English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Khách hàng trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 199 tỷ đồng:

Mua xổ số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile

Thứ Ba, 18:38, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một khách hàng mua vé số Vietlott qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, chủ nhân giải thưởng là Anh T.V hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Tại kỳ quay số mở thưởng xổ số tự chọn Power 6/55 số 01415, diễn ra ngày 24/10/2026, khách hàng đã mua vé qua điểm chạm Vietlott SMS trên VietinBank iPay Mobile và trúng giải Jackpot 1 trị giá 199.865.345.334 đồng. Giải thưởng được trao vào ngày ngày 6/11/2026.

Niềm vui bất ngờ từ một trải nghiệm quen thuộc

Với người trúng thưởng, khoảnh khắc biết mình trở thành chủ nhân của một giải thưởng giá trị lớn chắc chắn là trải nghiệm khó quên. Từ một giao dịch trên nền tảng số, khách hàng đã đón nhận tin vui đặc biệt, mở ra một dấu mốc mới trong cuộc sống.

Chia sẻ về sự kiện, khách hàng cho biết bắt đầu tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55. Anh T.V chia sẻ khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý. 

mua xo so vietlott qua diem cham vietlott sms tren vietinbank ipay mobile hinh anh 1
Khách hàng nhận thưởng tại lễ trao thưởng tổ chức ngày 6/11/2026

Câu chuyện của khách hàng cũng là dịp để nhìn lại sự phát triển của các dịch vụ số, khi ngày càng nhiều nhu cầu có thể được tiếp cận ngay trên thiết bị di động. Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng và tiện ích được tích hợp trên cùng một nền tảng.

VietinBank iPay Mobile - Một ứng dụng, đa tiện ích

Không chỉ phục vụ các giao dịch ngân hàng cơ bản, VietinBank iPay Mobile liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính và thanh toán trong cuộc sống hằng ngày.

Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, thanh toán QR, gửi tiết kiệm trực tuyến và chủ động quản lý tài khoản. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu đời sống, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay trên điện thoại.

mua xo so vietlott qua diem cham vietlott sms tren vietinbank ipay mobile hinh anh 2
Ứng dụng VietinBank iPay Mobile 6.0 - Tận hưởng nhịp sống số

Việc tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng một ứng dụng góp phần đơn giản hóa trải nghiệm, giảm bớt thao tác và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Thay vì phải sử dụng nhiều kênh riêng biệt cho từng nhu cầu, khách hàng có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm ngân hàng số

Trong hành trình chuyển đổi số, VietinBank tiếp tục phát triển và nâng cấp VietinBank iPay Mobile theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng mở rộng hệ sinh thái tiện ích, cải tiến trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ các giao dịch tài chính thường ngày đến những tiện ích phục vụ đời sống, VietinBank iPay Mobile hướng tới trở thành nền tảng ngân hàng số đồng hành cùng khách hàng trong nhiều nhu cầu khác nhau.

Thông qua việc liên tục đổi mới sản phẩm và dịch vụ, VietinBank khẳng định nỗ lực đưa các tiện ích số đến gần hơn với khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, thuận tiện, an toàn.

CTV Hoàng Hải/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”
3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

VOV.VN - Năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu Bán lẻ của VietinBank được ghi nhận tại Lễ trao giải thường niên của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) ngày 30/9 tại TP. Hồ Chí Minh.

3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

3 năm liên tiếp - VietinBank được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu”

VOV.VN - Năm 2026 là năm thứ 3 liên tiếp thương hiệu Bán lẻ của VietinBank được ghi nhận tại Lễ trao giải thường niên của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) ngày 30/9 tại TP. Hồ Chí Minh.

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất 6%/năm
VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất 6%/năm

VOV.VN - Từ 23/10 đến hết tháng 12/2026, VietinBank triển khai chương trình tín dụng “Khơi nguồn tăng trưởng” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với thời gian vay lên đến 6 tháng.

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất 6%/năm

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất 6%/năm

VOV.VN - Từ 23/10 đến hết tháng 12/2026, VietinBank triển khai chương trình tín dụng “Khơi nguồn tăng trưởng” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với thời gian vay lên đến 6 tháng.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng