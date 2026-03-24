Nắng nóng tiếp tục gia tăng: EVNSPC cảnh báo hoá đơn tiền điện tăng cao

Thứ Ba, 09:16, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt 35 độ C. Dự báo, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ; nền nhiệt cao cùng sự oi bức kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy nước nóng, tủ lạnh… tăng mạnh. Hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình theo đó tăng cao nếu không có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, để tiết kiệm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng, mỗi cá nhân, hộ gia đình cần phải nâng cao ý thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc “đúng lúc – đúng chỗ – đúng cách – đúng nhu cầu”.

Cụ thể, trong các thiết bị điện gia đình, điều hòa nhiệt độ thường tiêu thụ lượng điện lớn nhất. Vì vậy, việc sử dụng điều hòa đúng cách sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng.

Nhân viên EVNSPC hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, người dân nên cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Mức nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn mà còn dễ gây chênh lệch nhiệt độ lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, cần đóng kín cửa phòng khi sử dụng điều hòa; vệ sinh, bảo dưỡng điều hoà định kỳ để đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu.

Nhân viên EVNSPC đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp

Với tủ lạnh, nên hạn chế mở cửa quá lâu hoặc quá nhiều lần trong ngày; không cho thực phẩm còn nóng vào tủ; sắp xếp thực phẩm khoa học để luồng khí lạnh lưu thông tốt.

 

Với nồi cơm điện, chỉ nên nấu trước bữa ăn 30-45 phút, vệ sinh mâm nhiệt thường xuyên,sử dụng chế độ nấu nhanh (nếu có) sẽ giúp giảm điện năng tiêu thụ hiệu quả.

Việc thay thế đèn chiếu sáng bằng bóng đèn LED cũng là giải pháp hiệu quả giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong gia đình.

Đối với các thiết bị điện tử như tivi, máy tính, sạc điện thoại…, cần rút phích cắm khi không sử dụng để tránh tiêu hao điện năng ở chế độ chờ.

Các Công ty Điện lực trực thuộc EVNSPC đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong các trường học

Song song đó, các gia đình cũng nên phân bổ thời gian sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện thường tăng mạnh vào buổi trưa và buổi tối. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Các thiết bị như máy giặt, bàn ủi, bình nước nóng… nên sử dụng vào những khung giờ thấp điểm vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện.

Nên bật điều hoà nhiệt độ từ 26 độ C trở lên để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng

Ngoài ra, các hộ gia đình nên sử dụng rèm cửa, mành che nắng để giảm bức xạ nhiệt chiếu trực tiếp vào nhà trong những khung giờ nắng gắt; tận dụng thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ vào buổi tối hoặc sáng sớm. Song song đó, nếu có thể nên bố trí cây xanh quanh nhà, ban công hoặc sân thượng, tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống…

EVNSPC cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tại 8 tỉnh/thành phố phía Nam nên cài đặt APP CSKH EVN/ APP CSKH EVNSPC để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày để có điều chỉnh hành vi sử dụng các thiết bị điện hợp lý, nhằm giảm chi phí tiền điện phát sinh.

EVNSPC đã và đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện trong mùa nắng nóng

Khi có thắc mắc về hoá đơn tiền điện hoặc các dịch vụ về điện, khách hàng hãy liên hệ đến các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Tổng công ty Điện lực miền Nam như: App CSKH EVN/ APP CSKH EVNSPC, Website https://cskh.evnspc.vn hoặc Tổng đài 1900 1006 – 1900 9000 hoạt động 24/7 để được tư vấn, giải đáp.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, tạo nhiều thách thức về an ninh năng lượng đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ tiết kiệm chi phí hàng tháng cho mỗi gia đình, mà còn góp phần quan trọng trong việc chung tay cùng đất nước bảo đảm an ninh năng lượng.

EVNSPC đã chuẩn bị kỹ phương án bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán 2026

VOV.VN - Kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đảm bảo cung cấp điện Tết Bính Ngọ 2026 tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vào sáng 13/2/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long biểu dương và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án đảm bảo điện trong dịp Tết 2026.

CTV Đình Hoàng/VOV.VN
EVNSPC sẵn sàng nhiều giải pháp đảm bảo điện trong mùa nắng nóng
VOV.VN - Nắng nóng được dự báo đến sớm và diễn biến gay gắt năm nay, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị và sẵn sàng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

EVNSPC đã đảm bảo điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026
VOV.VN - Với hơn 15.200 ca trực xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2/2026 - tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 22/2/2025 - tức ngày mùng 6 Tết), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

