Anh Nguyễn Trí Tiến, Giám đốc vận hành đội tàu Halora Phú Quốc đã có hơn 20 năm làm du lịch, trong đó có 15 năm gắn bó với đảo Ngọc

Ưu tiên đặt phòng sớm nhất có thể

Với người lần đầu đến Phú Quốc dịp Giáng sinh, Năm mới, lời khuyên đầu tiên của anh Tiến là đặt vé máy bay và đặt phòng sớm. Cuối năm là mùa cao điểm, lượng khách quốc tế đổ về đảo rất lớn, phòng nghỉ thường xuyên kín chỗ, có tiền chưa chắc đã còn phòng để đặt. Chốt sớm vì thế giúp du khách chủ động hơn khi chọn nơi ở và sắp xếp lịch trình.

Về vị trí lưu trú, anh gợi ý du khách có thể lựa chọn các điểm đến phía Tây hoặc Nam đảo. Với phía Tây, lý do nằm ở chính điều kiện tự nhiên của Phú Quốc. Các bãi tắm phía Tây sẽ không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, do đó mặt biển sẽ “hiền hòa” hơn. Tuy nhiên, dù phía Đông hay phía Tây thì tiết trời chung của Phú Quốc dịp này vẫn mát mẻ, khô ráo.

Các khách sạn nằm trong lòng Thị trấn Hoàng Hôn như La Festa Phu Quoc sẽ sở hữu ưu thế lớn về mặt di chuyển

“Còn Nam đảo thì gần như là lựa chọn trọn vẹn, bởi ở đây ăn chơi gì cũng thuận tiện. Ví dụ như Thị trấn Hoàng Hôn, hàng quán ở đây đến từ đủ các quốc gia, từ món Ấn Độ, món Hàn, món Nga đến món Việt. Mức chi phí cũng đa dạng, từ bình dân đến cao cấp đều có cả”, anh Nguyễn Trí Tiến chia sẻ.

Tối ưu thời gian cho trải nghiệm cá nhân

Khi có chỗ lưu trú phù hợp, bài toán còn lại là lịch trình trải nghiệm. Anh Tiến cho biết, nhiều tour xếp quá kín, nhất là với khách đặt tour trọn gói.

"Khách đi lịch trình cố định thường đặt theo tour lữ hành nên không có khoảng thời gian rảnh. Tôi nghĩ chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn nếu khách có một khoảng thời gian để thoải mái tự trải nghiệm những điều mới mẻ, những điều gần gũi, bình dị của đảo Ngọc", anh Tiến cho hay.

Theo kinh nghiệm của anh, khoảng thời gian trống đó có thể được tận dụng từ chính tour 3 đảo quen thuộc (Hòn Móng Tay, Mây Rút, Gầm Ghì).

"Tour đảo chỉ nên đi du thuyền hoặc một đảo, không nhất thiết phải đi 3 đảo, vì bản chất khung cảnh và trải nghiệm giống nhau. Chọn một đảo hoặc một chuyến du thuyền giúp du khách bớt thời gian di chuyển và bớt chi phí, phần thời gian còn lại là của riêng mình”, anh Tiến gợi ý.

Tại nhà hàng Sun Bavaria, nhân viên tự tay nhào bột và làm sợi mì tươi ngay trước mắt thực khách

Khi có thêm thời gian, du khách sẽ có dịp để khám phá ẩm thực Phú Quốc. Những món đặc sản như gỏi cá trích, ghẹ Hàm Ninh, bún quậy có thể dành cho thực đơn buổi sáng và trưa. Còn riêng về chiều tối, du khách nên tìm tới nhà hàng Sun Bavaria, Thị trấn Hoàng Hôn để thưởng thức gần 100 món buffet và xem show Symphony of the Sea. Đây có thể coi là một “đặc sản” mới của Phú Quốc, gần như đoàn khách nào tới Nam đảo cũng sẽ đặt bàn để xem show diễn này.

Chưa chiêm ngưỡng hoàng hôn là chưa tới Phú Quốc

"Hoàng hôn rất ngắn, chỉ khoảng 15 đến 20 phút là đẹp nhất. Du khách nên xem lịch mặt trời lặn để biết chính xác khung giờ đẹp nhất", anh chia sẻ. Giờ mặt trời lặn thay đổi theo từng ngày, nên việc tra trước giúp du khách khỏi đến muộn, khi mặt trời đã chạm mặt biển.

