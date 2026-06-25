Mùa tựu trường chưa tới, VinFast Flazz Max đã “nóng” nhờ dáng đẹp, đổi pin nhanh

Học sinh mê dáng “cool ngầu” của Flazz Max

Chị Bích Ngọc (Hà Nội) có con trai chuẩn bị bước vào lớp 11, độ tuổi muốn khẳng định cá tính của bản thân. Vì vậy, chị dành nhiều thời gian tìm xe, ưu tiên những mẫu dễ điều khiển, vận hành ổn định, an toàn và có ngoại hình hợp với con. Sau nhiều cân nhắc, chị và con trai thống nhất lựa chọn Flazz Max - mẫu xe đổi pin đáp ứng đồng thời các tiêu chí về an toàn, sự linh hoạt và phong cách trẻ trung.

Khác với các mẫu xe điện trôi nổi với thiết kế đơn điệu, Flazz Max theo chị sở hữu ngoại hình cá tính với những đường nét hiện đại, năng động. Bộ tem nổi bật với màu sắc trẻ trung cũng giúp “ghi điểm” tuyệt đối với nhóm khách hàng học sinh.

“Con trai tôi thích mê kiểu dáng của xe, nhìn rất thời trang và công nghệ, đi học hay đi chơi với bạn bè đều tự tin, không bị cảm giác “quá trẻ con” như các dòng xe học sinh cũ trên thị trường”, chị Ngọc hào hứng nói.

Không chỉ có một vẻ ngoài “ưng mắt”, Flazz Max còn đáp ứng tốt nhu cầu đi học hoặc di chuyển với cự ly ngắn của các em học sinh. “Xe sử dụng bộ lốp kích thước 10 x 3.0, đi cùng khoảng sáng gầm 137 mm. Đây là mức thông số đủ tốt để người lái tự tin leo qua các gờ giảm tốc hay lướt qua các đoạn đường ổ gà trong phố một cách êm ái”, reviewer từ kênh Relab nhận định.

Reviewer Đình Nam cũng đánh giá cao sự linh hoạt của mẫu xe không cần bằng lái này khi tốc độ tối đa được giới hạn ở 49 km/h. Với nhóm người dùng học sinh, đây là thông số giúp phụ huynh yên tâm hơn khi giao xe cho con.

Xe đổi pin có giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường

Sở hữu phạm vi di chuyển lên tới 87 km sau mỗi lần sạc đầy, Flazz Max đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại cả tuần của một học sinh. Đặc biệt, theo reviewer Đình Nam, một trong những lợi thế đáng giá của Flazz Max là khả năng đổi pin nhanh. Khi gần cạn pin, người dùng có thể nhanh chóng nạp năng lượng thông qua hệ thống đổi pin của VinFast, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm chi phí sử dụng.

“Pin có dung lượng tới 1,5 kWh, và có thể dùng chung pin với các mẫu xe hiệu năng cao khác của VinFast nên chỉ cần ra tủ lấy pin mới và đi tiếp, thao tác chỉ khoảng 1 phút. Khi không có việc gì vội vàng, người dùng vẫn có thể sạc tại nhà”, anh Đình Nam nhấn mạnh.

Về chi phí sử dụng, người dùng Flazz Max được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến ngày 30/6/2028. Khoản chi cố định còn lại là phí thuê pin từ 175.000 đồng/tháng. Theo chị Bích Ngọc, chi phí này vẫn thấp hơn so với việc “nuôi” một chiếc xe xăng.

“Phí thuê pin chỉ bằng khoảng 1/3 tiền xăng trung bình của một chiếc xe số phổ thông. Flazz Max dùng pin LFP nên tôi yên tâm hơn về độ bền, độ an toàn, chi phí bảo dưỡng cũng nhẹ”, chị Ngọc đánh giá.

Bên cạnh công nghệ đổi pin, giá bán là yếu tố giúp Flazz Max tạo sức hút mạnh trong nhóm xe máy điện dành cho học sinh. Hiện Flazz Max đang có giá niêm yết từ 14,99 triệu đồng - mức giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường hiện nay. Khi cộng các chính sách hỗ trợ trong mùa hè 2026 của VinFast, gồm 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 10% dành cho nhóm xe không cần bằng lái, mức giá dành cho Flazz Max chỉ còn từ 12,6 triệu đồng.

Giới quan sát đánh giá, với lợi thế vượt trội về thiết kế hợp gu giới trẻ, sức mạnh vận hành bền bỉ, giá bán dễ tiếp cận và công nghệ đổi pin “siêu tốc”, VinFast Flazz Max chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối và tạo nên cơn sốt lớn trong mùa tựu trường năm nay.