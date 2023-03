Ngân hàng nào phát triển tài chính bền vững tốt nhất Việt Nam?

Cụ thể, HDBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận Giải thưởng The Asset Triple A Awards - Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững (Best bank for sustianable finance) năm 2022 từ The Asset.

Cùng thời điểm, HDBank là Ngân hàng đầu tiên trong nước nhận giải thưởng chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc cho điện MT 202 EUR do NH JP Morgan Chase trao tặng. Giải thưởng đồng thời ghi nhận sự xuất sắc của đội ngũ cán bộ nhân viên HDBank trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế suốt thời gian qua.

Đây cũng là những kết quả tiếp tục khẳng định vị thế của HDBank trên thị trường tài chính trong nước và thế giới, với sự tăng trưởng bền vững, đáp ứng được vai trò kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời minh chứng cho sự hấp dẫn của lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước; khẳng định xu hướng thúc đẩy tài chính bền vững góp phần ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo Hội đồng bình xét giải thưởng tài chính uy tín, lâu đời hàng đầu Châu Á The Asset Triple A Awards đánh giá, HDBank luôn đi đầu trong các hoạt động về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) - một trong những chỉ số quan trọng về phát triển bền vững để đánh giá về kinh doanh bền vững - có trách nhiệm. Trong suốt hành trình thúc đẩy tài chính bền vững và thực hành ESG, HDBank đã nỗ lực thu hút nguồn vốn bên ngoài để gia tăng nguồn lực, tiếp sức tài trợ, khuyến khích, định hướng các dự án theo tiêu chí ESG trong nước.

Trước đó, cuối năm 2021, chỉ trong ba tháng, HDBank đã mang về hơn 700 triệu USD sẵn sàng cho các dòng tín dụng xanh, hướng về năng lượng tái tạo. Đến nay, HDBank đã giải ngân đến hơn 13.000 tỷ vào tài trợ xanh, đáp ứng tiêu chí ESG. Ngân hàng vẫn tiếp tục tìm kiếm phát triển danh mục xanh, đáp lại sự quan tâm và ủng hộ của các nhà đầu tư nước ngoài muốn cung cấp giải pháp vốn dài hạn cho khu vực đặc thù này.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh năm 2022 như: Tổng lợi nhuận (profitability), hệ số an toàn vốn (CAR), tỷ lệ lãi ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ lãi ròng trên tài sản (ROA), tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ (NPL)… cũng là những chỉ tiêu tài chính của HDBank được The Asset đánh giá cao.

Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc HDBank đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng từ J.P Morgan Chase

Song song đó, với Giải thưởng Chất lượng điện toán Thanh toán quốc tế xuất sắc do Ngân hàng J.P Morgan Chase – ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất tại Mỹ - trao tặng, HDBank ghi dấu cột mốc lần thứ 5 liên đón nhận giải này. Đặc biệt, năm 2022, Tỷ lệ chất lượng điện thanh toán MT 202 USD là 99,95%, MT 103 là 99,73% và MT 202 EUR là 100%, HDBank tiếp tục lọt vào top những ngân hàng có tỷ lệ xử lý điện đạt chuẩn tốt nhất khu vực Châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Trong năm 2022, từ tiềm lực tài chính và uy tín vững mạnh, chiến lược phát triển linh hoạt trong từng thời kỳ, HDBank đã đạt được những kết quả tốt nhất từ trước tới nay, với lợi nhuận lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng; tổng tài sản vượt 416.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cùng với các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động của HDBank đều vào nhóm ngân hàng dẫn đầu, HDBank tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ, đạt tới trên 53% so với cùng kỳ năm trước.

Xét trong 3 năm từ 2019 trở lại đây, HDBank đạt tốc độ tăng trưởng kép về thu dịch vụ là 56,3%, thuộc Top các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường. Sức hấp dẫn của các sản phẩm dịch vụ mang đến sự đồng bộ và tiện ích trên nền tảng số hóa và nỗ lực sáng tạo, đa dạng hóa lựa chọn, thỏa mãn trải nghiệm cho khách hàng đã được HDBank không ngừng thúc đẩy. . Mới đây, HDBank tiếp tục “ghi điểm” là ngân hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ Swift Go trong thanh toán quốc tế tại thị trường Việt Nam.

Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, Ngân hàng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm, tiếp tục khẳng định năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững./.