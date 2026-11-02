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Người dân kỳ vọng gì ở Khu đô thị đa mục tiêu của Sunshine Group và liên danh?

Thứ Hai, 16:58, 02/11/2026
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VOV.VN - Khi một nhà phát triển bất động sản cao cấp như Sunshine Group tham gia kiến tạo khu đô thị đa mục tiêu quy mô gần 100.000 tỷ phục vụ tái thiết Thủ đô, người dân có thể kỳ vọng gì về chất lượng nhà ở tại đây?

Ngày 30/10, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi, tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh.

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Với quy mô hơn 465 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người. Liên danh nhà đầu tư gồm Sunshine Group, Handico, Big Gain, Thái Nam Land và Potamos.

Bên cạnh quy mô, điểm đáng chú ý là sự tham gia của Sunshine Group – một  doanh nghiệp vốn được biết đến với các dự án cao cấp và hạng sang – vào một khu đô thị đa mục tiêu với đa dạng phân khúc như nhà ở thương mại, tái định cư và nhà ở xã hội. Điều này đặt ra một câu hỏi thiết thực: kinh nghiệm phát triển sản phẩm cao cấp của Sunshine sẽ được chuyển hóa ra sao để phục vụ nhu cầu an cư của hàng chục ngàn người dân trong nhiều phân khúc?

Nhà phát triển BĐS cao cấp lấn sân sang dự án tái định cư: chất lượng sẽ ra sao?

Sunshine Group từ lâu đã được biết đến như một trong những doanh nghiệp BĐS có chiến lược M&A hiệu quả thông qua hàng loạt thương vụ nhận chuyển nhượng dự án tại những vị trí đắc địa như Ciputra - Tây Hồ Tây, Long Biên, Tây Thăng Long…Câu chuyện đáng chú ý của doanh nghiệp này không chỉ nằm ở việc thâu tóm dự án, mà ở khả năng khơi thông nguồn lực tại các dự án đình trệ, qua đó chuyển hóa quỹ đất thành giá trị thực, duy trì nghĩa vụ tài chính minh bạch, đóng góp cao cho ngân sách nhà nước. Dấu ấn đứng vị trí thứ 2 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 vừa qua chính là minh chứng rõ nét cho năng lực và cam kết này.

Không chỉ hiệu quả trong phân khúc BĐS hạng sang, doanh nghiệp này từng thành công với phân khúc cao cấp giá hợp lý thông qua dự án Sunshine Legend City tại Hưng Yên.

Dù phải bỏ vốn nhận chuyển nhượng dự án qua M&A, Sunshine Legend City vẫn tạo kỷ lục thanh khoản khi đưa ra thị trường mức giá thấp hơn mặt bằng khu vực khoảng 20%, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cao cấp và hệ tiện ích đồng bộ như ba tầng hầm đỗ xe thông minh, tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học quốc tế, phố đi bộ ven sông, clubhouse và không gian trải nghiệm dành riêng cho giới trẻ. ..

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Sunshine Legend City - dự án từng gây sốt thị trường với căn hộ cao cấp giá hợp lý cùng hệ tiện ích đồng bộ

Tiền lệ từ Sunshine Legend City vì thế trở thành tham chiếu thực tiễn để thị trường đặt kỳ vọng lớn hơn vào những đại dự án mà Sunshine Group có thể đồng hành ngay từ vạch xuất phát.

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Căn hộ cao cấp giá thấp hơn 20% so với mặt bằng phân khúc tại Sunshine Legend City

Không mất chi phí M&A: Thêm dư địa cho giá hợp lý và chất lượng tốt tại Bắc Thăng Long Urban City

Khác với phương thức mua lại dự án trước đây, việc Sunshine cùng liên danh tham gia Bắc Thăng Long Urban City ngay từ giai đoạn đầu mở ra khả năng chủ động hơn trong tổ chức đầu tư và kiểm soát chi phí.

Với phương án triển khai dự án trực tiếp trên quỹ đất được Nhà nước giao, không phát sinh chi phí mua lại dự án thông qua hoạt động M&A, Sunshine Group được kỳ vọng có thêm dư địa tài chính dồi dào để đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hệ thống tiện ích và chất lượng công trình, đồng thời xây dựng cơ cấu giá phù hợp với từng nhóm cư dân.

Logic của kỳ vọng này khá rõ: tại Sunshine Legend City, dù phải bỏ vốn nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp vẫn điều chỉnh được biểu giá cạnh tranh, thì việc loại bỏ chi phí trung gian M&A tại Bắc Thăng Long Urban City sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Sunshine Group giải bài toán "chất lượng cao - giá thành tối ưu".

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Hình ảnh công viên văn hoá tại Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City

Thực tế, những định hướng ban đầu về dòng căn hộ sinh thái chất lượng cao có giá khởi điểm dự kiến từ 4x triệu đồng/m2 của Sunshine Group tại đại đô thị này càng củng cố thêm cơ sở cho niềm tin của công chúng.

Mức giá dự kiến càng đáng chú ý khi đặt trong tổng thể quy hoạch một khu đô thị đa mục tiêu - một Hà Nội mới ở phía Bắc Thủ đô, nơi nhà ở được phát triển đồng bộ với trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tổ hợp văn hóa – thể thao, trung tâm thương mại cùng quỹ đất quy mô dành cho công viên văn hóa, quảng trường, cây xanh và mặt nước.

Kết hợp với các không gian thương mại, dịch vụ, giải trí được bố trí linh hoạt để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và sinh kế tại chỗ cho người dân, dự án hướng tới một môi trường sống thuận tiện, nơi người dân có thể yên tâm an cư, làm việc và gắn bó lâu dài.

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Bắc Thăng Long Urban City

Từ góc nhìn người mua nhà, kỳ vọng cuối cùng là lợi thế đầu tư sẽ được chuyển thành lợi ích có thể cảm nhận: nhà ở có chất lượng, chi phí phù hợp và cuộc sống thuận tiện hơn. Đây cũng là cơ hội để Sunshine đưa kinh nghiệm phát triển bất động sản cao cấp vào một bài toán an sinh cho hàng chục ngàn người dân Thủ đô trong tương lai.

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
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