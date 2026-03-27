“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank

Wells Fargo là ngân hàng lớn hàng đầu tại Mỹ, giữ vai trò là một trong những ngân hàng nòng cốt trong hệ thống thanh toán quốc tế, đặc biệt trong việc xử lý và thanh toán các giao dịch bằng USD nhờ quy mô tài sản lớn, năng lực xử lý giao dịch ổn định và mức độ kết nối sâu rộng với hệ thống tài chính quốc tế. Với tư cách là ngân hàng tham gia các hệ thống thanh toán trọng yếu như CHIPS và Fedwire, Wells Fargo đảm nhiệm chức năng bù trừ và quyết toán cho khối lượng lớn giao dịch xuyên biên giới. Đồng thời, thông qua mạng lưới ngân hàng đại lý (correspondent banking) rộng khắp, ngân hàng này cung cấp hạ tầng thanh toán cho nhiều tổ chức tài chính trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường không có sự hiện diện trực tiếp như Việt Nam.

Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế” là giải thưởng uy tín của Wells Fargo dành cho các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn cầu có thành tích nổi bật trong hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là các giao dịch bằng đồng USD. Wells Fargo đưa ra đánh giá đối với các ngân hàng dựa trên các tiêu chuẩn về tỷ lệ điện STP, tỷ lệ điện tra soát và sự tuân thủ các chuẩn mực cao của Wells Fargo.

Theo báo cáo đánh giá dịch vụ khách hàng của Wells Fargo, giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ điện STP của SeABank đạt 99,89%, cao hơn so với mức trung bình chung của quốc gia (99,8%), khu vực (98,9%) và toàn cầu (99,3%). Tỷ lệ điện tra soát ở mức 0,5%, thấp hơn mức trung bình chung của quốc gia (1,3%), khu vực (1,5%) và toàn cầu (1,9%).

Những con số này cho thấy hiệu quả chất lượng vận hành của SeABank khi các điện đi và đến được xử lý nhanh chóng, chính xác, từ đó tối ưu hóa lợi ích khách hàng, đồng thời chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế và là minh chứng cho khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế của SeABank.

Với giải thưởng trên, SeABank tiếp tục khẳng định là ngân hàng điển hình về chất lượng dịch vụ trong hoạt động thanh toán quốc tế, thể hiện chất lượng xử lý giao dịch vượt trội, đem lại hiệu quả, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chặng đường 32 năm hình thành và phát triển, SeABank luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao độ chính xác cũng như tốc độ thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế với mục tiêu đáp ưng tốt nhất nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Đặc biệt là việc ưu tiên đầu tư cho công nghệ, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và chuẩn hóa quy trình theo chuẩn mực quốc tế, hoạt động thanh toán quốc tế của SeABank được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tiếp theo.

Một loạt các giải pháp đã được SeABank thực hiện trong năm 2025 như: Xây dựng nhiều gói tín dụng, chương trình hỗ trợ lãi suất và chính sách ưu đãi phí được thiết kế chuyên biệt dành cho nhóm doanh nghiệp FDI, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; đẩy mạnh cơ chế khuyến khích dành cho các khách hàng mới và khách hàng ưu tiên giao dịch trực tuyến. Nhờ đó, hoạt động thanh toán quốc tế của SeABank đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với số lượng giao dịch và doanh số lần lượt tăng 31% và 204% so với năm 2024.