Cầu Hôn là vị trí lãng mạn nhất để thưởng thức khoảng khắc ngắn ngủi nhưng đáng giá của hoàng hôn

Để không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, du khách có thể chọn lưu trú ngay tại Thị trấn Hoàng Hôn, nơi chỉ cần vài bước chân là tới Cầu Hôn để ngắm mặt trời lặn, hoặc check-in ngay tại ban công phòng khách sạn. Sang một hôm khác, nếu muốn ngắm hoàng hôn từ giữa mặt biển, du khách có thể đặt thêm một chuyến du thuyền với Halora Elys để vừa tắm biển, vừa ăn uống, vừa đón hoàng hôn.

Phú Quốc càng về tối càng vui

Tại Nam đảo Phú Quốc, hoàng hôn khép lại không có nghĩa là một ngày đã hết. Từng có thời nhiều người ngại ra đảo vì cho rằng ban đêm vắng vẻ, ăn xong bữa hải sản là về nghỉ, nhưng với anh Tiến, hình dung ấy đã cũ. "Buổi tối Phú Quốc không buồn như mọi người nghĩ. Hiếm có nơi nào tại Việt Nam mà tối nào cũng có hai lần bắn pháo hoa như tại Thị trấn Hoàng Hôn”, anh nói.

Show diễn Symphony of the Sea xuất hiện hoành tráng ngay trước bàn ăn tại nhà hàng Sun Bavaria

Từ 19h45, mặt biển trước nhà hàng Sun Bavaria trở thành sân khấu của show diễn Symphony of the Sea, nơi Jiangxi Yangfeng Art Display - quán quân Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 - thiết kế màn trình diễn của hơn 1.000 đơn vị pháo hoa mỗi tối. Những nhà vô địch quốc tế của bộ môn jetski và flyboard cũng sẽ có mặt tại show để “tái hiện” những màn rượt đuổi kịch tính như phim Hollywood. Khớp đến từng giây với đội hình 12 jetski và 8 flyboard là “ma trận ánh sáng” do LaserVision (Úc) kiến tạo sau hàng tháng trời ấp ủ ý tưởng.

Để theo dõi màn trình diễn, du khách có thể chọn gói Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria để vừa thưởng thức buffet, vừa xem show tại vị trí ngay sát biển. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức show từ khán đài cạnh Nhà hát À Ơi hoặc chọn ngồi khu vực bãi biển kèm đồ ăn nhẹ - nơi thường biết đến với tên gọi Chill Show.

Liên hoan Múa rối quốc tế tại Nhà hát À Ơi sẽ mở cửa tự do trong tất cả các đêm diễn

Đến 21h, show Kiss of the Sea sẽ nối tiếp bằng những màn phô diễn hiệu ứng nước, lửa, ánh sáng và pháo hoa tầm cao mãn nhãn, không khác nào những màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Sau khi xem xong show, du khách có thể ghé Nhà hát À Ơi, nơi đang diễn ra Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, kéo dài từ ngày 26/11 đến 5/12. Liên hoan có sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật, đại diện cho 13 quốc gia trên năm châu lục.

Các màn trình diễn nghệ thuật sẽ được tổ chức hàng ngày tại tháp cây thông, quảng trường Kiss Square, thuộc Kiss Bazaar

Cũng tại Thị trấn Hoàng Hôn, mùa lễ hội cuối năm đã mở màn với cây thông Noel cao 15 m và 41 gian hàng tại khu mua sắm Kiss Bazaar. Sau mỗi phần thi múa rối, du khách có thể dạo phố, ăn uống và check-in bên cây thông khổng lồ. Với anh Tiến, đây là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nhất không khí lễ hội của đảo.

Đến Phú Quốc, ai cũng mong mang về một chuyến đi đáng nhớ. Với anh Tiến, chuyến đi trọn vẹn không nằm ở chỗ đi được bao nhiêu nơi, mà ở chỗ ở đúng khu cho thuận đường vui chơi, canh đúng giờ để mặt trời lặn không vụt mất, và chọn đúng nơi để buổi diễn cuối ngày đáng nhớ như mong đợi.