mơ”, lắng nghe những câu chuyện từ Sín Chải và cùng SHB hiện thực hóa những mong ước của các em nhỏ.

Bởi mỗi ước mơ đều có quyền được bắt đầu. Và khi có thêm những người cùng tiếp sức, biết đâu, một ngày nào đó, những điều rất nhỏ hôm nay sẽ trở thành ánh sáng rực rỡ của ngày mai.

SHB 33 năm – Cùng tỏa sáng Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, SHB không chỉ theo đuổi những mục tiêu phát triển trong hoạt động kinh doanh, mà còn dành sự quan tâm cho con người và cộng đồng – nơi những giá trị tốt đẹp có thể được lan tỏa bằng những hành động cụ thể. Trên hành trình trở thành Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới, SHB mong muốn cùng khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng tạo ra nhiều hơn những cơ hội để mỗi người được phát huy khả năng, theo đuổi khát vọng và tỏa sáng theo hành trình của riêng mình. “Cho ước mơ tỏa sáng” là một hoạt động nhân dịp sinh nhật 33 năm của SHB. Nhưng hơn cả một món quà sinh nhật, đó là hành trình mà SHB mong muốn kết nối thêm nhiều người cùng lắng nghe, sẻ chia và trao cơ hội. Bởi hành trình tỏa sáng sẽ rạng rỡ hơn khi chúng ta cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ và tiếp sức để những người xung quanh có thêm cơ hội cùng tỏa sáng!