English
/ DOANH NGHIỆP 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngành dầu khí tái cấu trúc, hướng tới tăng trưởng bền vững

Thứ Hai, 15:07, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước áp lực bảo đảm an ninh năng lượng, suy giảm sản lượng tại các mỏ chủ lực và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành dầu khí Việt Nam cần tái cấu trúc chuỗi giá trị, hoàn thiện thể chế và mở rộng sang năng lượng mới.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

nganh dau khi tai cau truc, huong toi tang truong ben vung hinh anh 1
Toàn cảnh diễn đàn

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”, với trọng tâm là các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với chuyển dịch năng lượng.

Phát biểu khai mạc, ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn tạp chí Kinh tế Việt Nam, cho biết nhu cầu năng lượng gia tăng trong khi nhiều mỏ dầu khí chủ lực suy giảm sản lượng, cùng những biến động địa chính trị và yêu cầu giảm phát thải, đang đặt ra sức ép lớn đối với ngành.

nganh dau khi tai cau truc, huong toi tang truong ben vung hinh anh 2
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn

Theo ông Bính, ngành cần tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị. Ở thượng nguồn, ưu tiên là đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò tại các vùng nước sâu, xa bờ và khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên. Ở trung và hạ nguồn, cần đẩy nhanh các dự án khí, phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nâng cao năng lực lọc hóa dầu và mở rộng dịch vụ kỹ thuật ra thị trường quốc tế.

Tại diễn đàn, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết Luật Dầu khí năm 2026 có năm nhóm thay đổi quan trọng, gồm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ dầu khí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

nganh dau khi tai cau truc, huong toi tang truong ben vung hinh anh 3
TS. Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại diễn đàn

Để chính sách đi vào thực tiễn, các đại biểu cho rằng cần sớm hoàn thiện văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án quy mô lớn, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các khâu trong chuỗi khí – điện.

Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Kinh tế Ngành và Địa phương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc Petrovietnam, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, phát triển năng lượng phát thải thấp và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng gắn với kinh tế biển.

Bà cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, bảo trì dự đoán và trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh nhằm giảm rủi ro vận hành, tối ưu hóa vòng đời tài sản.

Về phía doanh nghiệp, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Chiến lược Petrovietnam, cho biết tập đoàn định hướng phát triển theo năm nhóm trọng tâm: nâng cao hiệu quả hoạt động cốt lõi, tích hợp chuỗi giá trị, phát triển trung tâm công nghiệp – năng lượng, đầu tư có chọn lọc vào năng lượng mới và thúc đẩy khoa học công nghệ.

Để thực hiện các mục tiêu này, doanh nghiệp cần chính sách minh bạch, cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý, hợp đồng bao tiêu và chính sách giá rõ ràng. Quy hoạch nguồn cung, cảng, kho, đường ống và khu công nghiệp cũng cần được kết nối đồng bộ.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, ngành dầu khí có thể tận dụng kinh nghiệm và hạ tầng công trình biển để phát triển điện gió ngoài khơi, nghiên cứu hydro xanh, amoniac xanh, ứng dụng công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), đồng thời giảm phát thải metan.

Định hướng chuyển đổi của Petrovietnam dựa trên ba trụ cột: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Quá trình này đòi hỏi doanh nghiệp phát huy năng lực hiện có, lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị.

Các đại biểu cũng đề cập việc phát triển tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và cơ chế giá năng lượng linh hoạt theo thị trường. Những giải pháp này được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

CTV Đào Chung/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực Petrovietnam
Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực Petrovietnam

VOV.VN - Quy tụ 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 hướng tới nâng cao kỹ năng, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực Petrovietnam

Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực Petrovietnam

VOV.VN - Quy tụ 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 hướng tới nâng cao kỹ năng, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Tổng Giám đốc Petrovietnam đối thoại với tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới
Tổng Giám đốc Petrovietnam đối thoại với tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới

VOV.VN - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường đã tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại của Diễn đàn Lãnh đạo Cấp cao Toàn cầu Energy Asia (EAGLe), cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng, định chế tài chính quốc tế.

Tổng Giám đốc Petrovietnam đối thoại với tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới

Tổng Giám đốc Petrovietnam đối thoại với tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới

VOV.VN - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường đã tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại của Diễn đàn Lãnh đạo Cấp cao Toàn cầu Energy Asia (EAGLe), cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng, định chế tài chính quốc tế.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi
Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi.

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Petrovietnam: Làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Qua nhiều thế hệ dự án, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hình thành và làm chủ năng lực tổng thầu EPC/ EPCI/ EPCIC công trình ngoài khơi.

 
KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng